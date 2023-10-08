«Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.22 комментария
В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях
Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике
В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.
Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».
Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».
Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.