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    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    22 комментария
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    42 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    18 комментариев
    8 октября 2023, 05:24

    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
    7 октября 2023, 19:46
    Американский полковник заявил о шоке в Вашингтоне от числа противников помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, как много людей выступают против поставок вооружения Украине, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

    Полковник отметил, что на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны: миграции и медицине, передает RT.

    Макгрегор уверен, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Другие члены Республиканской партии заподозрили Маккарти в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 11:57
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    Украинские депутаты устроили скандал в Раде из-за селфи-палки
    @ t.me/rt_russian

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутаты Верховной Рады Украины Николай Тищенко и Алексей Гончаренко устроили скандал во время заседания.

    Так, народный депутат Тищенко стал напоминать Гончаренко о том, что тот, будучи депутатом Одесского облсовета, поддерживал развитие русского языка. За это Тищенко попросил удалить коллегу из сессионного зала, передает RT.

    Гончаренко в ответ начал снимать оппонента на телефон и спросил его, «что там с кол-центрами».

    Спикер парламента Руслан Стефанчук потребовал от Гончаренко занять свое место и снимать TikTok в другом месте, например на «TikTok-фермах».

    Коментарии (8)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 16:58
    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой

    Бывший агент MI6 Крук: Конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования

    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Крук считает, что «нынешний этап конфликта» подойдет к концу этой зимой, если не будет финансирования. Он напомнил, что госдолг США растет, если Белый дом продолжит выделять огромные средства Украине, то ситуация станет критической в том числе и для всей Европы, передает РИА «Новости».

    Бывший агент британской разведки также добавил, что у ВСУ заканчивается живая сила и оружие, нечем платить зарплату военным, портится погода, что затруднит передвижение армии.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что западные чиновники на фоне провала контрнаступления ВСУ призывают работников СМИ не делать на этом акцент.

    Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи.

    До этого в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 22:29
    Байден собрался запросить у Конгресса США помощь для Киева на 100 млрд долларов

    Daily Telegraph сообщила о планах Байдена запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Киева на 100 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса «большой пакет» помощи для Украины на срок до 2025 года, речь может идти о пакете военной и гуманитарной помощи на 100 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Как пишет Daily Telegraph, Белый дом хочет предотвратить ожидаемые споры с республиканцами до завершения президентских выборов в США (ноябрь 2024 года). Сообщается, что идея «большого пакета» пользуется поддержкой в Белом доме, «сторонники Украины хотят, чтобы это был одноразовый законопроект, который позволит не заниматься этим вопросом до выборов», передает ТАСС.

    В администрации США заявили, что такая идея рассматривается как «один из вариантов», но конкретных решений «о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер», не следует ждать до избрания нового спикера Палаты представителей.

    В Белом доме сказали, что Байден намерен выступить с речью с целью «объединить Америку» и «объяснить, почему так важно поддерживать Украину». Сообщается, что президент США «напрямую затронет критику финансирования Украины и ответит на нее».

    Daily Telegraph полагает, что Конгресс может поддержать законопроект о «большом пакете» помощи Киеву. Прежде Конгресс одобрил четыре пакета помощи Украине на общую сумму в 113 млрд долларов. При этом, как свидетельствует проведенный Ipsos и Reuters опрос, доля американцев, поддерживающих отправку вооружений на Украину, упала с майского уровня в 46% до 41%.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

    Коментарии (16)
    7 октября 2023, 09:18
    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов» в ближайшее время

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первые поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что в данный момент проходят строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта на завершающем этапе, передает ТАСС.

    АО «Красмаш» посетил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, где заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат».

    «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», – отметил он, подчеркнув, что в данный момент решается задача по оснащению первого ракетного полка комплексом «Сармат».

    Как сообщил гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. Он также выделил наличие большого количества молодых людей с хорошим образованием и квалификацией, которые последнее время приходят на завод.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

    Коментарии (23)
    7 октября 2023, 16:20
    Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине

    Русскоязычный украинский писатель Курков пожаловался на притеснения на Украине

    Русскоязычный украинский писатель пожаловался на притеснения на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский писатель Андрей Курков заявил британской газете The Times, что стал жертвой так называемой культуры отмены на Украине из-за того, что пишет на русском языке и беседы с российско-американской журналисткой и писательницей Машей Гессен.

    По словам Куркова, организаторы проходящего во Львове форума книгоиздателей отказались показать его интервью с американским романистом Джонатаном Франзеном. Он считает, что его «отменили» из-за беседы с Машей Гессен на литературном фестивале в Торонто, передает ТАСС.

    Автор рассказал, что Lviv BookForum должен был открыться показом записи его разговора с Джонатаном Франзеном, но ее не продемонстрировали из-за протеста украинских интеллектуалов, которые начали кампанию против него в соцсети.

    Курков заявил, что 99% украинских писателей решили, что хороших россиян нет. Кроме того, книжные магазины на Украине отказались продавать произведения на русском языке. Он добавил, что сейчас сложно представить себе «сохранение какой-либо русскоязычной культурной жизни» на Украине после окончания конфликта.

    Ранее Курков заявлял, что не может начать писать только на украинском, так как никогда не научится владеть им в той же степени, что и русским.

    Скандал вокруг писателя разгорелся в конце сентября после того, как канадский ПЕН-клуб организовал совместное мероприятие с Курковым и Гессен. Оба автора осуждают действия ВС РФ на Украине, при этом Гессен также выступала с критикой украинских писателей, в мае добившихся отмены выступлений россиян на фестивале World Voices, который организует американский ПЕН-клуб.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина делает русских народом второго сорта.

    Коментарии (11)
    7 октября 2023, 06:59
    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине

    Республиканцы в Конгрессе потребовали от президента США Байдена разъяснить стратегию Белого дома по Украине

    В Конгрессе потребовали от Байдена разъяснить стратегию США по Украине
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш обратились к президенту страны Джо Байдену с требованием прояснить стратегию администрации относительно поддержки Украины.

    Как отмечается в письме, опубликованном на сайте возглавляемого Макколом комитета, республиканцы «глубоко обеспокоены» тем, что администрация Байдена «до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины», передает ТАСС.

    «Обещание поддерживать Украину «сколько потребуется», стратегией не является», – подчеркнули Маккол и Риш в обращении.

    Республиканские законодатели обратили внимание на «медленный темп поставок Украине вооружения». Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой.

    Ранее 45-й президент США и республиканец Дональд Трамп предложил Киеву ради сохранения Украины отдать области с русскоязычным населением России.

    Коментарии (4)
    7 октября 2023, 15:20
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.

    Представитель оперштаба сообщил, что Владимир Малов умер от полученных при подрыве его автомобиля ран в 14.40, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 10:26
    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило оказание военной помощи Украине

    Politico: Уходящее правительство Словакии остановило военную помощь Украине
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уходящее правительство Словакии приняло решение остановить оказание военной помощи Киеву, сообщила газета Politico.

    Власти пошли на это на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина, передает ТАСС.

    Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву ранее выступило Миобороны Словакии.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 18:58
    Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, она была уничтожена, сообщило Министерство обороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российскими средствами ПВО переоборудованная в ударный вариант украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.

    Ранее над Белгородской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У».

    Коментарии (90)
    7 октября 2023, 13:08
    Житель Украины придумал креативный способ избежать призыва в армию

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Украины сменил ФИО на «Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович», чтобы сминимизировать шансы на получение повестки в армию.

    Как отмечает «Царьград», украинец это делает для того, чтобы военкомат не смог правильно заполнить повестку для призыва в армию, указано в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что на Украине придумали новый способ скрыться от мобилизации – в даркнете появились предложения для украинских граждан купить свидетельство о смерти.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 17:42
    Хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

    Российские хакеры передали силовикам в Запорожской области список агентов СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Правоохранительные органы в Запорожской области получили от пророссийских хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые действуют в новых регионах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что в списках значатся люди, которые сотрудничающие или ранее сотрудничавших с украинской стороной, так же переданы сведения о задачах, которые перед ними поставлены, передает РИА «Новости».

    Кроме того, получены данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», которые хранил беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

    Правоохранители отметили, что эта информация получила подтверждение и помогла раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ и уже привела к задержаниям.

    Ранее 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении масштабной операции против «пособников украинских атак» на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии.

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