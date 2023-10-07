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ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении
Российские войска улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения российских войск улучшили тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя, с боем заняв более десятка опорных пунктов противника и взяв двух боевиков в плен, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов также сообщил, что российские артиллеристы уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы противника в Новомихайловке. Кроме того, авиация ВС России поразила технику ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.
В ведомстве также сообщили, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского, уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного. Помимо этого, российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и пехоту противника в районе Времевки, добавили в ведомстве.
В Минобороны сообщили, что в контрбатарейной борьбе противник потерял пять минометных расчетов, а барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в районе Времевки самоходную артиллерийскую установку Paladin.
Напомним, в сентябре киевский режим из-за потерь на южнодонецком направлении начал выводить подразделения ВСУ в тыл.