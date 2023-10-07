Минобороны: ВС России заняли более десяти опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

Tекст: Антон Никитин

В ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения российских войск улучшили тактическое положение в районах Новомихайловки, севернее Никольского, западнее Новодонецкого и Новозлатополя, с боем заняв более десятка опорных пунктов противника и взяв двух боевиков в плен, передает ТАСС.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов также сообщил, что российские артиллеристы уничтожили узел связи и станцию радиоэлектронной борьбы противника в Новомихайловке. Кроме того, авиация ВС России поразила технику ВСУ в районе Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и к северу от Приютного.

В ведомстве также сообщили, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии пресечены две попытки выдвижения групп пехоты и попытка ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского, уничтожена разведгруппа противника в районе Червоного. Помимо этого, российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП-2 в районе Углесборочной и пехоту противника в районе Времевки, добавили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в контрбатарейной борьбе противник потерял пять минометных расчетов, а барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в районе Времевки самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Напомним, в сентябре киевский режим из-за потерь на южнодонецком направлении начал выводить подразделения ВСУ в тыл.