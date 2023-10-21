Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Российская ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и вертолет
Минобороны: ПВО за сутки сбили украинский СУ-24, два МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
Средствами ПВО в течение суток сбиты самолет Су-24, два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в районе Одессы сбит украинский самолет Су-24. Всего за сутки ПВО сбили самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Кроме того, перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Всего уничтожено 23 беспилотника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики, Верхнекаменка, Золотаревка Луганской Народной Республики, а также Ульяновка Запорожской области.
В Минобороны также заявили, что на Запорожском направлении российские войска отразили три атаки противника и нанесли огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также гаубица М119 производства США.
В то же время на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Также в районе города Кривой Рог Днепропетровской области на аэродроме «Долгинцево» уничтожены склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.
Ранее военные эксперты объяснили, как российская ПВО сбила десять украинских МиГ-29.