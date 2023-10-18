  • Новость часаМиллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    2 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    22 комментария
    18 октября 2023, 09:46

    В «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава»

    В ливанском движении «Хезболла» заявили о поражении израильского танка «Меркава» на севере страны

    Tекст: Александра Юдина

    Ливанское движение «Хезболла» сообщает, что подорвало танк Израиля «Меркава» в районе Ар-Рахиб на севере страны.

    Отмечается, что Хусейн аль-Тавиля и Махди Атви атаковали танк «Меркава» израильской армии на объекте Ар-Рахиб, а среди экипажа есть погибший, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в «Хезболле» добавили, что танк был поражен прямым попаданием, передает RT.

    Ранее американские СМИ писали, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия лишилась шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.

    Армия обороны Израиля после этого начала установку дополнительной защиты на свои танки «Меркава» в виде антидроновых «мангалов», как это делает российская армия в зоне спецоперации на Украине.

    17 октября 2023, 10:57
    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»

    Politico: Дипломаты ЕС обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями из-за поездки в Израиль

    Дипломаты ЕС обвинили фон дер Ляйен в «неуправляемости»
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала, вызванного ее незапланированной и несогласованной поездкой в Израиль, сообщила газета Politico.

    В частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и ее сотрудники обратили внимание, что фон дер Ляйен отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа, пишет Politico.

    Авторы публикации указывают, что критика главы ЕК достигла апогея после ее поездки в Израиль, где она выразила солидарность с жертвами атак ХАМАС, но не передала призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

    Politico отмечает, что «обычно сдержанный» глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также публично упрекнул председателя ЕК.

    «Внешняя политика определяется лидерами 27 стран ЕС на международных саммитах и обсуждается министрами иностранных дел на встречах «под моим председательством», – подчеркнул Боррель.

    Натали Луазо, европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона, повторила критику в своем посте на X (бывший Twitter, ограничен в России). «Я не понимаю, какое отношение председатель комиссии имеет к внешней политике, которая не является ее обязанностью», – написала она.

    Отвечая на вопрос о критике ее поездки в понедельник, главный представитель ЕК Эрик Мамер сказал, что фон дер Ляйен просто представляла Еврокомиссию, а не позицию 27 стран – членов ЕС.

    Politico отмечает, что риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование, которое до сих пор в основном ограничивалось сотрудниками Брюсселя, недовольными ее стилем управления, и ворчанием дипломатов в частных беседах, перерастет в нечто большее. Недовольство в столицах ЕС может поставить под угрозу ее потенциальную заявку на второй срок на посту главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

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    17 октября 2023, 15:02
    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»

    КСИР: Израиль ждет еще один шок, если он продолжит удары по сектору Газа

    В Иране пригрозили Израилю «еще одним шоком»
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави в интервью агентству Fars.

    Представитель КСИР заявил, что действия Израиля в секторе Газа «вызвали негодование у всех мусульман мира, они «считают секунды», чтобы помочь сопротивлению, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

    До этого Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

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    17 октября 2023, 22:59
    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»
    @ Abed Khaled/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Организация «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.

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    17 октября 2023, 21:59
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли несколько ударов по районам сектора Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», сообщил телеканал Al Hadath.

    Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.

    В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.

    Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.

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    18 октября 2023, 02:14
    СМИ: При ударе по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек

    Al Arabiya: Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800 человек

    Tекст: Антон Никитин

    В результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По имеющейся у базирующегося в ОАЭ арабоязычного телеканала информации, жертвами удара по больнице в секторе Газа стали по меньшей мере 500 человек, передает ТАСС.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

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    17 октября 2023, 11:36
    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе

    Политолог Рар: В Европе будет неспокойно до тех пор, пока обострение на Ближнем Востоке не завершится

    Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Впуская на территорию Евросоюза огромный поток арабских беженцев, руководство ЕС способствовало проникновению радикальных исламистов. Это категорически не нравится местному населению, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции.

    «Текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы. Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. В этот раз были убиты шведские болельщики», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вполне возможно, что таким образом террорист ответил на недавнее сожжение Корана в Стокгольме. Силовые ведомства различных государств – членов ЕС давно предупреждают граждан: среди огромного числа беженцев с Ближнего Востока есть и опасные люди, которые могут представлять угрозу для нашего общества», – подчеркнул он.

    «Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. Многие граждане ЕС все чаще задаются вопросом: почему местные власти не могут посадить или выслать из Евросоюза потенциального убийцу? Общественное негодование постепенно нарастает», – отмечает собеседник.

    «Сложившаяся ситуация приводит к увеличению рейтингов ультраправых партий. Кроме того, государства Восточной Европы получают хорошую возможность задеть своих западных коллег упоминаниями о том, что у них исламистов нет, поскольку все двери для беженцев из арабского мира держатся закрытыми», – резюмирует Рар.

    Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции. Трагедия произошла в преддверии матча чемпионата Европы – 2024. Убитые были болельщиками, приехавшими в Бельгию поддержать родную команду. В результате происшествия в столице страны был повышен уровень опасности до четырех из пяти.

    Премьер-министр государства Александр де Кроо также выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссену. «Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом», – подчеркнул он. Кроме того, пресс-служба УЕФА сообщила об отмене матча между сборными Бельгии и Швеции.

    Позже в местных СМИ появилась информация о нападавшем. Им оказался некий 45-тилетний Абдессалем, проживающий в Схарбеке и имеющий тунисское происхождение. Подчеркивается, что еще до происшествия он был известен спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Позже телеканал VRT сообщил о нейтрализации подозреваемого в одном из кафе Брюсселя.

    Это не первый теракт в Европе с начала конфликта Израиля и ХАМАС. В пятницу неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек. Как сообщает издание Parisien, подозреваемым оказался выходец из Чечни. Во время нападения он также кричал «Аллах Акбар!».

    Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта. В стране был введен режим террористической угрозы.

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    17 октября 2023, 13:36
    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине

    Американист Дудаков перечислил цели визита Байдена в Израиль

    Политолог: Байден в Израиле хочет загладить промахи на Украине
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Байдена постарается воспользоваться обострением на Ближнем Востоке. С помощью темы Израиля можно заставить республиканцев выделить помощь Украине и попытаться привести к власти в Тель-Авиве более лояльного лидера. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября.

    «Израиль, в отличие от Украины, действительно не нуждается в колоссальных денежных вливаниях со стороны Штатов. Все-таки это сильная региональная держава, армия которой всегда была укомплектована по последнему слову техники. Однако многое зависит от того, в каком виде будет проведена наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Если Тель-Авив решится на масштабный штурм региона, то США придется достаточно серьезно раскошелиться на помощь ближневосточному союзнику. Однако ситуация может ограничиться лишь небольшими рейдами по периметру территории, занятой ХАМАС. Но Байден постарается реализовать любой исход в свою пользу», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент его цель заключается в формировании единых для Украины и Израиля бюджетных позиций по оказанию им финансовой поддержки. Таким образом действующая администрация пытается обойти нежелание республиканцев продолжать вливать огромные средства в ВСУ», – считает эксперт.

    «Сложившаяся ситуация неблагоприятна для Тель-Авива. Нетаньяху буквально зажат в тупик. США не хотят видеть разрастание текущего обострения, в то время как местные правые силы требуют возмездия за ужасы первых дней конфликта», – уточняет собеседник.

    «Вашингтон же застыл в ожидании внутриполитической нестабильности в Израиле, чтобы привести к власти более сговорчивого лидера. К тому же Байдену сейчас важно показывать свое влияние. Население Штатов видело его неудачи на Украине, поэтому теперь ему нужен личный визит на Ближний Восток. Это будет демонстрацией умения разрешать международные кризисы», – подчеркивает американист.

    «При этом война в Израиле требует от Пентагона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке – и перенапрягать свои возможности. Только за прошлый год США вывезли восемь систем Patriot из региона, а также систему THAAD из Саудовской Аравии. Вместе с ними ушли десятки тысяч солдат», – пишет эксперт в своем Telegram-канале.

    «Возвращать войска обратно очень проблематично. Ведь у Пентагона сейчас острая нехватка солдат и новобранцев из-за отсутствия желающих служить. И ему приходится держать сотни тысяч военных в Европе и вокруг Китая. Он может направить 2 тыс. морпехов в Израиль – но не более того», – дополняет американист.

    «Их могут задействовать в некоей операции по освобождению пленных американцев. Хотя скорее пленных отпустят после закулисных переговоров с участием США. Публичные переговоры с арабскими странами закончились для Белого дома полным фиаско. Но непублично они еще идут», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он также рассказал о разработанном Вашингтоном и Тель-Авивом плане по доступу гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, глава Штатов также ждет возможности обсудить эту инициативу.

    Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в день приезда в Израиль Байден также посетит Иорданию. В этой стране он встретится королем Абдаллой II, а также президентом Египта ас-Сиси и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

    Приезд президента США на Ближний Восток должен внести ясность по многим вопросам текущего обострения. В частности, ожидается, что наконец-то будет объявлена сумма выплат Вашингтона Тель-Авиву. В настоящий момент известно, что Израиль запросил у Штатов 10 млрд долларов. Об этом сообщает The New York Times.

    Однако помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что планируемая сумма будет превышать 2 млрд. При этом она будет включать одновременно позиции по финансированию Израиля и Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор сохраняет возможности поддержки ВСУ.

    Бывший посол США в Тель-Авиве Дэвид Фридман отметил, что ближневосточный союзник Штатов нуждается лишь в скромной финансовой помощи, в отличие от офиса Зеленского. Обсуждая два государства, нуждающихся во внешней экономической поддержке, он настоял на том, что их не стоит сравнивать.

    В то же время Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами. Однако эта позиция главы США серьезно расходится с мнением израильтян.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как именно Тель-Авив планирует уничтожить ХАМАС.

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    18 октября 2023, 01:43
    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены

    DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги

    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом из Тель-Авива в Каир был вынужден срочно покинуть самолет из-за сирен воздушной тревоги, членам немецкой правительственной делегации пришлось лечь на землю на летном поле, сообщило DPA.

    Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

    Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.

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    17 октября 2023, 17:15
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    Иордания и Египет отказались принимать беженцев из сектора Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иордания и Египет не примут палестинских беженцев из сектора Газа, которых Израиль хочет насильственно переместить оттуда, заявил король Иордании Абдалла II на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщило Иорданское агентство новостей PETRA.

    Он заявил, что ситуация имеет гуманитарные аспекты, которые необходимо решать на палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, передает РИА «Новости».

    Абдалла II добавил, что невозможно пытаться навязать ситуацию, связанную с будущим жителей Палестины, другим странам. Король Иордании отправился с визитом в страны Евросоюза, чтобы обсудить с ними эскалацию палестино-израильского конфликта.

    При этом ранее король Иордании поручил оставить полевой госпиталь в секторе Газа и продолжить его работу.

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    18 октября 2023, 01:11
    Ночные акции протеста прошли в разных странах после удара по больнице в Газе

    Массовые акции протеста прошли в странах Ближнего Востока после трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Трагедия с больницей в Газе повлекла за собой массовые акции протеста в странах Ближнего Востока.

    Как сообщает телеканал Haberturk, во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа. Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, передает ТАСС.

    По данным телеканала Halk TV, в Стамбуле полиция применила перцовый газ против местных жителей, которые пытались прорваться к генконсульству Израиля. По информации телекомпании Haber Global, улица, где расположено посольство Израиля в Анкаре, была полностью перекрыта полицией, к ней стянуты дополнительные подразделения спецназа.

    Меры безопасности также были усилены у консульства Израиля в Измире. Массовая акция протеста состоялась и у генерального консульства США в городе Адана на юге Турции, где расположена американская авиабаза Инджирлик.

    Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их «варварством». Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. По сообщению телеканала Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    Король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном Petra, назвал атаку на больницу в Газе «жестокой расправой и военным преступлением», призвав Израиль немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения. «То, что происходит – это позор для человечества», – подчеркнул иорданский монарх.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (2)
    17 октября 2023, 21:30
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки, допущенные на Украине.

    В статье для журнала The American Conservative Макгрегор выразил мнение, что США недооценили решимость и военную мощь России на Украине, и призвал не допускать эту ошибку в Израиле, передает «Рамблер». Эксперт считает, что не следует недооценивать потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование еврейского государства.

    По словам Макгрегора, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Он указал на изменение методов ведения войны и подчеркнул важность того, что общества и государства исламского мира также изменились.

    Ранее Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 00:44
    Лукьянов: Дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Политолог Лукьянов предрек дипломатический обвал как первое следствие трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Политолог Федор Лукьянов выразил мнение, что первым следствием трагедии с больницей в Газе станет дипломатический обвал.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение RT, переданное со ссылкой на Al Arabiya и Associated Press, в котором говорится, то лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По этому поводу Лукьянов выразил мнение, что дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе. Эксперт также выразил мнение, что это, скорее всего, только начало.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание на утверждение израильских военных о том, что причина взрыва в больнице – неудачный пуск ракет «Исламским джихадом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил: «Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна». При этом политолог выразил мнение, что «сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда».

    В свою очередь экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом) назвал удар по больнице в Газе ужасным и катастрофичным, призвав расследовать произошедшее и наказать виновных. В то же время он выразил мнение, что для остановки военных действий должны быть немедленно освобождены заложники.

    Между тем журналист Андрей Медведев считает, что «разбомбленная больница в Газе и сотни (по некоторым данным до тысячи) погибших ситуацию на Ближнем Востоке все же вряд ли изменят». По мнению Медведева, гневных заявлений со стороны арабского и мусульманского мира будет много, как и обещаний страшных кар, но, в целом, «для войны против Израиля – если ее все же решат устроить – нужно пару лет подготовки». Журналист обратил внимание, что арабские государства – нефтяные монархии Залива – уже пообещали 100 млн на восстановление и поддержку Газы. При этом Медведев отметил, что «в ОАЭ на такую сумму в месяц недвижимости продают». Журналист выразил уверенность, что протесты улицы, которые охватили арабский мир, закончатся ничем.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

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    17 октября 2023, 14:03
    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Посол России в Израиле Викторов заявил о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян

    Появились данные о возможном удержании в плену у ХАМАС нескольких россиян
    @ Yousef Mohammed/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС может удерживать у себя в плену больше одного российского гражданина, пока в списке числится лишь один человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    Установлена личность удерживаемого в плену человека, есть предположения, что россиян в числе пленников может оказаться больше, сказал Викторов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в регионе, где проводилась атака ХАМАС, была большая русскоязычная группа людей. По уточненным данным израильской стороны, на 17 октября в зоне конфликта погибло 16 россиян с гражданством Израиля, без вести пропавшими числятся девять граждан России. Одним из них является пленник ХАМАС.

    Российская сторона приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации россиян, ожидается открытие на юге сектора Газа пограничного перехода «Рафах». Посол добавил, что около 1 тыс. российских граждан и других стран СНГ, включая членов их семей, находятся на юге сектора Газа в ожидании открытия этого перехода.

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    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

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    17 октября 2023, 12:06
    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану

    Танки ЦАХАЛа открыли ответный огонь по Ливану из-за обстрела еврейского поселения Метула

    Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану
    @ Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские танки открыли ответный огонь по территории Ливана после обстрела поселения Метула на севере Израиля противотанковыми ракетами, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что израильские танки ведут огонь по источнику обстрела еврейского поселения Метула на границе с Ливаном, передает ТАСС.

    Между тем вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» взяло на себя ответственность за обстрел поселения Метула. В сообщении организации отмечается, что управляемой ракетой был атакован израильский танк, который находился в деревне.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации четырех боевиков, которые пытались проникнуть на территорию страны из соседнего Ливана.

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