Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.6 комментариев
Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому
Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского
Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал.
В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».
Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».
Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.
В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.