Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому

Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского

Tекст: Александра Юдина

В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».

Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».

Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.