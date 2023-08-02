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    2 августа 2023, 14:44

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Эксперты предсказали эскалацию конфликта Польши и Украины

    Польша начала воспитывать Зеленского
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами?

    Украина продолжает хамить западным странам, оказывающим ей помощь, пишет журнал Washington Examiner. «Неясно, почему украинские официальные лица ведут себя все более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности», – отмечает издание.

    Причиной таких публикаций стал конфликт, который разразился между Киевом и Варшавой. Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

    В стороне не осталась и местная пресса. На обложках некоторых изданий появились заголовки в стиле «Треснувшая дружба», а сама риторика публикаций стала значительно жестче. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

    «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указывает главный редактор издания Ян Энгельгард. Он также отмечает, что заявления польских политиков о гибели украинцев за свободу поляков абсурдны, поскольку на деле конфликт касается только отношений Москвы и Киева.

    Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится к предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

    Позднее Зеленский, правда, попытался снизить градус напряжения. На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал: «Украина борется за свою свободу и свободу всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Мы высоко ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы».

    «И в этом щите не может быть ни единой трещины. Мы не позволим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, и эмоции обязательно должны остыть», – добавил он.

    Однако это не возымело того эффекта, на который, судя по всему, рассчитывал Зеленский.

    Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сказал, что отношения Киева и Варшавы из-за «заявлений некоторых представителей украинских властей» в последнее время ухудшились. При этом он отметил, что Варшава относится к этому с пониманием, но призывает быть внимательнее к союзникам.

    К слову, это не первые претензии украинских доноров к своим подопечным. Одним из ярких примеров стала Британия. Напомним, в июле министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что Киев относится к Западу как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

    Возвращаясь к Польше, отметим – шансы, что Варшава дождется благодарности, минимальны. Во всяком случае, такого мнения придерживаются эксперты. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Дирижер» отмечают, что поляки будут не последними, кому Зеленский и его команда нахамили. «Список ключевых союзников не исчерпан: впереди еще Германия, например. Или даже США, где над Джо Байденом и его сыном Хантером сгущаются украинские коррупционные тучи», – отмечают эксперты.

    Что характерно, в этой ситуации «польские политики ведут себя как нью-паны и нью-магнаты, воспитывая свиту криворожского гетьмана в неошляхетском стиле».  «При этом в офисе Зеленского по-прежнему не улавливают внешнеполитические сигналы, не осознают последствий подобных скандалов и явно не понимают, чего это на Западе стали обсуждать вероятную смерть пока еще президента Украины и последующую конфигурацию власти в стране. Но тем лучше для нас», – добавляют они.

    Сенатор Алексей Пушков и вовсе считает, что Польша ни при каких условиях не дождется хоть какой-то благодарности от Киева. «Во-первых, тогда как Польша использует Украину в своих интересах, Украина использует ее в своих. Это взаимное использование является главным содержанием их отношений», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Во-вторых, поляков и украинцев до сих разделяет история. В Варшаве старательно закрывают глаза на символы и идейную основу нынешней Украины, а это Бандера и украинские националисты, ненавидевшие поляков»,

    – напоминает парламентарий. «В-третьих, нынешнее руководство Украины имеет ряд кураторов на Западе, куда более весомых, чем Варшава. Это прежде всего США, ЕС, Германия, Британия. Поляки в свойственной им манере преувеличивают свой вес в западном альянсе, но не Польша играет роль первой скрипки в западной поддержке Украины», – объясняет сенатор.

    «Наконец, в Киеве убеждены, что Запад, включая Польшу, оказывает ему недостаточно помощи и должен был бы делать намного больше. И открыто упрекают Запад за это. Так что с ожиданиями благодарности со стороны Украины поляки явно промахнулись», – убежден Пушков.

    «Варшава публично критикует Украину из-за отсутствия успехов на фронте. А власти Украины пытаются уличить поляков в неумении и нежелании помогать. Иначе говоря, офис Зеленского хочет сделать виновной в своих проблемах именно Польшу», – добавил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    «Но истоки у этого конфликта довольно глубокие.

    Страны, которые являлись злейшими врагами, попытались объединиться для решения совместной задачи – противостояния России. Между Украиной и Польшей целые века войн и конфликтов, очевидно, что они не умеют жить в мире и дружить друг с другом», – напомнил собеседник. «И хотя у украинских властей есть понимание того, что им надо бы промолчать, но обстановка настолько напряжена, что эмоции зашкаливают. Поэтому они позволяют себе хамство в отношении одного из своих союзников, через которого так или иначе получают львиную долю всей помощи», – добавил он.

    «При этом Варшава расценивает себя как учителя в этих отношениях. Все-таки Польша входит в ЕС и НАТО, обладает неплохой экономикой. А у Украины же нет ничего, кроме безумных амбиций и несогласия с ролью «ученика». На этой почве и начинаются перепалки. И я полагаю, что в дальнейшем нас ждет эскалация этого конфликта», – считает Межевич.

    «Публикации в польских СМИ про «треснувшую дружбу» и «загнанных в тупик» властей Варшавы отчасти направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к своим дальнейшим действиям и жестким действиям в отношении Украины», – полагает эксперт. «Примечательно, что Польша при этом считает себя «любимой женой» Штатов, но на деле для Вашингтона Варшава и Киев – просто расходный материал. Американцы пользуются ими, пока это выгодно, а потом забудут», – акцентировал собеседник.

    «Украинские власти были готовы к упрекам со стороны западных стран. Но офис Зеленского также осознает зависимость Польши, Британии, Германии и даже США от Украины»,

    сказала политолог Лариса Шеслер. «И пока ВСУ на фронте пытаются противостоять России, все эти страны вынуждены терпеть поведение Зеленского и его команды. В противном случае та же Варшава лишится основного инструмента борьбы. По той же причине Германия проглотила историю с «ливерной колбасой» и Шольцем», – добавляет собеседница.

    «Безусловно, противоречия между Киевом и Варшавой возникли не сегодня и не вчера, но теперь они только усиливаются. Польша считает, что она приняла на своей территории огромное количество украинских беженцев, активно поставляет военную помощь ВСУ, и это должно быть хоть как-то компенсировано публичным и непубличным признанием усилий со стороны Украины», – акцентирует эксперт.

    «Варшава пыталась стать покровителем для Украины, но украинским властям это оказалось не нужно.

    Они предпочитают полагаться на «старый» Запад, считают главными союзниками США, Германию, Францию. А Польшу воспринимают лишь как логистических хаб», – в свою очередь считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «На этом фоне Варшава искренне ждала благодарности, но в результате наступила на те же грабли, через которые несколько лет назад вынужденно прошла Россия. Как следствие, инициатором дипломатического конфликта с Украиной стала именно Польша», – добавил собеседник.

    «Поляки здраво оценили перспективы украинского «контрнаступа» и поняли – действующая украинская власть может рухнуть в любой момент. Если это произойдет, и российская армия окажется у польских границ, то лучше обеспечить себе наиболее выгодные позиции», – полагает эксперт.

    «Стоит также отметить, что украинские власти слишком сильно поверили в себя. Но их ждет сильное разочарование, когда иллюзии рухнут и они поймут, что Соединенные Штаты и другие западные союзники гораздо более циничны и вероломны, чем Варшава», – акцентировал Стремидловский.

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