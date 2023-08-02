Политолог: Украина осознанно хамит западным странам

Политолог Шеслер: Безнаказанность приучила украинское руководство к хамскому поведению в отношении Запада

Tекст: Илья Абрамов

«Украинские власти были готовы к упрекам со стороны западных стран. Но офис Зеленского также осознает зависимость Польши, Британии, Германии и даже США от Украины», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«И пока ВСУ на фронте пытаются противостоять России, все эти страны вынуждены терпеть поведение Зеленского и его команды. В противном случае та же Варшава лишится основного инструмента борьбы. По той же причине Германия проглотила историю с «ливерной колбасой» и Шольцем», – добавляет собеседница.

«Безусловно, противоречия между Киевом и Варшавой возникли не сегодня и не вчера, но теперь они только усиливаются. Польша считает, что она приняла на своей территории огромное количество украинских беженцев, активно поставляет военную помощь ВСУ, и это должно быть хоть как-то компенсировано публичным и непубличным признанием усилий со стороны Украины», – заключила эксперт.

Напомним, польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тут же выступил с заявлением о том, что подобный случай попросту «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши.

Позже к критике Украины присоединился Кшиштоф Соболевский, генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость», которая активно готовится в предстоящим выборам в Сейм. Соболевский счел решение Киева вызвать польского посла «игрой с огнем» и «наглостью», причем все это произошло 1 августа – в годовщину Варшавского восстания.

В стороне не осталась и местная пресса. Так, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что тема притязаний Варшавы на территории Западной Украины становится мейнстримом в польском обществе. Она подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова.