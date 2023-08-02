По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Захарова: Тема притязаний на Западную Украину становится мейнстримом в Польше
Тема притязаний Варшавы на территории западной Украины становится мейнстримом в польском обществе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, за последние годы тема того, что Польша желает восстановить историческую справедливость, вернув территории Западной Украины, становится мейнстримом.
Представитель МИД в эфире радио Sputnik подчеркнула, что об этом уже говорят не только «отдельные маргиналы» на тайных встречах, но появляются и книги на эту тему, проводятся конференции, появляется соответствующая символика. «Делать вид, что этого никто не понимает, уже сил не остается», – добавила Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард писал, что проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик.