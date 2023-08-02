Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

  • Власти Одесской области сообщили о пожарах
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как один российский танк смог разгромить колонну ВСУ
    Военный хирург рассказал об извлечении неразорвавшегося снаряда из ноги раненого десантника
    Прилепин заявил, что назначен замкомандира полка Росгвардии «Оплот»
    Экипаж танка «Алеша» рассказал детали боя c колонной ВСУ
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    В Сербии задержали 300 нелегалов с автоматами
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    Авиакомпания «Туркменистан» сочла опасными полеты в Москву
    Украинские телефонные мошенники стали террористами
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

    На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.

    37 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вели себя в плену советские генералы

    1 августа 1946 года был повешен Андрей Власов – самый высокопоставленный и талантливый предатель, что добровольно пошел на службу к немцам. Но были и другие советские генералы, волей судеб попавшие в германский плен.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    16 комментариев
    Новости
    08:37Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть в среду выросли на данных Американского института нефти (API) о значительном падении коммерческих запасов.

    08:34Нигер открыл границы с пятью государствами

    Захватившие власть в Нигере военные приняли решение открыть границы с пятью соседними государствами, сообщает France Presse.

    08:27Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

    08:21Ученые предупредили о возможных подтоплениях в четырех регионах

    Подтопления в ближайшие два дня возможны на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков, сообщили в ВНИИ ГОЧС.

    08:10Ночные взрывы в Киеве продолжались в течение десяти минут

    В ночь на среду в украинской столице произошло не менее четырех взрывов, их было слышно на протяжении десяти минут, сообщили очевидцы.

    08:08Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции

    Потсдамская конференция заложила основы безопасности и суверенитета стран Европы. Однако, сейчас Европа под диктовку США разрушила все достижения той встречи Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля, сказал газете ВЗГЛЯД историк Борис Ковалев. Напомним, 2 августа отмечается годовщина завершения Потсдамской конференции.

    07:57Самолет столкнулся со стаей птиц в Иркутске

    Самолет, направлявшийся из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц в аэропорту вылета, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

    07:41Кличко подтвердил взрывы в Киеве

    Ночью в Соломенском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы, в Святошинском районе начался пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    07:26Рубль подешевел к доллару и евро

    На старте торгов курс рубля падает относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    07:05ВСУ потеряли семь опорных пунктов и свыше 100 военных в ЛНР

    В районах Кармазиновки и Червонопоповки захвачено семь опорных пунктов вооруженных сил Украины, уничтожено более 100 военных ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    06:48Власти Одесской области сообщили о пожарах

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    06:27Потери экономики США из-за жары оценили в 100 млрд долларов в год

    Высокая жара обходится США примерно в 100 млрд долларов ежегодно, эти потери, вероятно, удвоятся к 2030 году, свидетельствуют данные исследовательского центра Adrienne-Arsht Rockefeller Foundation Resilience Center.

    05:55Будапешт назвал причину «мести» Байдена Венгрии

    США приняли решение ужесточить для венгров условия безвизового въезда, чтобы отомстить Будапешту за его отказ предоставить американцам сведения о венграх с двойным гражданством, заявил МИД Венгрии.

    05:25Композитор Колкер умер в Петербурге

    В Санкт-Петербурге на 91 году жизни умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер, сообщил Союз композиторов города.

    04:56В США объяснили, как Байден указал «вассалу» Зеленскому его место

    Глава американского государства Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе публично унизил президента Украины Владимира Зеленского, заявил колумнист Александер Марковски.

    2 августа 2023, 08:27

    Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Главред Mysl Polska Энгельгард: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

    Пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – пишет Энгельгард в Mysl Polska.

    Он также назвал абсурдными заявления польских политиков о гибели украинцев за свободу поляков, поскольку на деле украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева, передает РИА «Новости».

    Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.

    1 августа 2023, 12:20
    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»

    Эксперт Кнутов: Для борьбы с украинскими дронами в Москве России стоит обратиться к советскому опыту защиты региона

    Эксперт объяснил, как украинским беспилотникам удалось долететь до «Москва-сити»
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. Для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения летательных аппаратов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Во вторник, второй раз за несколько дней, украинский беспилотник атаковал комплекс «Москва-Сити».

    «Проблема некой бреши на юго-западе Москвы прослеживается с советских времен. Там расположена железная дорога, а высоковольтные провода создают помехи. Они, в свою очередь, способны маскировать БПЛА. Именно этим и пытается воспользоваться противник», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Напомню, в годы Великой Отечественной войны Советская армия использовала аэростаты с натянутыми тросами для борьбы с немецкими самолетами. Сейчас, вероятно, стоит поступить схожим образом. Нам нужны зонды с закрепленными на них сетями. Если повесить такой аппарат на высоте 200-300 м, противник будет вынужден поднимать БПЛА выше, а мы сможем легче их замечать», – отмечает эксперт.

    «Особенность беспилотников в том, что их можно довольно недорого модернизировать, чего не скажешь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это затрудняет обнаружение аппаратов. Тем не менее отказываться от этого способа защиты нельзя. Россия проводит постоянную работу по совершенствованию установок. Одновременно с этим улучшаются ЗРК, которые также могут поражать дроны. Не стоит забывать и о новых перспективных разработках, в частности о лазерном и электромагнитном оружии», – подчеркивает собеседник.

    «Также стоит задуматься о создании двух линий защиты, как в советские годы. Первый рубеж должен быть расположен около Москвы. Второй – на территории Брянской, Курской и Белгородской областей, а лучше по всей линии границы. Если ко всему перечисленному добавить РЛС, установив их на возвышенности, то эффект будет заметен. Эта работа достаточно трудоемкая, но сделать ее необходимо», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина попыталась с помощью дронов ударить по объектам в Москве и Московской области. Российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ. Он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотник «долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз». В результате фасад здания получил повреждения на уровне 17-го этажа.

    Обломки двух дронов, сбитых системами ПВО в Московской области, не привели к повреждению инфраструктурных объектов, сообщили в экстренных службах. Напомним, аналогичная атака произошла в минувшее воскресенье. Один из украинских дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», сообщило МО РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте. Среди прочего, эксперты иронизировали в Сети – ВСУ неудачными налетами пытаются ответить на успешные удары ВС России по портовой инфраструктуре Украины.

    Коментарии (54)
    1 августа 2023, 09:39
    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском

    Пушилин: Российские войска установили контроль над Клещеевкой под Артемовском

    Российские силы выбили ВСУ из Клещеевки под Артемовском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Населенный пункт Клещеевка в пригороде Артемовска, по последним данным, находится под контролем российских военных, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    «Клещеевка … под нашим контролем», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что ВСУ пытаются идти в наступление в районе Майорска, но существенных изменений позиций нет, передает ТАСС.

    Днем ранее Пушилин сообщил, что российские военные вытеснили украинские силы из села Старомайорское.

    Коментарии (45)
    1 августа 2023, 19:16
    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

    Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ.

    Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

    «Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

    По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

    «Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».


    Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (18)
    1 августа 2023, 17:45
    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Для ВСУ контрнаступление превратилось в бойню

    В США назвали бойней контрнаступление ВСУ
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украина отправляет на убой солдат из-за требования Запада предпринять решительные действия, превращая контрнаступление в бойню, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    В интервью YouTube-каналу Dialogue works он заявил, что Киев находится под огромным давлением Запада, который требует результата. В результате ВСУ отправляют на убой на хорошо укрепленную российскую линию обороны, передает РИА «Новости».

    Джонсон назвал нехватку артиллерии и практически полное отсутствие авиации главной проблемой украинских войск, силы у Киева будут продолжать истощаться.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. Между тем в Кремле заявили, что контрнаступление вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом.

    Коментарии (16)
    1 августа 2023, 13:45
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах наступления на Купянском направлении
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Новомлынском, Тимковкой, Кисловкой, Котляровкой, Берестовым Харьковской области и Новоселовским ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

    Общие потери противника за прошедшие сутки составили до 120 военнослужащих, одна бронемашина, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Возле Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации успешно отражены три атаки противника у Райгородка, Невского и Червоной Дибровы ЛНР, отчитались в Минобороны.

    В районе Тернов Донецкой народной республики (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ под Сергеевкой ЛНР, Дружелюбовкой Харьковской области, Торским и Серебрянкой ДНР.

    За минувшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 40 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», гаубица «Мста-Б».

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Стецковки Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

    Средствами ПВО за сутки перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS.

    Уничтожен 21 украинский беспилотник около Залимана ЛНР, Новоандреевки, Спорного, Берестового, Кременца, Вольного ДНР, Мичурина, Балочки, Конских Раздоров Запорожской области, Старой Збурьевки, Раденска и Новой Каховки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (22)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    1 августа 2023, 14:00
    Шойгу представил к наградам экипаж остановившего колонну техники ВСУ танка

    Tекст: Алина Власенко

    Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    В Telegram оборонного ведомства уточняется, что Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки колонны украинской техники на Запорожском направлении.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 08:50
    Сотрудники ГУР Минобороны Украины избили наемников из Колумбии

    Tекст: Алина Власенко

    Обучающие украинских солдат колумбийские военные советники пожаловались на избиения и унижения со стороны сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    Соответствующее видео было опубликовано пользователем edwincarvajal355 в TikTok. На нем группа испаноговорящих людей в камуфляжной форме разговаривает на повышенных тонах с сотрудниками ГУР. «Теперь видите, как на Украине относятся к тем, кто им помогает. Они зашли в балаклавах и избили наших ребят», – говорит автор ролика, который позже удалил его.

    Другое видео распространяется в Telegram. На нем конфликт разразился из-за того, что колумбийский военный советник отказался обучать троих украинских военнослужащих, поскольку к колумбийцам на Украине «относятся как к животным», передает РИА «Новости».

    По его словам, из группы колумбийских военных советников на Украине погибли уже 25 человек, но вместо благодарности они получают лишь унижения.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 12:34
    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России

    Эксперт Дандыкин: У России есть все силы и средства для противодействия украинским дронам Magura V5

    Военный эксперт назвал украинские дроны Magura V5 вызовом флоту России
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Морские дроны Magura V5 уязвимы, но это вызов ВС РФ, которому нужно уверенно противостоять, применяя самое современное оружие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее ВСУ атаковали корабли Черноморского флота тремя безэкипажными катерами.

    «Сегодняшняя атака кораблей Черноморского флота вполне могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Что касается самих дронов, они обладают большой дальностью – до нескольких сот миль, могут дойти от Одессы до Севастополя, в зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. При этом аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку – порядка 300 кг взрывчатки», – отметил собеседник.

    «Украинцы хвастаются тем, что это очень современная и эффективная разработка. Но эти аппараты уничтожаются так же легко, как и все остальные. Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Аналогичные дроны есть у многих стран, в том числе и у России», – рассуждает эксперт.

    «Что касается мер противодействия таким аппаратам, то мы реализуем целый комплекс. В частности, наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. Кроме того, в Черном море устанавливаются боновые заграждения, которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса, также дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», – добавил он.

    «Безусловно, любые атаки на наш флот – это вызов. России необходимо регулярно совершенствовать все имеющиеся меры, чтобы эффективнее бороться с угрозами. Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел в 340 км юго-западнее Севастополя. Все украинские катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей. После отражения атаки патрульные корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства.

    Напомним, на днях американские СМИ показали украинский морской беспилотник-камикадзе Magura V5, который, как сообщалось, ВСУ собираются применить для ударов по объектам российской гражданской и военной инфраструктуры. По имеющимся у телеканала CNN данным, дрон может нести до 300 кг взрывчатки при запасе хода 800 км. На видео также попал пункт управления дронами.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что на черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. Эксперт подробно объяснял, каких ответных действий Украины ожидать на море и что нужно сделать для их отражения.

    Коментарии (24)
    1 августа 2023, 16:07
    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева

    МИД Украины вызвал посла Польши после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева

    Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева
    @ Sebastian Scheiner/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

    В сообщении утверждается, что во время встречи послу Польши было озвучено, что заявления о якобы имеющей место неблагодарности Украины за помощь не соответствуют действительности и являются неприемлемыми, передает РИА «Новости».

    В украинском министерстве добавили, что политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между украинским и польским народами.

    По сообщению украинского издания «Европейская правда», Пшидач в интервью польским СМИ заявил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы и что Украине стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы и годы.

    Напомним, в июле министр обороны Британии Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что Киев относится к Западу как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.

    После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со своей стороны добавил, что Киев не возражал бы, если Британия и в самом деле будет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву.

    Как отметил политолог Владимир Скачко, в Киеве не осознают последствий скандала с Британией. В Европе допустили, что Запад может заставить Украину начать переговоры с Россией из-за поведения Киева.


    Коментарии (14)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (16)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 13:41
    В Раде допустили увольнение министра обороны Украины

    Депутат Рады Гончаренко: Министр обороны Украины Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии

    Tекст: Антон Никитин

    Министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

    Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что Резников может быть назначен послом в Британии. По словам депутата Рады, в офисе президента Украины давно обдумывают увольнение действующего министра обороны, а Резников «и сам не прочь уйти» с должности министра и якобы очень хотел перейти в министерство юстиции.

    По имеющейся у Гончаренко информации, в офисе президента Украины уже узнавали как Резникова воспримут в Лондоне и «получили одобрительный ответ».

    Напомним, 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 12:51
    В Кремле восхитились героизмом экипажа остановившего колонну техники ВСУ танка

    В Кремле восхитились героизмом экипажа танка, остановившего колонну украинской техники

    В Кремле восхитились героизмом экипажа остановившего колонну техники ВСУ танка
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Кадры боя, в ходе которого российский танк в одиночку остановил колонну украинской техники на Запорожском направлении, видели в Кремле и остались в восхищении от героизма экипажа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что такой героизм и профессионализм вызывают восхищение и чувство гордости за российских военных. Он добавил, что эту уникальную ситуацию «можно в учебниках разбирать», передает ТАСС.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Коментарии (2)
    Главное
    Fitch понизило кредитный рейтинг США
    Песков оценил ситуацию вокруг зерновой сделки
    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    Белоруссия опровергла нарушение воздушного пространства Польши
    Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов
    На Украине внесли закон о запрете русских песен
    В Сьерра-Леоне пресечена попытка госпереворота

    Мировой рецессии в 2023 году больше не ждут

    Ожидаемый в 2023 году кризис, вероятно, откладывается. Экономисты признают, что Западу пока удается оставаться на плаву, подправив свое положение повышением ставок. Однако праздновать победу еще рано. Совсем избежать рецессии в США и во всем мире вряд ли получится. На это есть ряд причин. Подробности

    Перейти в раздел

    Черноморский флот требует новых мер защиты от морских дронов Украины

    Украина попыталась атаковать российские корабли в Черном море безэкипажными катерами. В Сети предполагают, что речь идет о недавно представленных ВСУ морских дронах-камикадзе Magura V5. Они же могли применяться противником в случае с терактом на Крымском мосту. В чем заключаются особенности этих аппаратов и как России защитить свой флот? Подробности

    Перейти в раздел

    У российской Морской авиации есть пять главных задач

    Арктика становится одним из важнейших регионов для российских Вооруженных сил. Это прямо следует в том числе из того, как военное руководство видит развитие отечественной Морской авиации. Почему работа морских летчиков критически важна для безопасности России и какие главные задачи им необходимо сегодня решать? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине пугают Зеленского

    На Украине не утихает дискуссия о целесообразности проведения парламентских и президентских выборов в период военного положения. Их проведения может потребовать Запад, чтобы показать легитимность и демократичность киевских властей. Однако в самом Киеве выборов побаиваются даже в офисе Зеленского. Сумеет ли он убедить Запад не проводить голосование в нынешних условиях? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............