На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.37 комментариев
Mysl Polska: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины
Главред Mysl Polska Энгельгард: Польша оказалась в тупике из-за поддержки Украины
Проукраинская позиция Варшавы загнала польские власти тупик, пишет главный редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.
Пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – пишет Энгельгард в Mysl Polska.
Он также назвал абсурдными заявления польских политиков о гибели украинцев за свободу поляков, поскольку на деле украинский конфликт касается только отношений Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Ранее польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.