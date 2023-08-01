На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Моравецкий осудил Украину за вызов польского посла в МИД
Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого
МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.
Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.