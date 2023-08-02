По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Украины
Польше не стоит рассчитывать на благодарность Украины, поскольку ее не будет, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Варшава напрасно надеется на благодарность Киева. Ее не будет», – написал Пушков в Telegram, добавив при этом, что Польша и Украина используют друг друга в своих интересах.
Он также отметил, что поляков и украинцев все еще разделяет история, хотя Варшаве и пытается закрывать глаза на символы и идейную основу нынешней Украины.
Кроме того, написал Пушков, Польша преувеличивают свой вес в западном альянсе, а у Киева на Западе есть кураторы намного весомее Варшавы.
руководителя бюро международной политики Польши Марчина Пшидача «равнозначными вероломству», передает ТАСС.
Напомним, глава бюро международной политики Польши Марчин Пшидач упрекнул Киев в неблагодарности за помощь со стороны Варшавы. После этого польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Киевавызвать польского посла.