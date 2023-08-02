Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
Замглавы МИД Польши Яблонский заявил об ухудшении отношений с Украиной
Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.
По словам Яблонского, отношения Киева и Варшавы из-за «заявлений некоторых представителей украинских властей» в последнее время ухудшились, передает РИА «Новости».
Причиной ухудшения замглавы МИД Польши назвал «некоторые эмоции» со стороны Киева. При этом он заявил, что Варшава относится к этому с пониманием, но призывает быть внимательнее к союзникам.
Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.
Ранее политолог Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным.