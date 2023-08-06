Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей

Эксперты: Исход конкуренции Украины с Польшей зависит от США

Tекст: Дарья Волкова

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

По словам Подоляка, противоречия между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

Одним из наиболее очевидных полей польско-украинской конкуренции может стать сельское хозяйство. Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял: если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.

При этом он заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие собственных фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Наиболее активным участником противостояния традиционно стала Варшава. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил ЕК ввести национальные ограничения на экспорт, если та не вмешается в вопрос. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит за желанием поляков уничтожить сельское хозяйство Украины.

Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, как зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины. Тогда отмечалось, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот на ввоз сырья. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор: либо помогать Украине, либо помогать собственной экономике.

Наряду с этим на минувшей неделе между Киевом и Варшавой разразился еще и дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.

По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, основным камнем преткновения, который может лечь в основу конкуренции между Киевом и Варшавой, станет сельскохозяйственный вопрос.

Вместе с тем сами перспективы такого соперничества туманны, поскольку совершенно не понятно, сохранит ли Украина свою государственность после окончания военных действий. Даже если допустить относительно благоприятный для Украины исход конфликта, то максимум в чем Варшава и Киев смогут соревноваться – это в количестве помощи, получаемой от США, а не в своих собственных успехах.

«О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат по большей части американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.

«В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.

«В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.

«Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.

«Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – полагает Стремидловский.





«Поводов для раздора в польско-украинских отношениях очень много. До недавнего времени Польша считала себя адвокатом Украины в Евросоюзе. Теперь же она считает себя чем-то вроде патрона Киева, а саму страну рассматривает как рынок сбыта для собственной продукции. Открытие украинских рынков для европейских и, в частности, польских товаров было частью принятой евроинтеграции», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«При этом сама Украина только в прошлом году получила полноценный доступ на европейские рынки. И тут же начались притеснения украинских товаров со стороны других производителей. Но такой вариант развития событий был очевиден. А поляки хотели закрыть на себе все финансовые потоки этой торговли», – отметил он.

«И сегодня один из главных каменей преткновения между Киевом и Варшавой – это доступ украинской сельхозпродукции на европейские рынки. В свою очередь Польша не хочет их туда пускать, и в этом вопросе у нее полностью развязаны руки», – рассуждает политолог.

«Что касается перспектив конфронтации после окончания военных действий, никто не знает когда все закончится, на каких условиях, в каких границах будет существовать Украина и кто вообще останется жить на подконтрольных Киеву территориях»,

– добавил эксперт. «Я больше чем уверен, то государство, которое останется от сегодняшней Украины, не сможет ничего противопоставить Варшаве и вести с ней какую-либо конкуренцию. Поэтому Польше сейчас больше стоит сосредоточиться над контролем Западной Украины, нежели думать о какой-то эфемерной конкуренции, которая вряд ли когда-то станет возможна», – акцентировал Лизан.

«Совершенно очевидно, что украинские власти абсолютно обнаглели в своих аппетитах. Они надеются получить от американцев привилегии, сопоставимые по размеру с польскими, за счет того, какое число жизней украинцев они отдали в угоду интересов США», – отметил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«У Украины нет никаких шансов с кем-либо конкурировать без поддержи Соединенных Штатов. Поэтому если в перспективе и окажется возможно какое бы то ни было соперничество между Киевом и Варшавой, то все сведется к соревнованию «кто больше помощи получает от Штатов», – добавил он.

«Цель таких заявлений – напугать Польшу, а также напомнить американцам, что они лучше и удобнее, чем поляки. Но на деле у Киева вряд ли получится участвовать в этой конкуренции в целом, не говоря уже о том, чтобы победить», – считает политолог.