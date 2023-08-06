Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.0 комментариев
Чем обернутся для Украины планы «жестко конкурировать» с Польшей
Эксперты: Исход конкуренции Украины с Польшей зависит от США
Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией. До этого момента Киев будет считать Варшаву своим близким другом. В чем и как Украина способна конкурировать с Польшей и какую роль в этом соперничестве будут играть Соединенные Штаты?
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию. Он отметил, что Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».
По словам Подоляка, противоречия между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.
Одним из наиболее очевидных полей польско-украинской конкуренции может стать сельское хозяйство. Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял: если Еврокомиссия откажется продлевать ограничительные меры в отношении импорта украинского продовольствия, Польша и ряд других стран ЕС закроют границу для поставок зерновых с Украины.
При этом он заверил, что действия Варшавы не направлены против кого-либо, а призваны защитить интересы и благополучие собственных фермеров. Напомним, в середине июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию, в которой говорилось, что страны намерены продлить после 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна. Наиболее активным участником противостояния традиционно стала Варшава. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригрозил ЕК ввести национальные ограничения на экспорт, если та не вмешается в вопрос. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит за желанием поляков уничтожить сельское хозяйство Украины.
Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Еще в апреле газета ВЗГЛЯД подробно писала, как зерновой бойкот проявил отношение европейцев к будущему Украины. Тогда отмечалось, что Евросоюз не смог предусмотреть последствия отмены квот на ввоз сырья. Как следствие, страны ЕС оказались в ситуации, когда им приходится делать выбор: либо помогать Украине, либо помогать собственной экономике.
Наряду с этим на минувшей неделе между Киевом и Варшавой разразился еще и дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, готова ли Польша и дальше терпеть хамство и как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами.
По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, основным камнем преткновения, который может лечь в основу конкуренции между Киевом и Варшавой, станет сельскохозяйственный вопрос.
Вместе с тем сами перспективы такого соперничества туманны, поскольку совершенно не понятно, сохранит ли Украина свою государственность после окончания военных действий. Даже если допустить относительно благоприятный для Украины исход конфликта, то максимум в чем Варшава и Киев смогут соревноваться – это в количестве помощи, получаемой от США, а не в своих собственных успехах.
«О жесткой конкуренции Украины и Польши первыми начали говорить польские эксперты и журналисты. По их мнению, на Украине сельское хозяйство находится в более выгодном положении», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.
«Однако связано это преимущественно с тем, что украинские сельхозугодья принадлежат по большей части американцам. Поляков, безусловно, не устраивает, что под видом украинского зерна, по сути, продается то, что выращено на американской ресурсной базе, с чем Польше сложно конкурировать. Аналогичная ситуация также складывается с мясом птицы, различными ягодами: например, малиной, вишней, черникой», – отметил он.
«В этом ключе очевидно, что заявления Подоляка – это пересказ выгодных для Киева высказываний в польских СМИ. В целом украинские власти вертят Варшавой как хотят. В свою очередь руководство Польши часто стало сталкиваться с критикой в свой адрес по части поддержки Украины, причем как внутри страны, так и от киевских партнеров», – рассуждает собеседник.
«В преддверии парламентских выборов Варшава все меньше крутит старую пластинку про поддержку Украины и больше пытается отстаивать собственные национальные интересы, в частности защиту своих фермеров», – добавил политолог.
«Поляки понимают, что в долгосрочной конкуренции у них гораздо больше перспектив. Как минимум потому, что у Польши есть все шансы сохранить свою государственность, тогда как по Украине в этой части большие вопросы», – отмечает эксперт.
«Я думаю, до парламентских выборов в Польше мы увидим еще немало таких воинственных заявлений как со стороны Варшавы, так и со стороны Киева. Кто бы не составил парламентское большинство в польском Сейме осенью этого года, позиции Польши будут меняться, в том числе в части отношений с Украиной», – полагает Стремидловский.
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«Поводов для раздора в польско-украинских отношениях очень много. До недавнего времени Польша считала себя адвокатом Украины в Евросоюзе. Теперь же она считает себя чем-то вроде патрона Киева, а саму страну рассматривает как рынок сбыта для собственной продукции. Открытие украинских рынков для европейских и, в частности, польских товаров было частью принятой евроинтеграции», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«При этом сама Украина только в прошлом году получила полноценный доступ на европейские рынки. И тут же начались притеснения украинских товаров со стороны других производителей. Но такой вариант развития событий был очевиден. А поляки хотели закрыть на себе все финансовые потоки этой торговли», – отметил он.
«И сегодня один из главных каменей преткновения между Киевом и Варшавой – это доступ украинской сельхозпродукции на европейские рынки. В свою очередь Польша не хочет их туда пускать, и в этом вопросе у нее полностью развязаны руки», – рассуждает политолог.
«Что касается перспектив конфронтации после окончания военных действий, никто не знает когда все закончится, на каких условиях, в каких границах будет существовать Украина и кто вообще останется жить на подконтрольных Киеву территориях»,
– добавил эксперт. «Я больше чем уверен, то государство, которое останется от сегодняшней Украины, не сможет ничего противопоставить Варшаве и вести с ней какую-либо конкуренцию. Поэтому Польше сейчас больше стоит сосредоточиться над контролем Западной Украины, нежели думать о какой-то эфемерной конкуренции, которая вряд ли когда-то станет возможна», – акцентировал Лизан.
«Совершенно очевидно, что украинские власти абсолютно обнаглели в своих аппетитах. Они надеются получить от американцев привилегии, сопоставимые по размеру с польскими, за счет того, какое число жизней украинцев они отдали в угоду интересов США», – отметил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«У Украины нет никаких шансов с кем-либо конкурировать без поддержи Соединенных Штатов. Поэтому если в перспективе и окажется возможно какое бы то ни было соперничество между Киевом и Варшавой, то все сведется к соревнованию «кто больше помощи получает от Штатов», – добавил он.
«Цель таких заявлений – напугать Польшу, а также напомнить американцам, что они лучше и удобнее, чем поляки. Но на деле у Киева вряд ли получится участвовать в этой конкуренции в целом, не говоря уже о том, чтобы победить», – считает политолог.