Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей
Подоляк: Украина после окончания боевых действий начнет жесткую конкуренцию с Польшей
Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Польша сейчас остается «максимально близким партнером» и «максимально близким другом» для киевского режима, так будет до окончания боевых действий, сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
После этого страны начнут конкурентные отношения за те или иные рынки, и Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».
Противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.