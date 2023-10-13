  • Новость часаПосольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
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    Как валютные ограничения помогут рублю
    Яков Кедми: Если Россия признает ХАМАС террористической организацией, это будет справедливо
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    Израиль предостерег евреев по всему миру об угрозе ХАМАС устроить «День гнева»
    ХАМАС заявил о гибели 13 заложников при ударах Израиля по Сектору Газа
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    Десантники сожгли два танка и БМП с пехотой ВСУ под Артемовском
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ
    Обвиняемый в сожжении Корана Журавель частично признал вину
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    11 комментариев
    13 октября 2023, 15:21

    Медведев задал Западу вопрос о требовании Израиля к жителям Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что «западные партнеры» стыдливо молчат по поводу требования Израиля об эвакуации около 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в срок 24 часа.

    «Интересно, какой была бы их реакция на аналогичное требование в адрес киевского режима эвакуировать один из крупных городов?» – поинтересовался он в своем Telegram-канале.

    Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал требование Израиля к жителям Газы «абсолютно нереалистичным».

    Движение ХАМАС в свою очередь призывало жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля.

    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

    Коментарии (34)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (53)
    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (15)
    13 октября 2023, 03:56
    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

    Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

    Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшего главу правительства Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос о палестинских детях, которые «лишились систем жизнеобеспечения» в секторе Газа.

    В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

    Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

    После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

    Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

    Коментарии (27)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 17:36
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала года на контрактную службу в российские Вооруженные силы принято свыше 357 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    С 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск принято более 357 тыс. человек, сказал Медведев со ссылкой на данные Минобороны, передает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о тех, кто пребывает в запасе, о тех, кто заключил контракт, и о тех, кто пришел служить как доброволец.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС России поступило 325 тыс. человек.

    Коментарии (24)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (34)
    13 октября 2023, 12:56
    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км

    Военный эксперт Сивков: Украина выдает за собственную разработку полученные от Запада дальнобойные ракеты

    Эксперт оценил заявление Киева о создании ракет дальностью 1 тыс. км
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не сможет наладить серийное производство дальнобойных ракет. Скорее всего, ВСУ дождутся поставок этих снарядов со стороны западных государств, а затем выдадут их за свои собственные. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета до одной тыс. км.

    «Из слов Подоляка не понятно, о каких именно ракетах идет речь. Если Украина решила увеличить дальность имеющихся баллистических снарядов, то достичь этого можно через наращивание их массы. В принципе, реализовать это относительно нетрудно», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако если речь идет о крылатых ракетах, то создать их гораздо труднее. Тем не менее, на Украине оставались самолеты Ту-160, которые были способны запускать подобные ракеты. Теоретически, у ВСУ могли сохраниться некоторые советские образцы, из которых вполне реально соорудить нечто новое», – отмечает эксперт.

    «К тому же Подоляк говорит об экспериментальных образцах. На то, чтобы превратить это в серийные модели, уйдет немало времени. Современные ракеты должны быть оснащены качественными системами наведения. Сомневаюсь, что Украина в состоянии самостоятельно произвести их. Скорее всего, этим заявлением офис Зеленского попросту пытается намекнуть западным странам на необходимость увеличения финансирования ВСУ», – считает Сивков.

    «Нельзя исключать и того, что Подоляк начал выстраивать фундамент под передачу Украине дальнобойных ракет. Логика проста: США или государства ЕС направят союзнику новейшие снаряды, способные преодолевать расстояние в тысячу км, а в новостях нам расскажут о запусках боеприпасов украинского производства», – уточняет собеседник.

    «Если у противника появятся столь мощные ракеты, то, разумеется, это будет представлять существенную угрозу для безопасности России. В частности, перед ВСУ откроются возможности нанесения мощных ударов далеко вглубь страны. Вместе с тем, я уверен, что наши системы ПВО готовы к отражению любой угрозы», – резюмирует Сивков.

    Ранее на Украине заявили о наличии «отработанных экспериментальных образцов» боеприпасов с дальностью полета 750 – одна тыс. км. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, ВСУ нуждается «не только в производстве дронов, но и в ракетном производстве». Он отметил, что страна могла бы добиться паритета в вооружении с Россией.

    Однако Подоляк подчеркнул, что это может быть достигнуто только при условии получения инвестиций из западных стран. Он также признал, что Украине не удастся сделать «за полгода, например, тысячу ракет или две». Тем не менее, по его мнению, власти государства «над этим работают».

    Напомним, Владимир Зеленский уже сообщал об успешном применении ВСУ оружия с дальностью 700 км. При этом он подчеркивал, что речь идет об образцах непосредственно украинского производства. Тогда военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что противник, скорее всего, имеет в виду новые БПЛА. Он также отметил, что страна не в состоянии создавать «самые ценные запчасти» беспилотников и занимается исключительно сборкой дронов.

    В настоящий момент некоторые западные страны сообщают о готовности передать ВСУ дальнобойные ракеты. Так, президент США Джо Байден говорил об отправке на Украину снарядов ATACMS, способных преодолевать расстояние в 300 км. В свою очередь, правительство Германии заявляло о намерении «в ближайшее время» сообщить о возможности поставить боеприпасы Taurus.

    Коментарии (18)
    13 октября 2023, 00:47
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    Киев похвастался экспериментальными ракетами дальностью 1 тыс. км
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что у Киева якобы имеются «отработанные экспериментальные образцы» ракет с дальностью полета 750 км – 1 тыс. км.

    Подоляк заявил, что Украине требуется «не только производство дронов, но и ракетное производство». Он считает, что Украина могла бы добиться паритета в вооружении с Россией, если сможет масштабировать производства и получить инвестиции Запада. При этом Подоляк признал, что Украине не сделать «за полгода, например, тысячу ракет или 2 тыс. ракет». Однако, по его словам, Украина «инвестирует в это все», а власти страны «над этим работают», передает ТАСС.

    Напомним, Украина пытается получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus (500 км), а от США – ATACMS (300 км). При этом Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Вероятно, речь идет о БПЛА, которые только собираются на Украине, причем на западные средства.

    Коментарии (23)
    13 октября 2023, 12:57
    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа

    Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа

    Путин предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые, заявил президент Владимир Путин на саммите глав государств СНГ.

    «Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.

    «Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.

    Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 16:56
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

    В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

    Коментарии (14)
    13 октября 2023, 00:40
    Отказ Молдавии от эвакуации граждан из Израиля привел к скандалу

    Решение Молдавии не проводить централизованную эвакуацию граждан из Израиля привело к скандалу

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор обвинил власти Молдавии в том, что они не позволяют приземлиться в Кишиневе самолету, билеты на который для эвакуации сограждан из Израиля оплатил Шор.

    Власти Молдавии заявили, что гражданам страны для эвакуации из Израиля следует воспользоваться коммерческими авиарейсами. Шор сообщил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, но власти страны не позволили самолету приземлиться в Кишиневе. По версии МИД Молдавии, рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orizont TV.

    Представитель Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика заявила, что ОГА получил запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами днем в четверг, регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, поскольку «самолет должен прибыть из зоны повышенного риска».

    «Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. <...> Вылет перенесен на утро. Всем пассажирам мы организовали трансфер и проживание в гостинице», – приводит ТАСС слова Шора.

    Напомним, в список России на эвакуацию из сектора Газа вошли граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.

    Коментарии (0)
    13 октября 2023, 14:52
    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту

    Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией

    Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.

    «И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.

    «Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.

    Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.

    В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.

    Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.

    Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Коментарии (40)
    13 октября 2023, 01:22
    Иран не исключил «открытия других фронтов» против Израиля

    Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о возможном «открытии других фронтов» против Израиля

    Иран не исключил «открытия других фронтов» против Израиля
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Учитывая израильские «агрессию и военные преступления» против палестинцев, а также блокаду Газы, возможно открытие других фронтов против Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Абдоллахиян призвал исламские страны «не мириться с преступлениями» Израиля, который лишает «гражданское население воды и электричества», а также ведет «непрерывные бомбардировки жилых районов». По его словам, Иран оказывает «политическую и информационную поддержку палестинскому сопротивлению». Кроме того, по словам министра, между Ираном и Саудовской Аравией есть «координация в рамках общей стратегии по поддержке Палестины», передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.

    Напомним, состоялся первый телефонный разговор президента Ирана Эбрахима Раиси с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обсуждалась ситуация в Палестине. Тегеран называют главным выгодополучателем от текущих событий вокруг Израиля и сектора Газа.

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    13 октября 2023, 04:54
    Еврокомиссия призвала Турцию выбрать между НАТО и Россией с ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Турция должна выбрать, находится ли она на стороне Евросоюза и НАТО или же на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС, заявил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

    Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.

    «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.

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