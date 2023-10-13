Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.14 комментариев
Нефть подорожала на напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть выросли на напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть в пятницу поднимаются из-за сохранения неопределенности вокруг перспектив поставок в ситуации с Израилем.
Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 растет на 0,71%, достигая 86,61 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,89%, до 83,65 доллара, передает РИА «Новости»
7 октября Израиль подвергся масшитабной ракетной атаке из сектора Газа в зоде объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, бойцы организации проникли в приграничные районы юга Израиля. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи».
С начала недели нефть Brent подорожала примерно на 2,4%, WTI – на 1,1%.
«Основная угроза для нефти возникнет в том случае, если будет доказана причастность Ирана», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанану.