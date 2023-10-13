Нефть подорожала на напряженности на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли на напряженности на Ближнем Востоке

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.36 растет на 0,71%, достигая 86,61 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,89%, до 83,65 доллара, передает РИА «Новости»

7 октября Израиль подвергся масшитабной ракетной атаке из сектора Газа в зоде объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, бойцы организации проникли в приграничные районы юга Израиля. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи».

С начала недели нефть Brent подорожала примерно на 2,4%, WTI – на 1,1%.

«Основная угроза для нефти возникнет в том случае, если будет доказана причастность Ирана», – цитирует Bloomberg рыночного стратега Saxo Capital Markets Pte в Сингапуре Чару Чанану.