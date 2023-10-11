Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма

Tекст: Ольга Иванова

«Взорвали «Северные потоки». Никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейский стран. Это же явный акт международного терроризма, судя по всему, на государственном уровне. Потому что просто так какая-то команда людей, которая вдруг решила взорвать газопроводы, самостоятельно, без поддержки на государственном уровне такой акт совершить не могла бы», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что «никто не расследует (взрывы на «Северных потоках»), наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании игнорируются».

Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил об осведомленности канцлера ФРГ Олафа Шольца о планах США по взрыву «Северных потоков» из-за спецоперации России на Украине.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.

Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.