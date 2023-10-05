Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма
Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.
Так, российский лидер обратил внимание на заявление президента США задолго до взрывов на «Северных потоках» о том, что Вашингтон сделает все для того, чтобы прекратить поставки газа в Европу по этим трубопроводным системам.
«Причем так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это», – передает ТАСС слова Путина, сказанные на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Второе – разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма», – подчеркнул глава российского государства.
Также Владимир Путин отметил, что результатов расследования взрывов до сих пор нет и, скорее всего, не будет. «Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов расследования нет и, судя по всему, не будет», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.