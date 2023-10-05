Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма

Tекст: Кристина Цыцура

Так, российский лидер обратил внимание на заявление президента США задолго до взрывов на «Северных потоках» о том, что Вашингтон сделает все для того, чтобы прекратить поставки газа в Европу по этим трубопроводным системам.

«Причем так многозначительно улыбнулся и сказал, сейчас не буду говорить, как это будет сделано, но мы сделаем это», – передает ТАСС слова Путина, сказанные на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Второе – разрушение этих инфраструктурных объектов, безусловно, является актом международного терроризма», – подчеркнул глава российского государства.

Также Владимир Путин отметил, что результатов расследования взрывов до сих пор нет и, скорее всего, не будет. «Нас не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это. Результатов расследования нет и, судя по всему, не будет», – сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании транспарентным образом расследовать взрывы.