Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Лавров заявил о нежелании Запада расследовать теракты на «Северных потоках»
Лавров: Запад пальцем не пошевелил для расследования терактов на «Северных потоках»
Западные страны «пальцем не пошевелили» для проведения прозрачного расследования терактов на «Северных потоках», все «заметается под ковер», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Выступая на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса, министр заявил, что никто на Западе даже пальцем не пошевелил, чтобы транспарентным образом расследовать взрывы на «Северных потоках», передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».