Одна из серий популярного некогда скетч-сериала «Осторожно, модерн!» называлась «Сеня едет в Чонго-Монго». Прознав об эмиграции в далекую загадочную страну, к Сене стройными рядами потянулись местные бандиты, коррупционеры и женщины легкого поведения, желающие только одного: за мелкую мзду повесить на уезжающего Сеню все свои прегрешения. Мол, Сене уже все равно, в Чонго-Монго до него уже никто не дотянется, а им тут жить и проблемы решать.

Этот сюжет чем-то напоминает текущее развитие истории с терактами на газопроводах «Северный поток». Эта тема, вопреки тому, что даже самые громкие новости нынче живут недолго, продолжает оставаться сверхактуальной. Германская экономика, как и экономика Евросоюза в целом, уверенно сползает в рецессию. Цены на газ, несмотря на их снижение с тысячных до сотенных значений, остаются волатильными и исторически высокими. Высокие цены продолжают оказывать негативное влияние на германскую промышленность, что в свою очередь обусловливает «эмиграцию» европейских производств в США и другие страны с более приемлемыми условиями работы.

Единственная возможность устаканить цены на газ – вернуться к поставкам газа из России, отремонтировав взорванные газопроводы. Пока эти крамольные мысли озвучивает лишь партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и отдельные политики вроде премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера. И пусть некогда маргинальная АдГ сейчас по популярности опережает Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, реальной власти она пока не имеет. Тем не менее за этими редкими голосами маячат интересы «коренной» германской промышленности. Так, на днях финдиректор энергетического концерна E.ON Марк Шпикер заявил, что продолжается обсуждение вопроса осушения и защиты газопровода «Северный поток». Более того, E.ON намерена сохранить свое место в компании, управляющей газопроводом, хотя ранее концерн заявлял о списании своей доли в нем и сопутствующих убытках.

Сдвиг в понимании серьезности вызовов, стоящих перед экономикой Германии, по-видимому, спровоцировал такой же сдвиг в риторике европейских СМИ. В конце августа – начале сентября поток «сливов» на тему «украинского следа» в подрывах «Северных потоков» кратно усилился. Так, выводы совместного расследования издания Der Spiegel и телеканала ZDF подтверждают причастность Киева к диверсии. Стилистика подачи материалов тоже изменилась. Подрывники уже не предстают в образе Робин Гуда, избавляющего Европу от тяжкой газовой зависимости от России. Их именуют «преступниками», более того, само расследование, по мнению журналистов, «способно изменить мировую политику», а путь, по которому идут следователи, «политически очень опасен».

В материалах СМИ уже прямо утверждается, что к подрыву причастен экипаж арендованной на острове Рюген яхты «Андромеда», который действовал по прямому приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Залужный, на которого ляжет тяжесть бремени неудачного контрнаступления Украины в его военном аспекте, а также президент Владимир Зеленский, несущий политическую ответственность, и есть тот самый коллективный Сеня, уезжающий в страну Чонго-Монго. Западная пресса начинает рассматривать украинское военное и политическое руководство как отработанный материал. Эта же пресса по инерции еще сообщает об успехах ВСУ на отдельных направлениях и даже о прорыве первой линии обороны ВС РФ на запорожском направлении, но, по-видимому, серьезные аналитические и разведданные дают украинскому контрнаступлению мизерные шансы на успех.

Контрнаступление и расследование по «Северным потокам» удивительным образом связаны. Растянутое во времени весенне-летне-осеннее контрнаступление – по сути, единственное, что поддерживает легитимность украинского руководства. Ожидаемое снижение активности ВСУ с наступлением осенней распутицы и вероятная пауза в подготовке встречного движения российских войск всерьез актуализируют вопрос о проведении президентских выборов на Украине, которых под предлогом боевых действий пытается избежать Зеленский.

При этом выборы – отнюдь не демократический каприз, а способ заменить неудобную фигуру на шахматной доске в преддверии возможного перемирия или заморозки конфликта. Не факт, что перемирие продлится долго, – возможно, всего несколько месяцев, но и этого будет достаточно – плановые президентские выборы должны состояться в конце марта 2024 года. «Увольнение» военно-политического руководства Украины неизменно повлечет его дискредитацию. На него повесят всех собак, в том числе и ответственность за подрыв «Северных потоков». Причем такой исход будет выгоден и Германии, которая под этим предлогом сможет смелее говорить о необходимости реанимации газопроводов, пусть даже в долгосрочной перспективе. Выгодно это и США с Великобританией как заказчикам теракта, которые тем самым смогут сохранить лицо в отношениях с «европейскими партнерами», возложив ответственность за «перегибы на местах» на отработанный материал команды Зеленского.

Каким будет персональное «Чонго-Монго» Владимира Зеленского, Андрея Ермака или Валерия Залужного – почетной ссылкой или чередой трагических случайностей – не так важно. Важно то, что слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках. И тема восстановления «Северных потоков» с них будет одной из центральных и самых значимых.