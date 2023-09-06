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    Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    @ Global Look Press

    6 сентября 2023, 12:30 Мнение

    Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    Олег Хавич Олег Хавич

    политический аналитик

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    «Польша и другие страны ЕС могут быть завалены украинскими запросами об экстрадиции мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Часть украинцев уже передана Польшей службам над Днепром», – написало близкое к польским властям издание Rzeczpospolita. Первоначально заголовок этого материала гласил «Польша начала выдавать Украине мужчин, которые выехали из страны», но потом он был изменен на более соответствующий содержанию – «Польша начала выдавать Украине ее граждан, организующих нелегальную миграцию».

    «Польша уже высылала украинских граждан, переправляющих нелегальных иммигрантов в Европу. Оказывается, большая часть курьеров нелегальных мигрантов, которых ловит Польша, являются гражданами Украины. Наказание за пособничество и подстрекательство составляет до восьми лет», – говорится в публикации, в которой не указан временной промежуток осуществленных депортаций и их правовая основа.

    Стандартный путь для выдачи из Польши гражданина Украины по запросу властей его страны достаточно сложный и длительный. Против такого человека на родине должно быть открыто уголовное дело, а он должен быть объявлен в розыск через систему Интерпола. В случае выявления такого украинца в Польше – например, при проверке документов полицией, – он будет задержан, но вопрос о возможной его экстрадиции на Украину будет решать польский суд, отметил пресс-секретарь главного управления полиции Польши Мариуш Чярка.

    Собственно, именно этот способ и анализирует польская газета, приводя угрозу представителя президента Украины в Верховной раде Федора Вениславского. По его словам, украинская прокуратура может начать преследование украинских граждан за рубежом, так как многие уклонисты покинули страну либо при помощи взяток, либо и вовсе нелегально, вне пунктов пропуска.

    По подсчетам издания Rzeczpospolita, основанных на данных Пограничной службы Польши, только официально в стране находится примерно 80 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Кстати, из них только 11,5% получили PESEL – польский аналог ИНН, то есть потенциальные украинские рекруты откровенно не доверяют польскому государству и предпочитают не быть учтенными.

    Однако есть куда более простой и быстрый способ депортации подлежащих мобилизации украинских мужчин на родину. Они могут быть обвинены в нарушении правил въезда или пребывания в Польше – например, на основании письма какого-либо украинского ведомства, даже не обязательно прокуратуры – после чего задержаны, помещены в центр* для нелегальных мигрантов и депортированы на Украину. Всё вышеперечисленное может осуществить Пограничная служба Польши, и решения украинских судов или объявления человека в розыск для этого не требуются – это внутрипольская административная процедура.

    Конечно, действия польских пограничников могут быть обжалованы в суде, однако, как показывает практика, депортируемые просто лишены возможности это сделать. А если их адвокатам всё же удается получить решение суда о приостановке депортации, то в большинстве случаев они слышат от пограничников ответ, что нелегальный мигрант уже отправлен на родину, где может продолжить процесс обжалования действий польских властей.

    Этим оперативным механизмом Пограничная служба Польши достаточно активно пользовалась вплоть до пандемии COVID-19, когда на легальность пребывания украинцев на польской территории закрыли глаза по гуманитарным соображениям. А с началом СВО право въезда в Польшу получили даже те граждане Украины, кого ранее депортировали и кому запрещали въезд в Шенгенскую зону на несколько лет.

    Однако ныне ситуация может измениться по двум причинам. Во-первых, это провал украинского наступления и катастрофические потери ВСУ. Они требуют срочного пополнения личного состава, который могут начать искать не только на Украине, но и в Европе. Еще в январе 2023 года бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скшипчак предложил принудительно мобилизовать в специально созданные подразделения украинской армии граждан Украины, находящихся в странах ЕС, в первую очередь в Польше.

    На уточняющий вопрос журналиста: мол, граждане Украины, проживающие в странах НАТО, в том числе в Польше, которые хотели воевать на фронте, уже давно там, – Вальдемар Скшипчак ответил с армейской прямотой: «А так теперь мы собираемся спрашивать их, хотят они быть солдатами или нет? Надо мобилизовать, призвать в армию – и всё. Простите, что говорю это, но мне как военному больно, что Украина упускает свой шанс с нашим участием».


    Во-вторых, в Польше набирает обороты кампания по выборам парламента, в ходе которой часть электората правящей консервативной партии «Право и справедливость» (ПиС) склоняется на сторону националистической «Конфедерации», требующей «остановить украинизацию Польши», в частности отправить украинских мужчин в мобилизационном возрасте на родину. Публикация в провластной газете Rzeczpospolita ориентирована именно на избирателей с подобными убеждениями, и в способность ПиС осуществить подобную массовую депортацию они точно поверят больше, чем в лозунги «конфедератов», шансы которых попасть в будущее правительство достаточно низки.

    Не исключено, что еще до парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября, из этой страны вышлют домой каких-то украинских уклонистов от мобилизации – например, публично хвастающихся в социальных сетях своим незаконным выездом за границу. Однако на самом деле это не принципиально, главное – отработать механизм их массовой депортации, который может быть запущен в случае принятия Варшавой соответствующего политического решения.

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