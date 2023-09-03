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Представитель Зеленского назвал условие экстрадиции мужчин на Украину
Представитель Зеленского в КС: Экстрадиция на Украину возможна в случае подделки документов о негодности к службе в ВСУ
Применение механизма экстрадиции на Украину возможно в случае, когда человек купил справку о негодности к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и на основании фальшивых документов незаконно пересек госграницу, заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.
Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде, депутат Рады Федор Вениславский сообщил, что применение механизма экстрадиции на Украину возможно в случае, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу Украины, сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
По словам Вениславского, в этом случае вопрос будет заключаться в том, насколько правоохранительные органы будут быстро регистрировать уголовное производство и сообщать о подозрении. Он пояснил, что для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовном деянии.
Также, по словам Вениславского, использование поддельных справок о непригодности – это использование фальшивых документов, которые само по себе являются преступлением.
Кроме того, Вениславский заявил, что в Раде зарегистрирован законопроект, упраздняющий право на отсрочку от мобилизации для получающих второе высшее образование.
Напомним, в пятницу глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия допустил направление правоохранительными органами запросов на экстрадицию из других стран граждан, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к военной службе.
Политолог Иван Лизан предположил, что страны Прибалтики и Польша могут согласиться на выдачу украинцев, но усомнился, что страны Западной Европы пойдут на такие меры.
В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев посоветовал украинским мужчинам перебираться в Россию, либо, если они оказались на фронте, настраивать рацию на частоту 149.200 и вызывать «Волгу».