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    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    8 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон, где Габон?

    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    18 комментариев
    1 сентября 2023, 12:38

    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы

    Политолог Лизан: Экстрадиция уклонистов принесет ЕС множество проблем, но не поможет Украине

    Эксперт оценил планы Киева экстрадировать украинских уклонистов из Европы
    @ TIAGO PETINGA/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Некоторые страны с удовольствием бы выдали Украине уклонистов. Но подобные действия чреваты нарушением международных норм и прав человека. Более того, поймать эту категорию мигрантов будет непросто, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее на Украине задумались о принудительном возвращении уклонистов из-за границы.

    «У Украины есть два варианта для возвращения уклонистов. Первый – правовой, но он долгий и муторный. Нужно провести расследование по каждому случаю и доказать, что конкретный человек дал взятку конкретному военкому или врачу. Второй путь – объявить все справки о негодности к военной службе недействительными. Именно его, скорее всего, выберет офис Зеленского», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Согласиться на выдачу украинцев и пренебречь правовыми нормами могут страны Прибалтики и Польша. Но даже там подобное решение вызовет недовольство. Среди оппозиции найдутся прагматики, которые объявят о потере значительного объема дешевой рабочей силы», – отмечает он.

    «Кроме того, для осуществления подобной практики нужно одобрение Брюсселя. Но я не думаю, что страны Западной Европы пойдут на такие меры, так как это отразится на репутации ЕС. Экстрадиция украинцев повлияет и на экономику. Например, Германия испытывает нехватку трудовых ресурсов, поэтому не захочет выдавать потенциальных рабочих Зеленскому», – поясняет собеседник.

    «США теоретически могут надавить на ЕС, чтобы те выдали украинцев, но это решение приведет к имиджевым потерям для Вашингтона. Также экстрадиция станет неприятным правовым прецедентом. Многие афганские, вьетнамские или китайские мигранты поймут, что при необходимости и их могут выслать», – акцентировал эксперт.

    «Экстрадиция украинцев несет за собой и организационные сложности. Необходимо снарядить миграционную полицию и устраивать рейды на переселенцев, для этого нужны люди. Кроме того, беженцы могут уйти в подполье и поймать их станет очень сложно», – подчеркнул он.

    «После первых экстрадиций на Украину многие мигранты поймут нависшую над ними угрозу и покинут страны ЕС. Беженцы могут переехать в Россию, наша страна их не выдаст. Так что на месте Зеленского я бы не надеялся на пополнение рядов ВСУ за счет сбежавших в ЕС украинцев. Максимум, на что он может надеяться – несколько десятков тысяч», – заключил Лизан.

    Ранее глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

    Как отмечают украинские СМИ, мужчины, выехавшие из страны, а также их семьи, даже после окончания российской спецоперации не вернутся назад из-за угрозы возбуждения уголовных дел.

    Напомним, Зеленский распорядился проверить обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанные после 24 февраля 2022 года. Это связано с коррупционными нарушениями. Если документы граждане получили безосновательно и незаконно, то разбираться с ними будет полиция.

    Как отмечал украинский политолог Владимир Скачко, перепроверка справок на пригодность к службе позволит увеличить ряды ВСУ на сотни тысяч человек. На фронт, считает он, будут отправлять даже инвалидов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о мотивах такого решения украинского руководства. Эксперты отмечали, что большие потери в результате контрнаступления и острый дефицит солдат заставили Зеленского искать новые способы пополнения рядов ВСУ.

    При этом мобилизационные мероприятия на Украине давно вызывают серьезное недовольство среди населения. Так, во вторник стало известно о неожиданном вердикте Зеньковского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы. Это некий неработающий военнообязанный гражданин из Донецкой области.

    Судья посчитал, что ТЦК (территориальные центры комплектования) не имеют права принуждать мужчину к выполнению военной обязанности. В документе также говорится, что «права человека закрепляют и конкретизируют возможность действовать в пределах, установленных его правовым статусом».

    31 августа 2023, 19:30
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу нужно подготовиться к вступлению 10 государств, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Новыми членами объединения должны стать Украина и страны Западных Балкан, боевые действия на украинской территории ускорили эти события, сказал Боррель, передает ТАСС.

    Необходимо определить цели, чтобы придать импульс процессу, надо быть готовыми к принятию 10 новых членов ЕС. По его словам, нужно определить временные рамки для приема.

    Ранее Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш для помощи Украине.

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    31 августа 2023, 18:33
    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

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    31 августа 2023, 14:50
    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км

    Президент Украины Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км

    Зеленский: ВСУ успешно применили оружие с дальностью поражения 700 км
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, украинские военные успешно применили дальнобойное оружие собственного производства и поразили цель в 700 километрах, передает РИА «Новости».

    Также Зеленский отметил, что Киев получил большую партию бронированных автомобилей медицинской эвакуации, что сейчас необходимо для ВСУ.

    Кроме того, украинский президент добавил, что готовятся следующие шаги в рамках «зернового коридора».

    «Кабмин, наш офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, пункты «несокрушимости», бомбоубежища», – сообщил он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит западных партнеров поставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS как можно быстрее.

    Коментарии (49)
    31 августа 2023, 21:15
    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

    Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.

    Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.

    Коментарии (37)
    31 августа 2023, 18:36
    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    Минобороны: ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревался дискредитировать российские ВС в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но российские бойцы смогли обеспечить их безопасный переход, сообщило Минобороны России.

    В ходе ротации украинская сторона попыталась дискредитировать российских военных как гарантов безопасности проведения мероприятия, сообщило ведомство, передает ТАСС. Украинские боевики пытались с помощью имитации взрывов боеприпасов нарушить маршрут движения инспекторов.

    Министерство подчеркнуло, что у места перехода наблюдателей МАГАТЭ – поселка Васильевка – был объявлен режим прекращения огня, он неукоснительно соблюдался российскими военными.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 03:20
    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост

    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес считает, что Крым следует сделать непригодным для российского военно-морского флота и российских ВВС.

    Ходжес в интервью журналу Newsweek заявил, что речь идет не о том, чтобы помочь ВСУ «отбросить русских назад». Крым, подчеркнул он, является «решающим участком местности».

    Американский генерал полагает, что Крым следует «изолировать», а затем предоставить ВСУ достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы сделать регион непригодным для ВМФ и ВВС России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ходжес призвал разрушить Крымский мост. По его словам, это полностью «изменит правила игры».

    Главной целью контрнаступления ВСУ, по оценке американского генерала, является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Большое значение для выполнения этой задачи, по его словам, будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов большей дальности. Это, по оценке генерала, «затруднит движение конвоев» по мосту.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Российский лидер называл террористическую атаку по мосту бессмысленным и жестоким преступлением.

    Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Угрозы Киева перекрыть полуостров он называл чистым блефом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине атаковать Крымский мост.

    Коментарии (30)
    31 августа 2023, 20:37
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили после убийства полицейским в Днепре грузина Джумбера Силагавы призвал перестать называть украинцев братьями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хватит называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела», – заявил он.

    По его словам, украинцы «разрушили свою страну, а теперь хотят разрушить нашу». «Пусть Бог поможет украинскому народу поскорее освободиться из тисков банды (президента Украины Владимира) Зеленского и глобальной партии войны», – сказал в частности Вато Шакаришвили.

    Силагава был застрелен в спину полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал случившееся «омерзительным преступлением».

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением на превышение полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    Коментарии (22)
    31 августа 2023, 13:51
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн жителей, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, приведя примерные расчеты численности населения страны.

    К 2022 году на Украине оставалось чуть больше 37 млн человек, но за вычетом населения неподконтрольных Киеву регионов и мигрантов получаются «грустные цифры» – 19,7 млн человек, указал зампред СБ России в своем Telegram-канале.

    В 2001 году на Украине, согласно переписи населения, проживало около 48,5 млн человек, многие из них уже тогда трудились за рубежом. В 2014 году отделились Крым и Донбасс. К началу февраля 2022 года «Украинский институт будущего» указывал, что в стране проживают 37,6 млн человек, схожие цифры приводило украинское правительство с опорой на электронную перепись 2019 года.

    Жители страны бегут оттуда, поскольку страна «нищая и опасная для жизни», это признают и украинские ведомства, и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, подчеркнул Медведев.

    Согласно данным ООН, после 24 февраля 2022 года в европейских странах проживают 8,6 млн человек, из них 2,8 млн – в России. Зампред Совбеза подчеркнул, что в отношении России у подсчетов ООН есть неувязка «пропагандистского толка».

    В начале февраля 2022 года на российской территории уже жили 1,9 млн граждан Украины, после 24 февраля 2022 года, согласно данным правоохранительных органов, в Россию прибыло свыше 5,2 млн человек. В сумме это до 7,1 млн человек.

    «ООНовские клерки умышленно не разглядели дополнительно выехавших 4,2 млн украинцев, для которых Великая Россия – историческая родина», – подчеркнул зампред Совбеза.

    По данным администраций Запорожской, Херсонской областей, статистических служб ДНР и ЛНР, после 24 февраля 2022 года там проживает 5,1 млн человек.

    Медведев отметил, что часть людей могут вернуться на Украину, но «верится в это с трудом», и отчетливо виден «вектор распада» страны.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (16)
    31 августа 2023, 14:22
    В Грузии назвали «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Правящая партия Грузии назвала «омерзительным» убийство грузина украинским полицейским

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Убийство украинским полицейским грузина Джумбера Силагава в Днепропетровске (Днепре) – это «омерзительно», заявил глава правящей в Грузии «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Убийство человека не оправдывают ни его нетрезвое состояние, ни неподчинение полиции. Это омерзительное преступление совершено на глазах жены и детей», – заявил он.

    По его словам, на Украине «виден тот же почерк, что и в Грузии (при правлении экс-президента Михаила Саакашвили) в 2004-2012 годах, и это проявляется не только в убийстве на улице, а и в рэкэте бизнеса, переоформлении телекомпаний и так далее, что вызывает сожаление».

    Кобахидзе также подверг критике «грузинских либералов» и сторонников экс-президента, которые пытаются найти оправдание этому убийству и пожелал Украине скорее освободиться от влияния Саакашвили.

    Силагава был застрелен полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, в спину и на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением о превышении полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава бвл нетрезв и вел себя агрессивно.

    До этого в соцсетях Грузии призвали правительство страны жестко отреагировать на убийство украинскими полицейскими Силагава.

    Коментарии (15)
    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

    Коментарии (6)
    31 августа 2023, 19:07
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины из-за противодействия Венгрии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания.

    Он также выразил надежду разблокировать его на следующей неделе, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит 5 млрд евро в год.

    Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз планирует создать фонд военного содействия киевскому режиму на 2024–2027 годы объемом 5 млрд евро в год.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

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    1 сентября 2023, 05:20
    Взрывы прогремели в двух областях Украины

    Взрывы прогремели в Житомирской и Винницкой областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на пятницу, 1 сентября, в Житомирской области на севере Украины, а также в Винницкой области в центральной части страны, сообщают местные СМИ.

    Подробностей не приводится.

    Воздушная тревога в настоящее время действует на большей части территории страны, в том числе в столичном регионе Украины, передает ТАСС.

    30 августа сообщалось, что в Житомирской области в результате ночных взрывов повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно повреждены в Житомирской области.

    Коментарии (9)
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