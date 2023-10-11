Российские военные уничтожили Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

В США рассказали, как на Украине погибли инструкторы ВСУ из Британии

Экс-советник главы Пентагона рассказал, как ВС России ликвидировали инструкторов ВСУ из Британии

Tекст: Кристина Цыцура

По словам Макгрегора, Россия следит за происходящим на Украине с помощью систем наблюдения, поэтому ВС России могут обнаружить любую цель и нанести по ней удар, пишет Газета.ru.

Так были ликвидированы британские и натовские советники в 48 км от фронта, также были уничтожены несколько сотен солдат ВСУ.

Макгрегор отметил, что при пересечении границы Украины сразу попадаешь под наблюдение российской разведки.