Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Российские военные уничтожили Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
ВС России в последние сутки поразили штурмовик украинских ВВС Су-25 на территории аэродрома в Днепропетровской области, сообщило российское Министерство обороны.
Штурмовик уничтожен на аэродроме Долгинцево, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
У поселка Маловарваровка в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.
ПВО в последние сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM, семь противорадиолокационных ракет HARM и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
За этот период также уничтожен 41 беспилотник у населенных пунктов Романовское, Очеретоватое, Ильченково (Запорожская область), Василевка, Песчановка (Херсонская область), Парасковиевка, Кирилловка, Артемовск, Николаевка, Пески (ДНР), Площанка и Новодружеск (ЛНР).
С начала СВО уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7709 беспилотников, 441 ЗРК, 12496 танков и других боевых бронированных машин, 1162 машины РСЗО, 6723 орудия полевой артиллерии и миномета.