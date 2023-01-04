Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине

Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.

Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.