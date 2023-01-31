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В Киеве назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме
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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал неприемлемыми заявления президента Хорватии Зорана Милановича касательно принадлежности Крыма.
В своем Facebook* (запрещена в России как экстремистская) он написал, что слова Милановича «ставят под сомнение территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
При этом Николенко отметил, что Киев высоко ценит поддержку Хорватии в действующем конфликте.
Ранее глава Хорватии заявил, что международное сообщество аннексировало автономный сербский край Косово и Метохию, а Крым никогда не будет украинским.
Конгрессвумен в США также назвала «безумием» идею вторжения Украины в Крым.
До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
Украинского посла вызвали в МИД Ирана в связи с высказываниями Подоляка
МИД Ирана вызвал в понедельник посла Украины в Исламской Республике в связи с высказываниями советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который фактически признал участие Киева в нападении на объект Минобороны ИРИ в Исфахане.
Об этом со ссылкой на агентство «Тасним» передает ТАСС.
Напомним, Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране из-за «сотрудничества с Москвой».
При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после слов Подоляка.
Генерал рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских детей
Генерал МВД: Повредивших ж/д пути школьников завербовали украинские спецслужбы
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«В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание школьников за повреждение железнодорожных путей в Подмосковье по заданию из мессенджера.
В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что сотрудники задержали троих учеников восьмого класса из Чехова, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Школьники осуществили данное деяние, следуя заданиям неизвестных из мессенджера Telegram, в надежде получить за это денежное вознаграждение.
«Основная версия в таких случаях – это работа спецслужб небезызвестного государства. В структуре центров информационно-психологических операций (ЦИПСО) Сил специальных операций ВСУ есть специальные группы сотрудников, объектом внимания которых являются, в основном, подростки и молодежь. Они готовят многочисленные вещи такого рода», – говорит Ворожцов.
По его словам, со стороны Украины идет как широкая рассылка в различных мессенджерах, так и личная переписка с теми, кто «засветился» в социальных сетях своими высказываниями, поведением и так далее. Выявить и доказать подлинный источник происхождения чаще всего невозможно.
«Мы в принципе легко узнаем заказчика. Волшебных способов, чтобы уберечь наших детей от вербовки «неизвестных из мессенджеров» нет. Здесь необходим только контроль родителей, воздействие друзей, близких и профилактическая работа правоохранительных органов и спецслужб. Больше в этом случае ничего не придумаешь», – заключил собеседник.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала об открытом Telegram-канале, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции.
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Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
В Иране пригрозили Киеву изменением подхода к конфликту на Украине
Nur News: Иран может изменить подход к конфликту на Украине в случае отсутствия опровержения Киева об атаке в Исфахане
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Власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны республики в Исфахане, сообщил портал Nur News.
По словам неназванного иранского чиновника, если заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в адрес Ирана не будут скорректированы официальными властями этой страны, это может привести к реакции Ирана, передает ТАСС.
Источник портала напомнил, что Иран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога. В Тегеране также отметили, что правительство Украины так и не предоставило каких-либо документов, подтверждающих утверждения о том, что Иран якобы оказывал поддержку России оружием.
Источник портала расценил высказывания Подоляка как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Неназванный иранский чиновник предупредил, что акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США провоцируют войну против важного партнера России.
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Шольца вывел из себя вопрос о поставках истребителей Киеву
Welt: Шольц продемонстрировал раздражение после вопроса о поставках истребителей Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей, заданного ему во время посещения Чили в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщила газета Welt.
По ее информации, Шольца попросили прокомментировать слова сопредседателя входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен о поставках Украине немецких боевых самолетов, на что он ответил, что в таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, и этим все сказано, передает ТАСС.
При этом канцлер, как пишет газета, не назвал имени Эскен, однако было ясно, кого он имел в виду. «Все уже сказано по этому поводу. И мной тоже», – заключил канцлер.
После дебатов о поставках боевых танков Киеву Шольц, как замечает Welt, стремится любой ценой избежать последующих дискуссий об отправке на Украину истребителей. Также он указал, что он и президент США Джо Байден исключили введение «бесполетных зон» в самом начале конфликта, «потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО».
Ранее Шольц заявил, что дебаты о новых вооружениях для Украины подрывают доверие граждан Германии к уже принятым решениям властей.
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На Украине конфисковали 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
Генпрокуратура Украины конфисковала 870 тыс. долларов у предпринимателя из России
На Украине арестовали 32 млн гривен (870 тыс. долларов) на счетах предприятия по производству алюминиевого сырья, принадлежащего российскому предпринимателю, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
Имя предпринимателя в офисе не назвали, но отметили, что против него ранее были введены санкции. Также киевские власти заявляли о планах конфисковать активы Олега Дерипаски. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы, передает ТАСС.
Ранее по ходатайству прокуратуры было арестовано имущество того же предприятия, в том числе 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината.
Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
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Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.
«Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.
«Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.
«Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.
«Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.
Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.
Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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В Турции предрекли поражение США на Украине
Обозреватель Sabah Тутар: К поражениям США в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии и Ираке добавится Украина
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К поражениям Соединенных Штатов в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Ливии, Сирии и Ираке, судя по всему, добавится Украина, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.
По мнению автора статьи, основной причиной, по которой американская армия не может победить ни в одном из конфликтов со времен Второй мировой войны, заключается в том, что США стремятся трансформировать «побежденных». Журналист выразил уверенность, что Соединенные Штаты в некотором смысле хотят невозможного, поэтому из каждой войны, в которую США вступают, они выходят с поражением, передает РИА «Новости».
Обозреватель подчеркнул, что американские политики не обладают достаточной информацией о странах, которым противостоят. Зачастую ситуация для США усугубляется отсутствием стратегического планирования и непониманием картины мира в целом, констатируется в статье.
Автор материала привел в пример таких американских президентов, как Джон Кеннеди, Линдон Джонсон и Ричард Никсон, возглавлявших США во время войны во Вьетнаме, в которой Соединенные Штаты потерпели величайшее поражение. Журналист выразил уверенность, что все эти американские лидеры были крайне мало осведомлены об отношениях между Вьетнамом, Советским Союзом и Китаем. По его словам, аналогичным образом после терактов 11 сентября выяснилось, что лишь немногие американцы понимают разницу между суннитами и шиитами.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое отношение к Украине имеет поражение США во Вьетнаме.
В Британии назвали сроки поставки танков Challenger на Украину
Глава Минобороны Британии: Танки Challenger могут прибыть на Украину до лета
Британские танки Challenger могут прибыть на передовую на Украину до лета, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
При этом на первом этапе необходимо обучить военных работе на танках, а затем – умению взаимодействовать с другими подразделениями, чтобы совместно вести бой, передает РИА «Новости».
Только после этого танки прибудут на передовую, заявил Уоллес. Это может произойти в мае или ближе к Пасхе.
Напомним, Британия первой из стран Запада объявила о том, что передаст Украине основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.
Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Украинский комбат назвал «сущим адом» бои под Артемовском
Комбат Назаренко: Под Артемовском сущий ад
Ситуация в районе Артемовска (украинское название Бахмут) сложная, уже полгода там идут ожесточенные бои, заявил заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.
По словам Назаренко, уже полгода под Артемовском творится «сущий ад», каждый день и каждый час идет тяжелый перманентный бой, а его батальон в боях за город «несет огромные потери», передает РИА «Новости».
«Когда я слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление?» – заявил Назаренко.
Ранее украинские и американские чиновники сообщили, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута).
Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
Президент Франции Макрон не исключил возможности поставок Украине самолетов
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов.
После переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Макрон в ответ на вопрос о возможных поставках самолетов Украине заявил, что ничего не исключает, но при соблюдении трех критериев, передает РИА «Новости».
Президент Франции уточнил, что первый критерий – полезность таких поставок для украинской армии, в частности с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы поставки не приводили к эскалации. Он подчеркнул, что поставляемое оружие, не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину. Третий критерий, по словам Макрона, состоит в том, чтобы эти поставки не ослабляли обороноспособность Франции, передает ТАСС.
Президент Франции выступил с утверждением, что все эти три критерия якобы были соблюдены, когда Париж решил поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Макрон заявил, что именно так Франция будет продолжать работу в координации со своими партнерами. Он подчеркнул, что ничто не запрещено, но необходимо соблюдать эти три принципа, при этом необходимо рассматривать каждый конкретный случай в отдельности.
Напомним, как сообщал французский новостной канал BFM со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны, между Киевом и Парижем начались переговоры относительно возможности поставок Украине самолетов «Мираж 2000» (Mirage). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Франция хочет отдать Украине летающее старье.
Украинскому футболисту пришлось извиняться за объятия с Головиным
Украинского футболиста Малиновского принудили извиняться за объятия с российским игроком Головиным
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Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский принес извинения за то, что после матча 20-го тура чемпионата Франции обнял российского игрока «Монако» Александра Головина.
Малиновский в Instagram* (запрещен в России, принадлежит экстремистской Meta*) написал, что извиняется перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако» (Головина). «Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, в индивидуальном виде спорта он бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку он полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.
Эпизод произошел в субботу, когда «Марсель» сыграл с «Монако» вничью со счетом 1:1. Украинские СМИ раскритиковали поступок Малиновского и рекомендовали извиниться за него.
В августе прошлого года украинским спортсменам на Олимпиаде запретили быть рядом с российскими коллегами и флагом Олимпийского комитета России в ходе Игр в Китае.
В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих.