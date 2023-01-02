Новый глава МИД Израиля обозначил будущие отношения с Украиной

Новый глава МИД Израиля Коэн пообещал гуманитарную помощь Украине

Израиль впредь будет «меньше говорить» о ситуации на Украине, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а приоритетом внешней политики страны является стратегическое партнерство с США, заявил новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн.

Коэн заявил, что МИД Израиля подготовит для кабинета министров страны подробную справку о ситуации на Украине, чтобы руководство страны могло «сформулировать ответственную политику» на этом направлении. Он добавил, что в любом случае гуманитарная помощь будет оказана, передает ТАСС.

Новый глава МИД Израиля назвал приоритетом внешней политики страны укрепление стратегического партнерства с США, отметив, что альтернативы израильско-американским отношениям нет, поскольку они основаны на общих ценностях, а также на общих интересах.

По словам Коэна, он уже переговорил с послом США в Израиле Томом Найдсом и намерен побеседовать с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обеспечить продолжение стратегического сотрудничества между странами.

Ранее парламент Израиля 29 декабря на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов, после чего министры и новый премьер были приведены к присяге. Полномочия главы МИД Израиля представителю партии «Ликуд» Коэну передал в понедельник экс-премьер Яир Лапид.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции в ООН об оккупации палестинских территорий, из-за отказа поставок израильских ПВО Украине.