|
|
Российские войска за сутки уничтожили более 80 украинских военных
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады теробороны на Купянском направлении в районах Берестового и Крахмального Харьковской области ликвидированы до 20 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника на этом направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате комплексного огневого поражения подразделениями морской пехоты Балтийского флота на Южно-Донецком направлении у Успеновки и Полтавки ДНР ликвидированы более 20 военнослужащих, две бронемашины.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки поражены 117 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 105 районах, сообщил Конашенков.
Возле Запорожья и в районе Ясногорки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, в районах Константиновки ДНР, Орехова и Новоивановки Запорожской области поражены еще два склада вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и техникой 108-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина РСЗО «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град» недалеко от пунктов Северск и Красный Лиман ДНР; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», три гаубицы 2С3 «Акация» у пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области, три гаубицы Д-20 рядом с населенными пунктами Дылеевка и Выемка ДНР.
Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Никольского, Владимировки ДНР и Змиевки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
Захарова озадачила Госдеп квестом о Зеленском
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Госдеп США и «вся его проплаченная инфопомойка» взялись «за нее не по-детски». В ответ она предложила американскому внешнеполитическому ведомству поучаствовать в квесте.
Спикер МИД РФ в своем Telegram-канале рассказала, что Госдеп разослал тезисы на отработку «иноагентам типа «Дождя» и навальнистов: раньше, дескать, Захарова была хорошей, а сейчас стала плохой». «Разочарую. Я всегда была не очень», – написала она.
Кроме того, по словам Захаровой, на сайте американского внешнеполитического ведомства появилась ее фотография, сопровождающаяся надписью красными буквами: «Ложь». Захарова поблагодарила Госдеп США за популяризацию, отметив, что «русские хакеры» не взламывали ресурсы американского внешнеполитического ведомства, а ее фото все равно там появилось.
Официальный представитель МИД России предложила Госдепу квест: она сделает заявление, и если в США его не маркируют как «ложь», значит, это правда. «Итак, ловите: ЗЕЛЕНСКИЙ МНОГО ЛЕТ УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА – ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ПОРОШЕНКО ЗАЯВЛЯЛ. Время пошло», – написала Захарова.
Ранее Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
СМИ: При попытке контратаки на Соледар ВСУ потеряли 200 человек
СМИ: Отступившие из Соледара подразделения ВСУ пытались прорвать окружение и потеряли 200 человек
|
|
Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар, погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», следует из данных радиоперехвата.
Согласно разведданным, отступившие из Соледара сухопутные войска ВСУ пытались прорвать окружение, задействовав силы 46-й и 77-й бригад, но провести операцию не удалось.
«Безуспешный рейд к окруженному Соледару на легкой технике стоил подразделениям ВСУ порядка 200 человек убитыми. В целях занижения потерь в Соледаре погибшие были объявлены Киевом «пропавшими без вести», – передает RT в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в брошенных на прорыв окружения частях отсутствовали командиры рот и батальонов. Сообщается, что подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound, которые были обнаружены и уничтожены звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой ВС России.
Кроме того, сообщается, что в ходе неудачной атаки ВСУ потеряли почти всю артиллерию огневой поддержки.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города.
Позже стало известно, что ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех после взятия Соледара.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
Украинские зенитчики напугали американцев
Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot
|
|
Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.
По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам в доступе в Оклахому для обучения стрельбе из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие ужасные ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Кроме инцидента в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, на который ссылается генерал, произошел похожий случай за день до этого. Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом в Печерском районе Киева.
Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, что около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.
Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды СВО
Телеведущий Дмитрий Нагиев заявил, что не жертвовал 200 млн рублей на нужды СВО
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг сообщения о пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии, заявив, что у него нет таких денег.
На вопрос о своих планах на будущее, Нагиев ответил: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь – в первую очередь». Об этом Нагиев заявил «Москве 24».
Ранее директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина назвала «непонятной информацией из соцсетей» сообщения о том, что артист якобы пожертвовал на СВО 200 млн рублей.
О том, что Дмитрий Нагиев якобы пожертвовал деньги на поддержку СВО, стало известно из поста во «ВКонтакте», опубликованного пользователем Борисом Константиновым, который является однофамильцем режиссера кукольного театра Бориса Константинова, который в свою очередь заявил RTVI, что не знает Нагиева, и информация о пожертвовании артиста является фейком. Сейчас пост удален.
Советник главы ДНР сообщил об оперативном окружении Артемовска
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска и плотном огне артиллерии
Артемовск (Бахмут) взят российскими войсками в оперативное окружение, формируются два «кулака», сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский
Кимаковский заявил, что «серьезные кулаки» создаются с двух сторон и «делают охват города». По его словам, «практически вокруг» города «плотно работает» российская артиллерия, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии. В четверг подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.
Стало известно о массовой переброске танков США в Польшу и Литву
Reuters: США начали массовую переброску танков в Польшу и Литву
|
|
Американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву, сообщают западные информагентства.
По данным Reuters, техника начала поступать 11 января в порт Флиссинген в Нидерландах, затем ее отправят в Польшу и Литву.
Уточняется, что переброска военной техники осуществляется в рамках укрепления восточного фланга Североатлантического альянса, пишет ФАН.
Как сообщил полковник Роберт Келлам, курирующий операцию с американской стороны, во Флиссинген прибывает практически 1250 единиц военной техники. Речь идет о танках M-1 Abrams и боевых автомобилях Bradley из второй бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа.
Ранее на этой неделе также стало известно, что Польша передаст Украине партию танков Leopard немецкого производства. Немецкие танки появятся на Украине впервые со времен Великой Отечественной. Газета ВЗГЛЯД писала, чем российская армия встретит немецко-польские танки на Украине.
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
|
|
Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Описан алгоритм мародерства ВСУ в городах Донбасса перед бегством
Экс-посол ЛНР Мирошник: У ВСУ выработался алгоритм по разграблению городов перед бегством
|
|
ВСУ при отходе из населенных пунктов уже традиционно вывозят колонны с личными вещами местных жителей. Разграбить и «загадить» город для них – норма поведения. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Соледаре пожаловались на то, что при отходе из города противник вывез всю бытовую технику и личные вещи населения.
«Реальность такова, что за последние месяцы ВСУ перебросили в Соледар и Артемовск огромное количество живой силы. Среди них было немало людей криминального происхождения. Да и для большей части из них Донбасс – это чужие люди», – сказал Мирошник.
«Ничего другого от боевиков ожидать не приходится. Они в который раз без стеснения грабят города, занимаются откровенным мародерством. Это не пресекается их руководством. Когда наши военные заходят в город, то видят не только разрушения, но и попросту «загаженные» дома», – отмечает дипломат.
«У ВСУ даже появился своего рода алгоритм на этот счет. Вооруженные формирования заходят в город и в первую очередь отбирают автомобили, мотивируя это нуждами армии. Затем они переходят к жилым домам, куда против воли населения расселяют подразделение. Спустя какое-то время из этого здания делается долгосрочная огневая точка», – описал собеседник.
«Также есть неоднократные свидетельства того, как бегущие из городов ВСУ вывозят целые колонны со скарбом местных жителей. И там можно найти абсолютно все – от бытовых мелочей до матрасов и элементов мебели», – указывает он.
«Что касается сообщений о том, что командование ВСУ бросает подразделения, это происходит уже далеко не первый раз. Подобные ситуации фактически становятся своего рода закономерностью, «визитной карточкой» командования противника, наряду с мародерством», – заключил Мирошник.
Ранее местные жители рассказали, что ВСУ увезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города людей. По словам Сергея Кузина, вывозили всё, даже туалетную бумагу.
Украинские военные выламывали двери и ворота пустующих домов, а затем загружали награбленное в гражданские автомобили. При этом, когда сам Кузин это увидел, свое поведение ВСУ мотивировали «поиском удобной позиции».
Кроме того, по сообщениям местных жителей, противник обстреливал Соледар фосфорными снарядами, обвиняя в атаке российские войска. «Но российская армия тогда брала Владимировку, далековато она была», – цитирует Кузина РИА «Новости». Он также отметил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели обстрел.
На фоне этого поступила очередная жалоба от самих военнослужащих ВСУ. Как рассказал телеканалу CNN один из бойцов, командование обещало отвести его подразделение, но на деле просто бросило их под Соледаром.
Он также рассказал, что у солдат закончилась еда, вода, среди них есть раненые. «Последняя эвакуация была три дня назад. Нам был дан приказ держаться до самого конца. Если не поступит срочный приказ об отходе, то мы просто не успеем», – цитирует его американский телеканал.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что успехи ВС России в Донбассе дали командованию свободу выбора для следующих операций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
В ДНР объяснили стратегическое значение Соледара для взятия Артемовска
Установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии, заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
Соледар находится на важной стратегической позиции, которая полностью отрезает пути снабжения со стороны Северска, сказал Баевский в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Также Соледар дает возможность почти напрямую наблюдать трассу со Славянска на Артемовск и работать по ней прямой наводкой. «Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения», – добавил депутат.
Соледар важен как населенный пункт, позволяющий перерезать логистические пути к Артемовской группировке, что не даст пополнять ее личным составом и боеприпасами.
Также город дает возможность вести артиллерийский огонь в сторону Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Это поможет избежать лишних жертв при штурме и быстро подавить оборону противника.
«Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный кирпич в вопросе штурма Артемовска», – подвел итог он.
До этого Баевский сообщал, что украинские войска перебросили на Артемовское направление после потери Соледара различные вооружения, включая РСЗО и артиллерию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава офиса Зеленского пожаловался на попытки «украсть» Королева у Украины
Глава офиса Зеленского Ермак назвал Королева украинским инженером и посетовал на попытки «украсть» его имя у Киева
|
|
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Ермак пожаловался на то, что у Киева хотят «украсть» имя советского ученого Сергея Королева, которого Ермак назвал украинским инженером.
Ермак написал в Telegram, что «сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева». По словам Ермака, «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится».
Напомним, на Украине активно записывают в число украинцев русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения: Королева, Игоря Сикорского, Петра Чайковского, Владимира Вернадского и многих других.
Хотя в анкете при поступлении в Киевский политехнический институт Королев назвался украинцем, в последующие годы в документах в графе «национальность» он неоднократно указывал, что он русский. Сенатор Алексей Пушков заявлял, что «Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было».
В Соледаре рассказали, как ВСУ разграбили местных жителей
В Соледаре рассказали, как ВСУ вывезли из города всю технику и вещи местных жителей
ВСУ увезли из города Соледар в ДНР всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей, рассказал местный житель Сергей Кузин.
По его словам, вывозили все, даже туалетную бумагу. Украинские военные выламывали двери и ворота пустующего после отъезда людей жилья, загружали в гражданские машины бытовую технику, вещи, передает РИА «Новости».
Сам Кузин рассказал, что поймал военных на месте, когда вместе с отцом пришел к соседям. «А они нам сказали, что позицию ищут», – вспоминает он.
Также местный житель добавил, что одна его знакомая выехала на Украину и рассказала позже, что на территории государства больше ломбардов с вывезенной из Донбасса техникой, чем продуктовых магазинов.
Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Украинские войска потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.
МИД указал на столкновение России с «натовско-украинским конгломератом»
Директор департамента стран СНГ МИДа Полищук заявил о противостоянии России «натовско-украинскому конгломерату»
|
|
Россия противостоит не Украине, а «натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что с тех пор, как Киев отказался от переговоров, ситуация изменилась, «в состав России вошли новые регионы», так что в случае возобновления переговоров «должны учитываться новые реалии», передает ТАСС.
Он рассказал, что в конце февраля российская сторона «откликнулась на просьбу Киева», а в марте-апреле стороны «вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей». Однако Украина внезапно отказалась продолжать переговоры. Полищук выразил уверенность, что Киев сделал это «по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования».
Полищук отметил, что России приходится «иметь дело не с Киевом», а с «натовско-украинским военно-промышленным конгломератом», причем украинцы в нем – «инструмент вооруженной борьбы с Россией», а страны НАТО выполняют роль «тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний».
Хотя поступило уже около 20 предложений посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования, «не все они искренние и заслуживают доверия», сказал Полищук. В частности, это касается государств, которые ввели санкции против России и поставляют на Украину вооружения, «становясь тем самым стороной конфликта». Он не видит, «как это может сочетаться с их посредническими амбициями».
По мнению Полищука, отказ Киева от предложенного Россией рождественского перемирия говорит о том, что украинские власти не хотят ассоциироваться с жителями новых российских регионов, а также «с собственными гражданами, жизни и судьбы» которых Киеву «безразличны».
Полищука это не удивляет, ведь «есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и нормандского формата, ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года». Он выразил сожаление, что международные структуры и страны Запада, как и прежде, попустительствуют такому поведению Киева.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД