В результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады теробороны на Купянском направлении в районах Берестового и Крахмального Харьковской области ликвидированы до 20 военнослужащих, три бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Серебрянки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника на этом направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В результате комплексного огневого поражения подразделениями морской пехоты Балтийского флота на Южно-Донецком направлении у Успеновки и Полтавки ДНР ликвидированы более 20 военнослужащих, две бронемашины.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки поражены 117 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 105 районах, сообщил Конашенков.

Возле Запорожья и в районе Ясногорки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, в районах Константиновки ДНР, Орехова и Новоивановки Запорожской области поражены еще два склада вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и техникой 108-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина РСЗО «Ураган» и две пусковые установки РСЗО «Град» недалеко от пунктов Северск и Красный Лиман ДНР; самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», три гаубицы 2С3 «Акация» у пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области, три гаубицы Д-20 рядом с населенными пунктами Дылеевка и Выемка ДНР.

Средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Никольского, Владимировки ДНР и Змиевки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.