Глава подкомитета ЕП по правам человека ушла в отставку из-за коррупционного скандала

Глава подкомитета Европейского парламента (ЕП) по правам человека Мари Арена ушла в отставку после появления в СМИ подозрений о ее участии в коррупционном скандале с Катаром, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Арена подала в отставку всего через несколько часов после того, как в европейских СМИ появились сообщения об оплате Катаром ее люксовых авиаперелетов и проживания в дорогих отелях, передает ТАСС.

Сама евродепутат отрицает причастность к коррупции. По ее словам, она уходит в отставку «с целью защитить свое доброе имя и результаты собственной работы».

Арена, однако, не стала сдавать мандат европарламентария, рассчитывая доработать свой пятилетний срок.

Напомним, ранее зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. По делу проходят еще три человека.

Правоохранители полагают, что коррумпированные чиновники ЕС распространяли в Брюсселе позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

Также полиция Бельгии провела обыск в здании Европейского парламента в рамках дела.