Главу управления по борьбе с коррупцией таможенной службы арестовали за взятку Замглавы ЕП задержана в Бельгии по делу о коррупции Agence France-Presse: Замглавы Европарламента Кайли задержана в Бельгии по делу о коррупции в связи с ЧМ-2022 в Катаре 9 декабря 2022, 22:50 Текст: Антон Никитин

Заместитель председателя Европарламента Ева Кайли задержана в столице Бельгии по делу о коррупции в связи с организацией чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщило Agence France-Presse. Прокуратура Бельгии проинформировала о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая экс-евродепутата и президента Международной конфедерации профсоюзов, передает ТАСС. Напомним в июне 2017 года стали известны результаты внутреннего расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции касательно получения Катаром права провести чемпионат мира 2022 года. СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой» Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу» 7 декабря 2022, 15:29 Текст: Кристина Цыцура

Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico. «Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер. При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет. Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке 9 декабря 2022, 11:28 Текст: Александра Юдина

Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте. По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия». Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями. Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики. Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек. Новости СМИ2 В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине 8 декабря 2022, 14:24

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе. «Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов. «Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник. «При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он. «Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий. «В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов. «В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор. Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke. Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились. Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии Эксперт назвал разоблачение госпереворота в Германии зачисткой толерантных к России активистов 7 декабря 2022, 14:46

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот. «Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник. «Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он. «Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт. «Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин. «Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник. «Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог. «Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он. «Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин. «Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник. Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ. По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства. Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия. Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon. Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Фото: REUTERS/Yoruk Isik

Текст: Алёна Задорожная

Фото: Imago/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

У Европы истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, так как европейский военно-промышленный комплекс годами не получал необходимого финансирования, заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель. Он пояснил, что те вооружения, которые ЕС поставляет Киеву, Европа берет не со складов, а из армий, передает ТАСС. Однако, по словам Борреля, ситуация «быстро улучшается». Он отметил, что в 2021 году все страны Евросоюза потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году. Глава дипломатии ЕС призвал повысить суммарные военные расходы сообщества до 2025 года более чем на 30% – на 70 млрд евро. Он отметил, что сейчас у Европы нет армии, есть только 27 разных армий. Расходы на оборону после холодной войны сокращались, поэтому сейчас необходимо компенсировать недостаток военных инвестиций. Ранее политолог Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что западное общество готовят к росту военных расходов на Украину и Тайвань.