WSJ указала на задержку с поставкой Украине антидроновых систем Vampire

Заславский отреагировал на слова Смольянинова о готовности «воевать за Украину»

«Люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события», – заявил газете ВЗГЛЯД театральный критик Григорий Заславский, комментируя слова актера Артура Смольянинова, заявившего о готовности воевать на стороне украинской армии.

«Я не могу понять, как человек в здравом уме и твердой памяти может желать развала своей страны и может так цинично говорить о будущем России», – говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, театральный критик Григорий Заславский.

По его мнению, большая часть российской творческой элиты сейчас не занимает антироссийскую позицию. А вот в СМИ уделяется слишком много внимания людям, которые этого не заслуживают. Тем не менее, считает Заславский, данная ситуация дает повод пересмотреть отношение к тому театру и эстраде, которые поддерживались на протяжении последних двадцати с лишним лет.

«К сожалению, люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события. И даже в куда более ясной ситуации в 1941 году некоторые большие русские писатели не поддерживали СССР в ее совершенно справедливой войне с фашистской Германией. Поэтому история знает самые разные примеры. У России богатая история, в которой даже видные деятели русской культуры порой совершали ошибки, которые спустя годы им прощали. Но для меня непростительно то, что сказал Артур Смольянинов, и мне очень неприятно было это слышать», – делится член ОП.

По его словам, забывать подобные высказывания артистов не нужно. «Он уехал, и Бог ему судья. Сейчас нужно думать о том, кто нам дорог, поддерживать эту культуру. И опять же, не путать какую-то трескучую болтовню с настоящим патриотизмом. Очень важно, чтобы мы не боролись с теми, кто врагом не является, и не видели соратников в тех, кто является временным попутчиком», – заключил Заславский.

Напомним, звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.