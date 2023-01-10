WSJ указала на задержку с поставкой Украине антидроновых систем Vampire

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10 января, вторник | Последнее обновление — 02:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
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В мозги населения вдолбили: если развлекаться, то обязательно тупо. А как иначе-то? Понятно, что эту тенденцию надо ломать, пока она окончательно не стала самоподдерживающейся.
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Сегодняшняя СВО – борьба с миром агрессивно антихристианским, миром, отрицающим человека даже как биологический вид, не говоря уже об уникальном духовном организме. Поэтому это совершенно русская битва.
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Провалившийся европейский мультикультурализм может позволить России решить две задачи – и самой не наступить на миграционные грабли, и использовать выступления арабов и африканцев в свою пользу, чтобы заставить власти европейских стран меньше помогать Украине.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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WSJ указала на задержку с поставкой Украине антидроновых систем Vampire
Wall Street Journal отметила задержку с поставкой Киеву обещанных Вашингтоном антидроновых систем Vampire
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Анонсированную летом поставку Украине комплексов противодействия беспилотникам Vampire утвердили только в декабре, передача ожидается не ранее середины 2023 года, сообщают СМИ.
Речь идет о поставке первых четырех систем, еще десять планируют передать к концу года. При этом в Пентагоне не объясняют, «почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, контракт заключен с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 млн долларов. В августе США сообщили об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов, включая средства борьбы с беспилотниками Vampire.
Украинские подкрепления прибыли на позицию прямо под обстрел российской РСЗО
Опубликовано видео уничтожения украинских военных и техники группой «Викинг» Вооруженных сил России
Группа «Викинг» Вооруженных сил России уничтожила подкрепления украинских войск, прибывших на позицию, на которую уже навели РСЗО, сообщают информационные агентства.
Российские военные собирались открыть огонь из РСЗО, когда увидели в тепловизор, что на позиции, по которым должен быть нанесен удар, прибывают подкрепления. Группа «Викинг» подождала, пока прибывшие силы также окажутся в зоне поражения, и залпом выпустила реактивные снаряды калибра 122 мм, передает РИА «Новости».
В декабре было опубликовано видео, на котором российские военные произвели обстрел украинского укрепрайона на Марьинском направлении из обновленной РСЗО «Торнадо-Г».
В Соледаре украинские военные массово обратились в бега
Спикер НМ ЛНР Филипоненко: Украинские военные устроили массовое бегство из городской застройки в Соледаре
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В Соледаре украинские военнослужащие устроили массовое отступление из городской застройки, сообщил официальный представитель народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки», – сообщил он в эфире канала «Россия 24».
По данным Филипоненко, основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада.
Со ссылкой на разведданные он сообщил, что командир бригады с позывным «Лыжник» поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.
Филипоненко также сообщил, что на линии соприкосновения в ЛНР активизировались украинские диверсанты, однако обстановка, по его словам, полностью контролируется.
Ранее в понедельник военнослужащая второго армейского корпуса ЛНР рассказала, что в оздоровительном лагере «Лесная сказка» в Пурдовке украинские солдаты и иностранные инструкторы обучали детей элементам деятельности диверсантов.
Британский генерал увидел признаки изменения позиции Лондона по Украине
Экс-глава британского генштаба Даннат указал на отсутствие сообщений о планах Лондона передать Украине бронетехнику
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Великобритания не сообщала о планах передачи Украине бронетехники, что может свидетельствовать о потере Лондоном желания продолжать активную военную помощь Киеву, заявил бывший начальник генштаба Сухопутных сил Великобритании Ричард Даннат.
Даннат считает, что на фоне объявлений США, Германии и Франции о военной помощи Украине Великобритания словно «потеряла свой голос». При этом он признал, что возможности Лондона довольно ограничены, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Отставной генерал посетовал на нехватку финансирования британской армии. По его словам, это привело к нехватке большого числа единиц новейших бронемашин, а имеющаяся техника заметно устарела и требует замены на модернизированные модели.
Даннат указал, что из-за вскрывшихся технических неполадок оказались сорваны поставки бронемашин Ajax, войска так и не получили бронемашины Boxer. Он предложил Лондону рассмотреть возможность передать Киеву бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.
Напомним, в совместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot. Франция передаст Украине колесные танки AMX-10 RC.
Бастрыкин поручил завести дело против актера Смольянинова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями.
Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее Смольянинов дал интервью, в котором заявил, что хотел бы «воевать за Украину». Он призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
В ДНР рассказали об успехах ВС России под Артемовском
Депутат Бердичевский: Освобождение села Бахмутское способствует новому продвижению ВС РФ в Донбассе
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Освобождение Бахмутского позволяет ВС РФ взять под огневой контроль трассу, соединяющую Соледар с Артемовском, и тем самым серьезно деморализовать противника. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Новое достижение на фронте позволяет нам взять под огневой контроль трассу Соледар – Артемовск и брать Соледар с южной стороны. Таким образом мы вклинимся между двумя населенными пунктами. В конечном счете как минимум откроется перспектива на перекрытие дороги от Артемовска до Северска», – рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский.
«Переход Соледара под контроль российских военных повлечет за собой падение Артемовска, а также станет серьезным деморализующим фактором для противника. Так что не исключаю, что сейчас Зеленский попытается устроить какой-нибудь теракт, который на время отвлечет всеобщее внимание от ситуации на фронте», – отметил собеседник.
«Вместе с тем освобождение Артемовска не станет переломным моментом спецоперации, как не стало этим моментом и взятие Мариуполя. У ВСУ еще достаточно и человеческих, и материальных резервов. Украину все еще усиленно насыщают оружием и деньгами, также активно работает пропаганда, переводя любое событие «в перемогу», – полагает он.
«В целом, пока в Донбассе перемалываются мобилизационные ресурсы противника, ожидать изменений на других участках фронта не стоит. Если же и будут активизированы боевые действия севернее и южнее, то это произойдет одновременно», – отметил Бердичевский.
В понедельник в ДНР сообщили, что российские войска освободили село Бахмутское. О том, что российские войска прорвали оборону противника в районе Соледара, несколькими днями ранее отмечал военкор Семен Пегов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории республики усилена работа ПВО и контрбатарейная борьба, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов.
В ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к Артемовску и Соледару перебрасываются дополнительные подразделения ВСУ. Ранее о сложностях продвижения в Артемовске рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда одно здание приходится отбивать в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, поскольку такие рубежи встречаются каждые десять метров. В общей сложности их может быть до 500.
Накануне Минобороны России заявило о реализации «операции возмездия» в ответ на удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке. Отмечается, что в течение суток были вскрыты пункты временной дислокации украинских военнослужащих в общежитиях в Краматорске. В результате массированного ракетного удара уничтожено более 600 украинских военных.
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Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
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Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.
Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.
В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.
На Украине назвали сумму выплат по госдолгу в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить почти 18 млрд долларов госдолга
Украине в 2023 году необходимо выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов, следует из данных министерства финансов.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что 14,6 млрд долларов будет направлено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 3,3 млрд долларов – на обслуживание и погашение государственного внешнего долга, передает ТАСС.
Пик выплат по госдолгу придется на май – 2,78 млрд долларов. Большие выплаты также запланированы на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).
Отмечается, что в 2022 году Украина погасила 12,2 млрд долларов государственного долга, при этом платежи по обслуживанию госдолга составили 4,26 млрд долларов.
По данным профильного комитета Рады, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – около 169 млрд долларов. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
Ранее советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
Обещание Шольца передать Киеву 40 БМП оказалось трудно выполнить
Spiegel указал на сложность выполнения данного Шольцем обещания предоставить Украине 40 БМП
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Власти Германии «лихорадочно» ищут 40 БМП Marder, которые канцлер Олаф Шольц обещал Киеву, сообщают немецкие СМИ.
После того, как Шольц озвучил планы передать Украине БМП Marder, военные, политики и специалисты в области безопасности задались вопросом, где власти Германии достанут эту технику. В пятницу представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что объяснит это «в течение дня», но в результате так и не ответил на вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
Spiegel считает, что обещание «не так-то легко воплотить в жизнь». На складе концерна Rheinmetall есть около 60 бракованных Marder, но их модернизация требует слишком много времени. Издание пишет, что Берлин хочет осуществить поставку до апреля.
В связи с этим немецкой армии придется «предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», говорится в материале. Депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Хеннинг Отте указал, что «бундесверу приходится опустошать свои склады» из-за плохой подготовки со стороны правительства. При этом, по его словам, ситуация с вооружениями в немецкой армии и так оставляет желать лучшего. «Дальновидная политика осуществляется иначе», – сказал он.
Напомним, сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder. Вашингтон и Берлин также проведут соответствующее обучение украинских военных.
В Японии заявили об ухудшении отношений ВСУ с Зеленским
Политолог Акихиро Матоба: Отношения между ВСУ и Зеленским становятся все хуже
Президент Украины Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже, заявил политолог Акихиро Матоба в статье для портала Yahoo News Japan.
В качестве примера он привел поездку Зеленского в Вашингтон в конце 2022 года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от США, который эксперт назвал бесполезным, потому что у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы им пользоваться, передает РИА «Новости».
Матоба утверждает, что Европа, вопреки Зеленскому, хочет избежать перехода конфликта в войну «НАТО против России», а Киев не сможет вернуть уже присоединенные к России территории, а Украина может быть полностью уничтожена.
По его словам, соглашение о прекращении огня сейчас является первостепенным в конфликте на Украине.
Ранее бывший офицер армии США Дэвид Пайн заявил американскому изданию The National Interest, что Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией.
Российские военные за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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Российскими войсками нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении в районах Кисловки, Синьковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Двуречной Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. Безвозвратные потери ВСУ на этом направлении составили более 50 военнослужащих, две машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации и огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле населеных пунктов Невское, Стельмаховка ЛНР, Григоровка, Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) и Лозовая Харьковской области. Ликвидированы более 60 военнослужащих, три бронемашины.
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Наносится огневое поражение подразделениям ВСУ по всему участку соприкосновения. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, бронетранспортер, отчитались в Минобороны.
Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе Новомихайловки ДНР.
Севернее населенных пунктов Шевченко и Павловка ДНР уничтожены две ДРГ ВСУ. За сутки ликвидированы более 40 военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 89 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 126 районах, перечислили в Минобороны.
В районах Новомихайловки ДНР и Лозовой Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и вооружения ВСУ, отчитались в Минобороны.
В ходе контрбатарейной борьбы рядом с Шевченко и Верхнекаменским ДНР уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Недалеко от Ивановки ЛНР уничтожена американская артсистема М777.
В районах пунктов Серебрянка, Звановка ДНР, Степное и Новоданиловка Запорожской области уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, а также две украинские самоходные гаубицы «Акация» и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.
Украина попросила у Грузии вернуть переданные в 2008 году «Буки»
Украинские власти обращались к Грузии с просьбой вернуть переданные грузинской стороне в 2008 году комплексы «Бук», сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов заявил, что украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов». Кроме того, по его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда» (заблокировано в РФ).
В частности, отметил он, Киев просил Тбилиси вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта.
Помимо этого, Украина просила у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin («Джавелин»). Касьянов подчеркнул, что США дали свое согласие на это.
Касьянов и другие украинские политики ранее не раз выступали с критикой в адрес грузинских властей за то, что республика отказывается поставлять вооружение Украине. В Тбилиси в ответ заявляли, что Грузия оказывает Украине «абсолютную политическую поддержку», а также гуманитарную, которая, по утверждению грузинской стороны, «превышает» имеющиеся у страны возможности. Грузия подчеркивала, что не намерена оказывать Украине военную помощь, «чтобы не фиксироваться как сторона в конфликте». В Тбилиси подчеркивали, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии.
Заславский отреагировал на слова Смольянинова о готовности «воевать за Украину»
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«Люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события», – заявил газете ВЗГЛЯД театральный критик Григорий Заславский, комментируя слова актера Артура Смольянинова, заявившего о готовности воевать на стороне украинской армии.
«Я не могу понять, как человек в здравом уме и твердой памяти может желать развала своей страны и может так цинично говорить о будущем России», – говорит первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, театральный критик Григорий Заславский.
По его мнению, большая часть российской творческой элиты сейчас не занимает антироссийскую позицию. А вот в СМИ уделяется слишком много внимания людям, которые этого не заслуживают. Тем не менее, считает Заславский, данная ситуация дает повод пересмотреть отношение к тому театру и эстраде, которые поддерживались на протяжении последних двадцати с лишним лет.
«К сожалению, люди искусства и даже писатели, те, кого принято называть совестью земли русской, не всегда были способны адекватно отреагировать на происходящие в стране события. И даже в куда более ясной ситуации в 1941 году некоторые большие русские писатели не поддерживали СССР в ее совершенно справедливой войне с фашистской Германией. Поэтому история знает самые разные примеры. У России богатая история, в которой даже видные деятели русской культуры порой совершали ошибки, которые спустя годы им прощали. Но для меня непростительно то, что сказал Артур Смольянинов, и мне очень неприятно было это слышать», – делится член ОП.
По его словам, забывать подобные высказывания артистов не нужно. «Он уехал, и Бог ему судья. Сейчас нужно думать о том, кто нам дорог, поддерживать эту культуру. И опять же, не путать какую-то трескучую болтовню с настоящим патриотизмом. Очень важно, чтобы мы не боролись с теми, кто врагом не является, и не видели соратников в тех, кто является временным попутчиком», – заключил Заславский.
Напомним, звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу.
Песков отреагировал на высказывания актера Смольянинова
Песков: Ничего хорошего про актера Смольянинова в Кремле не думают
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на просьбу обозначить позицию Кремля по поводу антироссийских высказываний актера Артура Смольянинова.
«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что в данном случае, впрочем, важнее, что по этому поводу думают соответствующие российские ведомства .
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова, выступившего с антироссийскими заявлениями. В частности, он заявил, что хотел бы «воевать за Украину», а также призвал покаяться, уезжать из России и «почувствовать вину всем россиянам за происходящее».
Кроме того, артист заявил о готовности убить актера из Осетии Сослана Фидарова, который сражается за Россию. При этом вместе с Фидаровым Смольянинов снимался в фильме «9 рота».
СМИ узнали о возможных планах Британии поставить Киеву танки Challenger 2
СМИ узнали о возможных планах Британии поставить Киеву до 10 танков Challenger 2
Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2, сообщил телеканал «Скай ньюс».
Источник канала сообщил, что разговор об этом ведется на протяжении «нескольких недель», при этом окончательное решение правительством премьер-министра Риши Сунака еще не принято, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия с международными партнерами обсуждают военную помощь Киеву, частью которой могут быть танки.
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