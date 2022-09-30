Осенний призыв на военную службу перенесли на месяц

Осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре, говорится в указе президент России Владимира Путина.

В документе на официальном портале правовой информации говорится, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.

При этом там отмечается, что увольнение со службы по призыву тех, у кого срок этой службы истек, должно произойти с 1 октября.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.