Венгрия призвала ЕС ответить на вопрос о продолжительности санкций против России

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27 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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Европейские беды сулят США огромные выгоды

Европейский кризис на руку США PA Images/Reuters
Пока Европа разрывается от энергетического кризиса и думает, как пережить не только эту зиму, но и следующие несколько зим, есть те, кому такое положение дел только на руку. В выигрыше от уже неминуемой рецессии в Европе окажутся в первую очередь США. Они не только заработают десятки миллиардов на экспорте своих энергоресурсов, которые заменят российские, но и сильно ослабят экономику ЕС в своих интересах. Подробности...
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Милонов: «Под Попасной я воевал досыльником на гаубице»

Депутат Госдумы Виталий Милонов воюет в Донбассе как доброволец с 2014-го vk.com/milonov
«Боевые действия для меня не в новинку – я уже воевал в Донбассе на 152-мм гаубице «МСТА-Б». В ходе боев меня посвятили в артиллеристы бойцы «Вагнера», поэтому теперь я продолжу защищать Россию в составе противотанковой батареи», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя свою просьбу к Минобороны разрешить ему официально участвовать в боях. Подробности...
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Военнообязанным россиянам оставили открытые границы

Вопрос об ограничении права на выезд надо рассматривать очень аккуратно, считают политики Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
Крымский сенатор Сергей Цеков в понедельник выступил с инициативой запретить россиянам призывного возраста выезд за границу. Но его коллеги-парламентарии высказались против такой идеи – по их мнению, от этого будет больше вреда, чем пользы. Минобороны также заявило, что ограничений на передвижение граждан нет. Кто покинул страну, испугавшись частичной мобилизации, и почему сейчас нет необходимости закрывать границу? Подробности...
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Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону

Выступление главы МИД РФ на Генассамблее ООН Валерий Шарифулин/ТАСС
«Во многом от позиции Востока и Юга зависит исход этой войны. Войны Запада за восстановление его доминирования и войны России за ее выживание и статус великой державы». Такими словами политологи объясняют смысл одного из важнейших событий прошедшей недели – речи главы МИД РФ, произнесенной с трибуны ООН. О чем сказал Сергей Лавров и к кому обращался? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...

Почему Эрдоган вцепился в Сирию

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Больше всего текущее положение выгодно американцам – они откровенно не хотят, чтобы Асад и Эрдоган встречались и о чем-то договаривались. Подробности...

Выпейте яду и освобождайте жилплощадь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Грань между «добровольным самоубийством», «соблазнением на самоубийство», «доведением до самоубийства», «принуждением к самоубийству» неизбежно оказывается стертой. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обсуждение: 7 комментариев

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    Зачем США раздувают фейк о «ядерных угрозах» России Украине

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?

    Венгрия призвала ЕС ответить на вопрос о продолжительности санкций против России

    27 сентября 2022, 17:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Брюсселю необходимо решить, как долго продолжатся антироссийские санкции, этого ждет вся Европа, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Европейским предприятиям сложно или вообще невозможно справляться с санкционными ценами на энергию. Мы ждем ответа, вся Европа ждет ответа из Брюсселя на вопрос, до каких пор мы будем это делать (вводить санкции). Если так будет продолжаться, это затронет всю Европу. Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно», – цитирует Орбана РИА «Новости».

    Ранее источник сообщил, что Еврокомиссия готова рассмотреть предложение о введении санкций против физических лиц и организаций, помогающих обходить антироссийские санкции.

    До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что санкционная политика ЕС, которая стала ответом на спецоперацию России на Украине, полностью провалилась.


    Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
    		    27 сентября 2022, 14:02
    Фото: Daniel Reinhardt/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    «Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.

    «Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.

    «Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.

    Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.

    «Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

    По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.

    Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.

    При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

    Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.

    В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.

    Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».

    Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты. 

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    Коментарии (55)
    Разрушения на «Северных потоках» назвали беспрецедентными
    		    27 сентября 2022, 11:31
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», носят беспрецедентный характер, сроки восстановления пока оценить невозможно, сообщают в компании Nord Stream AG.

    «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», – передает ТАСС заявление оператора.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.

    Министерство по делам экономики и защиты климата Германии тем временем сохраняет спокойствие и сообщает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией. 

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    Коментарии (63)
    Япония потребовала от России извинений
    		    27 сентября 2022, 06:50
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    В связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори в МИД Японии вызван посол России Михаил Галузин, сообщил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию, что «абсолютно неприемлемо». Галузина вызвали в МИД Японии, ему «выразили резкий протест». Япония «потребовала от российской стороны официальных извинений». «Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Он заявил, что «задержанный не совершал противоправных действий». Глава МИД Японии подверг критике обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, «были применены меры принуждения».

    Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, «с точки зрения безопасности, которая является приоритетной, планируется», что Тацунори покинет Россию до 28 сентября.

    Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Владивостока сообщил, что Тацунори отпустили. Позднее Хаяси подтвердил эту информацию.

    Напомним, консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори был задержан при получении им секретных сведений. Консул объявлен персоной нон грата. Ему предоложено покинуть Россию в течение 48 часов.

    Коментарии (74)
    Эксперт Юшков: США сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией
    		    27 сентября 2022, 11:36
    Фото: Stefan Sauer/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    «Единственная страна, которой может быть выгоден выход из строя сразу двух российских газопроводов, – США. Кроме того, они угрожали тем, что «Северного потока – 2» вскоре просто не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетике Игорь Юшков. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии и «беспрецедентных разрушениях».

    «История выглядит дикой. Одно дело, когда повреждается одна нитка одного газопровода. Тогда инцидент можно было бы списать на технический брак при сварке стыков, на механическое повреждение якорем или что-то в этом роде. Но когда сразу три нитки выходят из строя, это сложно назвать случайностью», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Собеседник также отметил, что все трубы расположены довольно близко, но «случайно пропахать их якорем невозможно». «Надо учитывать тот факт, что ранее поступали угрозы со стороны США. В начале года Байден заявил, что «агрессия России» против Украины приведет к тому, что «Северного потока – 2» просто не будет. И теперь «вдруг» оба газопровода вышли из строя», – замечает он.

    «Странными кажутся и недавние заявления Польши о необходимости просто разобрать «Северный поток – 2». Эта акция была спланирована. Конечно, можно было бы обвинить Россию в том, что Газпром просто откачал газ из трубы. Но тот факт, что датчане зафиксировали утечку метана близ одного из островов, делает эту версию несостоятельной», – добавил эксперт.

    «В целом эта история выгодна, пожалуй, только США, поскольку так они сжигают мосты газового сотрудничества Европы с Россией. Теперь у нас нет технической возможности поставить необходимые объемы газа в Европу. Восстановление будет долгим», – сказал Юшков.

    «Выгодно ли это России? Нет. Мы неоднократно заявляли о готовности вести переговоры, хотели повысить свои переговорные позиции. И «сушить» таким образом европейский рынок нам не на руку», – рассуждает собеседник.

    «Надо ли это европейцам? Тоже нет. Им было важно сохранить хотя бы техническую возможность получить российский газ в случае экстренной ситуации. Но теперь им придется покупать только СПГ и вести торговлю с другими странами», – заключил Юшков.

    «Если кто-то представил бодрого водолаза, спрыгнувшего с резиновой лодки в Балтийское море и лишившего Германию газа, то зря. Для такой диверсии нужна специализированная подводная лодка и, вероятно, какое-то вооружение, подобное торпеде или подводному беспилотнику», – написал в своем Telegram-канале экономист Антон Любич. Эксперт также отметил, что «круг тех, кому это выгодно и кто мог бы такое провернуть, оскорбительно мал». 

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

    По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.

    Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.

    При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

    Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией. 

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    Коментарии (64)
    Названа возможная причина падения давления в «Северном потоке» и «Северном потоке – 2»
    		    27 сентября 2022, 09:28
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

    По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.

    Также отмечается, что такого рода предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.

    При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.

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    Аксенов заявил о скором переходе СВО в контртеррористическую операцию
    		   26 сентября 2022, 18:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Специальная военная операция (СВО) перейдет в разряд контртеррористической после завершения референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    По его словам, скоро будет определенная точка невозврата. Это произойдет, когда освобожденные территории получат новый статус, войдя в состав России.

    «А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

    Он заявил о безопасности тех, кто проживает на этих территориях. А люди, отметил он, в результате референдума получат определенность и ясность, добавил он.

    Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

    Коментарии (64)
    Командир морпехов ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение
    		    27 сентября 2022, 03:53
    Фото: кадр из видео РИА «Новости»
    Текст: Антон Антонов

    Жители Донбасса имеют право на самоопределение, заявил сдавшийся в плен на «Азовстали» майор Сергей Волынский («Волына»), который был командиром 36-й бригады украинских войск.

    Опубликовано записанное в августе 2022 года видео. На записи Волынский говорит: «Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история». Он признал, что жители Донбасса «хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории». На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: «Конечно». Украина же, по его словам, лишала их этого права, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские СМИ заявили, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными. В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено  в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

    Коментарии (21)
    Основатель Pink Floyd написал открытое письмо Путину
    		    27 сентября 2022, 12:34
    Фото: Tiago Caldas/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился в открытом письме к президенту Владимиру Путину с просьбой разъяснить ряд вопросов по ситуации с Украиной.

    Музыкант спросил, хотел бы Путин завершения конфликта на Украине. Уотерс добавил, что если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».

    «Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», – цитирует музыканта РИА «Новости».

    По словам Уотерса, он очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

    Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал «подливание масла в огонь» со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская в ответ посоветовала Уотерсу не обращаться в поисках мира к Киеву.

    Позже Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предложил объявить его «персоной нон грата» и призвал бойкотировать его выступления из-за позиции артиста по Украине.

    Коментарии (28)
    США пригрозили России «быстрым и жестким» ответом на референдумы
    		    26 сентября 2022, 23:31
    Фото: Bonnie Cash/UPI/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон и его союзники готовы создать для России «быстрые и жесткие экономические издержки» в ответ на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заявила, что США «никогда не признают, что эти территории являются чем-либо, кроме как частью Украины». Она назвала референдумы «фальшивыми» и заявила о намерении США и союзников Вашингтона «работать над тем, чтобы привлекать Россию к ответственности». Также США обещали «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», передает ТАСС.

    23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Соседи рассказали об устроившем стрельбу в школе Ижевска
    		    27 сентября 2022, 09:09
    Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске Артем Казанцев был замкнутым человеком, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался, рассказали соседи по подъезду.

    «Я его плохо знаю. Он в капюшоне всегда ходил в черном, никогда не здоровался, замкнутый был очень. С семьей жил, мама, бабашка. Условия у них были очень хорошие для житья», – передает РИА «Новости» один из собеседников.

    По словам другого соседа, который представился Алексеем, Казанцев ходил в капюшоне даже в летнюю жаркую погоду, а когда выходил из подъезда, всегда опускал голову так, чтобы не видно было лица.

    «Он не здоровался, не общался. Они жили втроем, бабушка, мама и он. Маму я знаю, что зовут Алла. Бабушку даже не знаю, как зовут, она каждое утро ходила вот тут, скандинавской ходьбой (занималась), по стадиону с палочками», – вспоминает Алексей.

    По словам соседей, родственники стрелявшего уехали со следственными органами – вчера за ними «приезжали сотрудники ФСБ, СК».

    Также сосед рассказал, что от своей бабушки знал, что Казанцев болел шизофренией, и именно поэтому всегда делал «скидку» на то, что тот ходит в капюшоне.

    «Девушек не было, друзей у него не было, он всегда один... То, что он не работал с таким диагнозом, – это точно... Возникал вопрос, я гуляю утром с собакой, а он в шесть часов утра мог уже идти, идти той же дорогой мимо школы (в которой была стрельба) по улице Майской... И поздно вечером мог оттуда же идти», – заявил Алексей.

    Еще один сосед подтвердил, что Казанцев был скрытный.

    «Был необщительным, но парой слов перекидывались, обычных таких, ничего такого. Никаких тусовок не было», – заключил собеседник.

    В понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Как заявили в СК, нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что стрелявший применил боевые патроны в травматическом оружии. Погибли 11 детей и шесть взрослых.

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    Опубликованы кадры с места утечки на «Северном потоке»
    		    27 сентября 2022, 15:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток». Ширина круга загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.

    Сообщалось, что в трех нитках «Северных потоков» упало давление.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.

    По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. 

    При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования. 

     

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    На обеих нитках «Северного потока – 1» упало давление
    		    26 сентября 2022, 22:08
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Падение давления зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1», сообщил его оператор Nord Stream AG.

    Как сообщает Nord Stream AG, «вечером диспетчеры центра управления «Северного потока – 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках». Причины падения давления выясняются, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» (недалеко от острова Борнхольм) произошла утечка газа, которая несет опасность для навигации.

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    Председатель Российского оскаровского комитета Чухрай объявил об отставке в знак протеста
    		    27 сентября 2022, 07:56
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Народный артист России Павел Чухрай сообщил, что решил покинуть пост председателя Российского оскаровского комитета в связи с решением президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар». Чухрай возглавил Российский оскаровский комитет после смерти режиссера Владимира Меньшова в 2021 году.

    Чухрай сообщил, что направил соответствующее письмо членам комитета. В письме он выразил недовольство тем, что Киноакадемия «в одностороннем порядке приняла решение не выдвигать российский фильм». Чухрай считает, что такое решение, принятое «через голову оскаровской комиссии», является «неправовым». Он пожаловался на то, что с членами организации «не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении»

    Как заявил Чухрай, он «в знак протеста снимает с себя обязанности председателя и выходит из состава этой организации». По его словам, членам комитета свое письмо направил и режиссер Николай Досталь, который «полностью поддерживает» Чухрая и «выходит из состава данной комиссии», передает ТАСС.

    Напомним, президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар». По данным открытых источников, Чухрай в марте 2014 года подписал письмо в поддержку украинского евромайдана и обращение против воссоединения России и Крыма. В сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

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    Кремль: Беспрецедентная ситуация с «Северным потоком» требует срочного разбирательства
    		    27 сентября 2022, 12:49
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Нарушения в трубе «Северного потока» – беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства, Кремль чрезвычайно этим обеспокоен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.

    Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.

    «Да, вчера собственно была информация. Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической», – отметил он.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Немецкая газета Der Tagesspiegel назвала возможной причиной падения давления в газопроводе целенаправленную диверсию.

    Тем временем морская администрация Швеции зафиксировала две утечки в газопроводе «Северный поток» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

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    Германия оценила влияние ситуации с «Северным потоком» на энергоснабжение
    		    27 сентября 2022, 03:28
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Министерство по делам экономики и защиты климата Германии не ожидает, что падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» окажет какое-либо влияние на обеспечение снабжения страны энергией.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» произошло падение давления. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления было зафиксировано на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».

    Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» был остановлен на неопределенный срок.

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