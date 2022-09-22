Эксперт объяснила процедуру проведения референдумов о присоединении к России

Голосование на референдумах о присоединении к России будет проходить как на избирательных участках, так и на дому, сообщила исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ), член ОП России Алена Булгакова. Голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в пунктах временного размещения беженцев в регионах России начнется в пятницу.

Булгакова пояснила, что участие в референдумах является свободным и добровольным, проводится на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Подготовку процедуры осуществляли избирательные комиссии каждой из освобожденных территорий, включая информирование граждан о проведении референдума, порядке участия в нем и процедуре голосования.

«Голосование предусматривает два варианта: проведение в помещении для голосования, то есть на избирательном участке, и вне помещения для голосования (на придомовых территориях и на территориях общего пользования) если в населенном пункте нет оборудованного избирательного участка, возможность волеизъявления с соблюдением тайны голосования должна быть гарантирована», – приводится комментарий Булгаковой на сайте НОМ.

Участникам референдума будет предложено определить позицию по вопросам дальнейшего развития территорий: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?», «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?»; «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»; «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Вопросы, вынесенные на референдумы, считаются одобренным, если в поддержку проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума, отметила эксперт

Она также пояснила, что наблюдать за референдумами будут общественные, назначенные институтами гражданских институтов территорий, и аккредитованные международные наблюдатели. Выступать в роли наблюдателей могут как граждане освобожденных территорий, так и иностранные граждане, лица без гражданства, представители иностранных и международных организаций и общественных движений.

В случае возникновения на участке ситуации, которая потенциально может привести к нанесению вреда жизни и здоровью членов комиссии и граждан, участковая комиссия вправе приостановить голосование до момента, когда такая ситуация будет устранена.

С 23 по 27 сентября эксперты НОМ будут вести экспертный мониторинг референдумов, при необходимости оказывать экспертную поддержку: принимать обращения от участников референдумов, связываться с наблюдателями и очевидцами, вести трансляции на портале и оперативно сообщать актуальную информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будет устроена процедура голосования для этой жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий, находящихся в России.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.

Кроме того, проведение референдумов накануне поддержал президент России Владимир Путин. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», –указал президент. При этом Запад, по словам Путина, развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

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