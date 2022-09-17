Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.

«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.

Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.

«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.

Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,

До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.

По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.