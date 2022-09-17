Посол США отреагировала на сообщения о принуждении Украины к переговорам с Россией

Посол США на Украине Бриджит Бринк в интервью телеканалу ICTV назвала абсолютной ложью информацию о том, что во время визита в Киев глава госдепа Энтони Блинкен призвал украинское правительство к возобновлению переговоров с Россией.

«Я могу только еще раз повторить, что сказали наш президент, госсекретарь и другие чиновники. Только украинцы и демократически избранный лидер Украины – президент Зеленский – могут решать, когда и как этот конфликт должен закончиться, а также, когда и как приступать к переговорам», – цитирует РИА «Новости» Бринк.

Она подчеркнула, что все войны в определенный момент заканчиваются переговорами. При этом добавила, что ее задача, как и коллективная задача Соединенных Штатов, состоит в том, чтобы поддерживать всеми способами украинцев для более сильной позиции за столом переговоров.

«И мы это делаем, предоставляя мощнейшую позицию на поле боя», – заявила посол.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель» заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.