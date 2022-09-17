Экс-сотрудник Госдепа рассказал о переговорном запрете США для Украины

США и Британия не хотят, чтобы Украина шла на соглашение с Москвой, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил экс-сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в беседе с ведущим телеканала Fox Business.

«Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это печально. <...> Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта – отличная возможность попытаться обескровить Россию. Никого из них не волнует, как много людей там погибнет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Уитона.

Также он заявил, что Киев имеет весомые причины отказаться от части территорий, которые он считает своими. Речь идет о территориях русских в этническом плане, русскоговорящих, мироощущение которых отличается от областей ближе к Киеву.

Кроме того, Уитон заметил, что Вашингтону стоит быть более сдержанным, помогая Киеву.

Ранее в Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большей дальности.