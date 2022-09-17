В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большей дальности

Стало известно о фактически нулевой эффективности ракет HARM на Украине

Американские противолокационные ракеты HARM продемонстрировали минимальную эффективность на Украине, большую часть снарядов удалось ликвидировать в воздухе, сообщил информированный источник.

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине – большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть – подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, плохая эффективность ракет объясняется их невысокой максимальной скоростью, чуть больше 600 метров в секунду, а также значительной эффективной площадью рассеивания.

«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», – добавил он.

ВСУ применяют HARM с большой дальности, чтобы не подставить самолеты-носители под удар, но это дает возможность засечь ракеты задолго до подхода к району расположения систем ПВО России.

Вместе с тем эти ракеты дают определенные трудности при скоординированных и комбинированных ударах, поскольку ПВО перенацеливается на них как на приоритетную угрозу.

«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», – сказал собеседник.

Источник добавил, что до столкновения с HARM на практике российские военные считали их как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).