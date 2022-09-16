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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ и его жена
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В Бердянске убиты замглавы администрации по ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что двойное убийство совершено в пятницу в микрорайоне Колония. Проводятся следственные действия.
Источник РИА «Новости» в местной администрации уточнил, что чиновников застрелили из пистолета Макарова около полудня.
Ранее в сентябре коменданта Бердянска Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва его автомобиля в центре города. Рогов называл произошедшее терактом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.
Националисты из «Айдара» вступили в бой с солдатами ВСУ в Угледаре
Украинские военные и националисты из «Айдара» устроили перестрелку друг с другом в Угледаре, в ходе боя были ранены и убиты несколько человек, об этом рассказали местные жители.
«Обычные солдаты ВСУ хотели уйти со своих позиций и оставить город, но нацисты, увидев строящиеся колонны, открыли по ним огонь. Те начали стрелять в ответ», – приводит слова репортера Андрея Руденко RT.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что военные ДНР активно готовятся к наступлению ВСУ под Угледаром.
Страны Запада собрались передать Украине оружие на 36 млрд евро
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Западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро, свидетельствуют данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более млрд евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
В четверг американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Эксперт оценил призыв Кадырова мобилизовать по тысяче бойцов из каждого региона
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«Призыв Кадырова набрать по тысяче бойцов-добровольцев из каждого региона – это попытка «зацементировать» наше общество на фоне решающих боев спецоперации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее глава Чечни призвал регионы России проявить инициативу ради победы в украинском конфликте.
«Заявление Кадырова прежде всего адресовано не столько к главам других регионов, сколько ко всему обществу. Это призыв уместный, актуальный, справедливый», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
Что касается собственно «самомобилизации», то она уже идет – во многих уголках страны добровольческие батальоны уже и так формируются, добавил аналитик. «В каждом регионе и так уже есть призывные пункты, и каждый желающий, соответствующий требованиям, может записаться добровольцем для участия в спецоперации», – отметил эксперт.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг призвал российские регионы проявлять инициативу в деле поддержки спецоперации на Украине. «Россия – федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы республики, каждый регион «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». «Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это – минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства – это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек – почти армия!» – написал он.
В Кремле неоднократно заявляли, что в настоящее время речи о мобилизации в России не идет.
В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Якутии, Татарии и других регионах из добровольцев уже формируется несколько десятков батальонно-тактических групп.
Украинским музыкантам начали запрещать выступления в ЕС
Вокалист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что в Европейском союзе музыкальному коллективу не дают выступать из-за того, что их считают фашистами. В этом запрете якобы виновато российское руководство, считает артист.
«И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», – цитирует Скрипку издание «Страна.ua».
Отмечается, что концерт группы отменили в Гамбурге.
Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, концерт группы "Жадан и собаки" в отменили в Милане.
В 2018 году Скрипка заявлял, что на концерте в Гааге после оскорбительной русофобской фразы треть зрителей покинула зал.
В Мелитополе прогремели два взрыва
В городе Мелитополе Запорожской области зафиксировали звуки взрывов, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! В городе были слышны два взрыва», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Взрывы произошли около 14.00 мск, ориентировочно они были слышны у выезда из города в сторону Крыма, передает РИА «Новости».
В начале сентября в Мелитополе произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна.
Вскоре после этого в городе произошел второй взрыв, он также прогремел у штаба «Мы вместе с Россией».
В Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине
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Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца, сообщил лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления Ольденбурге.
«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», – цитирует политика издание Die Zeit.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки – в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард» (Leopard). Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок уклонилась от ответа на вопрос Кулебы о поставках киевскому режиму танков «Леопард» (Leopard). Днем ранее глава МИД Германии призвала продолжить оказывать военную помощь Украине.
ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по администрации Херсона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Херсонской области, есть разрушения, сообщил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Прилетело в администрацию. Выясняем», – цитирует ТАСС Стремоусова, заявившего, что о количестве погибших неизвестно, данные уточняются.
По словам замглавы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой, украинская ракета попала непосредственно в здание администрации.
Между тем сообщается, что центр Херсона обстреляли ракетами HIMARS. Рядом со зданием администрации упало не менее пяти ракет, передает РИА «Новости».
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР из РСЗО HIMARS.
ВСУ обстреляли таможню в Белгородской области
Украинские военные обстреляли таможенный терминал в поселке Нехотеевка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Позже он уточнил, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар, территория же самой заправочной станции не пострадала.
Во вторник Гладков сообщал, что обстрелу подверглось село Шелаево Валуйского городского округа, есть пострадавшие.
Папа Римский назвал условие «моральности» поставок оружия Украине
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Поставки оружия на Украину могут быть морально допустимы, если оно используется для самообороны, которая не только законна, но и является выражением любви к Родине, заявил папа Римский Франциск агентству Reuters.
«Это [поставки оружия] может быть аморально, если намерение состоит в том, чтобы спровоцировать новую войну или продать оружие, или выбросить оружие, в котором [страна] больше не нуждается. Мотивация – это то, что в значительной степени определяет мораль этого действия», – цитируют «Ведомости» папу Римского.
По его словам, принципы справедливой войны Римско-католической церкви допускают пропорциональное применение летального оружия для самообороны против страны-агрессора, которая является выражением «любви к родине». Глава Католической церкви также призвал Украину быть готовой к диалогу с Россией.
Ранее папа Римский призвал к установлению всеобщего политического диалога и возрождению «духа Хельсинки» для создания более стабильного и спокойного мира.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
В ЛНР отбили попытки ВСУ зайти на территорию республики
Попытки украинских военных зайти на территорию ЛНР успешно отражаются, их отбрасывают на ранее занимаемые позиции, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Противник неоднократно предпринимает попытки для того, чтобы зайти на территорию Луганской народной республики. <...> Несмотря на все это, наши военнослужащие успешно справляются с поставленными задачами, и весь натиск врага еще не имел успехов», – сказал Марочко в эфире РБК, передает ТАСС.
Он пояснил, что после безуспешных попыток занять новые позиции ВСУ отходят на прежние.
В среду Марочко сообщал, что линия соприкосновения приблизилась к границам ЛНР, при этом Народная милиция республики совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию.
Эксперт объяснил отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине
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«Сегодня немцы пытаются помочь Украине только в оборонительных целях и при этом не дать ей возможности наступать на российские территории», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Германии заявили о принятом запрете на поставку западных танков Украине.
«В Германии есть закон, согласно которому немецкая военная техника не должна поставляться в зону конфликта. Но в настоящее время они уже поставляют оружие на Украину, то есть Германия, по сути, ослабила собственное регулирование этих вопросов и шагнула ради Украины дальше, чем рассчитывала», – рассказал сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
«Но вместе с тем немцы пытаются соблюсти определенные принципы. По их мнению, они помогают Украине обороняться, а не наступать. А поскольку танки – это все-таки наступательное оружие, они и приняли такое решение», – добавил он.
Эксперт также выразил уверенность в том, что поставки западного оружия на Украину будут продолжаться. «По мере того, насколько успешно будет продвигаться российская операция, Соединенные Штаты и их союзники будут поставлять для ВСУ все более дальнобойное оружие», – полагает собеседник.
«При этом возможность Украины атаковать территорию России будет регулироваться именно дальнобойностью поставляемого вооружения. Кроме того, у западных стран сегодня отмечается достаточно высокая эффективность вооружений за счет средств разведки, радиоэлектронной борьбы, средств противоартиллерийской борьбы и разведки. Они в целом понимают, как это сделать», – отметил Козюлин.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
В свою очередь обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. «Никто из стран-партнеров пока еще не отправлял западные танки, в отличие от советских», – приводит слова обозревателя ТАСС.
Клут указывает, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие. Представители же Киева уже длительное время просят у Германии танки «Леопард» (Leopard), запасы которых у Берлина составляют около двух тысяч единиц, а также бронетранспортеры «Мардер» (Marder).
Кроме того, данные сервиса Ukraine Support Tracker германского Кильского института всемирной экономики свидетельствуют о том, что западные страны планируют выделить Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
По имеющейся у германского института информации, США – наиболее крупный поставщик вооружений и военной техники на Украину. На их долю будет приходиться 25 млрд евро. На втором месте по объемам поставок – Британия. Ее доля будет составлять 4 млрд евро. Более миллиарда евро также выделят Польша (1,8 млрд евро) и Германия (1,2 млрд евро), передает ТАСС.
США также являются лидером и по общим запланированным объемам помощи Украине. Они будет достигать 44,5 млрд евро.
В четверг президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Сообщается, что администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна получить то вооружение, которое ей необходимо, в том числе танки. Во вторник глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер («зеленые») выступил за скорейшую поставку Украине немецких боевых танков «Леопард». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «союзников» поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
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Киев начал «охоту» на получателей гумпомощи из России
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Киевский режим объявил «охоту» на всех, кто будет замечен в так называемом коллаборационизме, включая получателей российской гумпомощи, заявил, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
«Жители территорий, на которых оказываются украинские вооруженные формирования, продолжают бежать от киевского режима. Все это, разумеется, никак не соотносится с попытками Киева представить «благостную» картинку о том, как мирное население якобы радостно встречает ВСУ на тех участках, где им удается временно закрепиться. Так, на текущий момент свыше 20 тыс. жителей Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска и других населенных пунктов Харьковской области выехали на территории ЛНР, ДНР и в Россию, спасаясь от расправ украинских неонацистов. Они бегут от так называемых фильтрационных, а по сути, карательных мероприятий киевского режима, официально анонсированных в этих городах», – цитирует его РИА «Новости».
Он пояснил, что киевский режим «через представителей спецслужб и государственного бюро расследований объявил «охоту» на всех, кто будет замечен в так называемом коллаборационизме.
«Следует подчеркнуть, что таковым в Киеве считают даже получение российской гуманитарной помощи», – добавил Буякевич.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ.
США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
США решили передать Украине противопехотные мины и ракеты для HIMARS
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Администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»), говорится в заявлении Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине, в частности, включены 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 1 тыс. высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, четыре противоартиллерийские РЛС, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему. Кроме того, в список внесены четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, средства разминирования, противопехотные мины Claymore («Клеймор»), подрывные средства, приборы ночного видения, «экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение», передает ТАСС.
В Минобороны сообщили, что США при администрации Джо Байдена выделили на военную помощь Украине в общей сложности около 15,8 млрд долларов, с 2014 года – примерно 17,9 млрд, с начала российской военной спецоперации – более 15,1 млрд долларов.
Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в размере до 600 млн долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, пакет «включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов» Пентагона.
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
В четверг американские СМИ сообщали, что Вашингтон на данный момент якобы не намерен поставлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS из опасений эскалации, поскольку радиус их действия достигает 300 километров, что даст Украине возможность нанести удар по территории России.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
При обстреле города Валуйки в Белгородской области погиб человек
В результате обстрела города Валуйки в Белгородской области Вооруженными силами Украины, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. (…) По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
«Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. (…) Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», – добавил Гладков.
Он также сообщил, что на место выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов и все оперативные службы.
Накануне ВСУ обстреляли таможенный терминал в Белгородской области.