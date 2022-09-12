Эксперт: Переход территорий Украины в российскую юрисдикцию снижает риск мирового конфликта

Донбасс вместе с Запорожской и Херсонской областью – это экономически развитый самодостаточный макрорегион, который в составе России даст дополнительный импульс развитию ряду отраслей экономики всей нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов.

«Специальная военная операция – это не какой-то написанный 20 лет назад стратегический план, которому Россия скрупулезно следует. Нет, это «рефлекс» на беспрецедентную агрессию Киева против суверенитета нашей страны и против наших граждан и соотечественников. Люди, которые живут в донбасских республиках, – не сироты и не беженцы, не какие-то безликие жертвы. Это наши соотечественники, свои же!» – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, наше государство обязано защищать соотечественников, даже если те находятся за рубежом.

Присоединить к России ЛНР, ДНР и другие освобожденные территории было бы справедливо, полагает Мартынов. «Мне кажется, что эти территории вполне органично впишутся в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов, – если на то будет воля подавляющего большинства живущих там граждан, а также россиян», – делится политолог. Кроме того, отмечает Мартынов, что такое присоединение по сути будет воссоединением, поскольку восстанавливаются исторические границы страны: «Освобождение русских, родных нам людей всегда было одним из важнейших интересов нашего тысячелетнего государства. И абсолютно неважно, на каких территориях они находятся».

«Во-вторых, ЛНР, ДНР и другие освобожденные Россией территории – очень экономически развитые, со своей инфраструктурой, с сельскохозяйственными угодьями и большим количеством полезных ископаемых. При деятельной организации эти территории быстро восстановятся и начнут не просто сами себя кормить, но и приносить значительные доходы в наш общий бюджет», – поясняет директор института.

«Донбасс экономически самодостаточен. Вкупе с Запорожской и Херсонской областями возникает огромный регион, который окажется самодостаточным и с точки зрения обеспечения продовольствием, человеческими ресурсами. Плюс – прямая логистика с российским Крымом. Появление такого макрорегиона в краткосрочной перспективе даст дополнительный импульс развития для ряда отраслей экономики всей нашей страны», – убежден Мартынов.

В-третьих, по мнению политолога, воссоединение с этими территориями будет означать «формулу мира» для всего континента. «Все эти годы в Европе и на Украине нагнеталась конфликтная повестка, дух милитаризма, – говорит политолог. – Это поставило в итоге под вопрос безопасность на всем континенте, подвело крупные страны мира к угрозе очередного мирового конфликта».

«Переход новых территорий под российскую юрисдикцию автоматически означает переход в российскую систему безопасности. Все это в десятки, а может и в сотни раз снижает вероятность новой вооруженной эскалации, которая может привести к глобальному мировому столкновению. То есть в данном случае нам нужно проявить ответственность не только за себя, своих граждан и свою страну, но и за весь мир, за человечество», – считает эксперт.

Как писала на прошлой неделе газета ВЗГЛЯД, в Херсонской и Запорожской областях растет доля тех, кто выступает за проведение референдума о воссоединении с Россией, и тех, кто готов при этом голосовать за, уверенное большинство. К такому выводу пришли социологи. Обстрелы, которым украинская артиллерия подвергает освобожденные территории, дают обратный для Киева эффект – пророссийские настроения там только усиливаются.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский обнародовал результаты опроса «Инсомар», согласно которым в Запорожской области 74% респондентов выразили готовность прийти на референдум по территориальной принадлежности региона, а 13% не собираются участвовать. Остальные опрошенные затруднились дать ответ или уклонились, сообщил Потуремский. В Херсонской области 61% намерен участвовать в плебисците, не хотят голосовать 22%, 17% опрошенных затруднились ответить.

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