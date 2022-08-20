Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян в ЕС

Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

При этом он отметил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности балтийскими. «В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», – уточнил министр.

Открывая конгресс, он процитировал Георгия Димитрова, который назвал фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран». «В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм», –сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. «Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», – отметил министр обороны России.

Глава Минобороны напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза. «27 млн погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 млнсоставили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики», – сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие». «Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО», – заявил Шойгу.

Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».