Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян в ЕС

|
20 августа, суббота | Последнее обновление — 11:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Разделы
Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
Подробности...
После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
Подробности...
Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
Подробности...
В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян в ЕС
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза», – передает ТАСС слова Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
При этом он отметил, что фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала все чаще игнорируются и пересматриваются отдельными странами, в частности балтийскими. «В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», – уточнил министр.
Открывая конгресс, он процитировал Георгия Димитрова, который назвал фашизм «звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран». «В 30-е годы прошлого столетия фашистские диктаторские режимы установились в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых других государствах. Самой радикальной и агрессивной его формой стал германский нацизм», –сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что приход национал-социалистов к власти был обусловлен их финансированием международным капиталом. «Совершенно очевидно, что финансово-экономическое сотрудничество англо-американских и нацистских деловых кругов явилось одним из основных факторов, приведших ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству невиданных людских жертв», – отметил министр обороны России.
Глава Минобороны напомнил, что наиболее жестокой оказалась агрессия против Советского Союза. «27 млн погибших. Такую цену не платило ни одно государство мира. Из общего числа жертв почти 14 млнсоставили мирные жители. Это прямое следствие политики нацизма, которую осуществляли захватчики», – сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что «уроки истории плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную силу, совершает насилие». «Бомбардировки Югославии, войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание террористических структур в Сирии. Эти и подобные им преступления всегда имеют конкретных инициаторов и исполнителей. Ответственность за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве Соединенных Штатов Америки и НАТО», – заявил Шойгу.
Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
|
|
Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
|
|
В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.
«Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».
В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
|
|
В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Экспортную «Армату» впервые показали на открытом стенде
На стенде «Рособоронэкспорта» в ходе форума «Армия-2022» впервые представили экспортный вариант перспективного танка Т-14 «Армата».
Машину разместили на открытом стенде среди других экспортных образцов вооружения, передает ТАСС.
До этого Т-14 не демонстрировался экспортером российской техники. Экспортная версия в виде модели демонстрировалась за рубежом на выставке IDEX в Абу-Даби в феврале 2021 года.
В октябре 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что госиспытания Т-14 планируется завершить в 2022 году.
Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие
|
|
Корабли ВМФ России стоит вновь оснастить тактическим ядерным оружием, заявил почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев.
Ученый принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) адмирал Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава – и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
«Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
На «Армии-2022» показали участвующий в операции на Украине беспилотник
На форуме «Армия-2022» представлен беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
«Да. Пять штук отправили недавно», – ответил представитель компании-разработчика ООО «Промкомпозит» на вопрос, используются ли такие беспилотники в Донбассе, передает ТАСС.
Ранее на «Армии-2022» был представлен новейший подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый», Surrogate-W, Wingman), имитирующий действия субмарины.
Врио командующего ЧФ назначен начальник Военно-морской академии Виктор Соколов
|
|
Вице-адмирал Виктор Соколов, ранее занимавший пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.
«Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», – передает ТАСС слова Соколова в ходе сбора с молодыми офицерами.
Ранее в Крыму была проведена атака диверсантов на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке.
Напомним также, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Шойгу объяснил принятие решения о спецоперации
Решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – цитирует ТАСС Шойгу.
По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. «Ее главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима», – подчеркнул Шойгу.
При этом он отметил, что в первые же дни спецоперации российские Вооруженные силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований».
«Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах, прикрываются мирным населением как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты социальной и энергетической инфраструктуры в качестве укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение на «земле» и отступая, они целенаправленно уничтожают все вокруг, лишь бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же тактики во время Великой Отечественной войны придерживались и немецкие нацисты», – сказал министр обороны России.
«Отчасти, – констатировал он, – это объясняется составом украинской армии. После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Первые дроны с отечественными тепловизорами начали применять в спецоперации
Первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной спецоперации, заявил представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов – предприятия-производителя этих беспилотников.
Впервые данные коптеры представляются на военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке.
«Мы являемся единственным отечественным предприятием-производителем тепловизионных модулей и детекторов, начали работать в этой сфере с момента введения против России санкций в 2014 году. В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть – летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС РФ и применяется в СВО», – передает РИА «Новости» слова Бубнова.
Собеседник агентства отметил, что до конца года «Астрон» изготовит 1000 «летающих тепловизоров» для нужд российской армии, в целом мощности предприятия позволяют производить более 5000 таких коптеров в год.
БПЛА400Т «видит» живую силу и технику противника на расстоянии до 400 метров, продолжительность полета дрона – 45 минут, высота полета – до 3 километров, взлетная масса – 1,2 килограмма.
Бубнов подчеркнул, что, в отличие от китайских коптеров Mavic, которые волонтеры закупали для нужд ополченцев ДНР и ЛНР, дрон разработки «Астрона» имеет защищенные каналы связи: его нельзя взломать, перехватить и «понять, откуда он вылетал».
Ранее на форуме «Армия-2022» показали беспилотный летательный аппарат «Лиса», который способен наносить удары гранатами, такие аппараты применяются в ходе спецоперации на Украине.
В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
Минобороны впервые показало сбитый на Украине БЛА «Байрактар»
Минобороны впервые продемонстрировало в рамках военно-технического форума «Армия-2022» беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), сбитый российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине.
Ударный беспилотник турецкого производства, вооруженный управляемыми бомбами MAM-L и MAM-C, был сбит в районе населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике, рассказал – ТАСС преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский. «Байрактар» здесь почти с первого дня, как открылась выставка. Я думаю, что демонстрируется в первый раз, – сказал он. – [Он был] практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали – готов к показу».
В конце июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара не объявляла о возможном сотрудничестве с Россией в вопросе совместного производства ударных беспилотников «Байрактар».
«Росэлектроника» показала на «Армии-2022» аппаратуру спутниковой связи без ГЛОНАСС и GPS
Холдинг «Росэлектроника» корпорации «Ростех» представил новые станции спутниковой связи семейства «Центавр» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, сообщили в «Росэлектронике».
Станции были разработаны в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. «Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона «Центавр-НА-1,2» и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона «Центавр-НП-1,65». Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники». Аппаратура может применяться в условиях сложной помеховой обстановки.
Конструкция станций позволяет за 10 минут менять рабочий диапазон частот за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. «Центавры» оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.
Оборудование разработано научно-производственным центром «Вигстар», который входит в «Росэлектронику». «Новые станции семейства «Центавр» предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках, – рассказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович. – Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видео-конференц-связи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад».
По его словам, станции имеют различные варианты поставки, а также могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием для быстрой смены С, Х и Ku диапазонов».
Ранее «Росэлектроника» (входит в Ростех) представила разведывательный комплекс, способный отслеживать пехоту и наземную технику противника, оставаясь незаметным.
Производитель заявил о продлении производства кораблей проекта 22160
Серия патрульных кораблей проекта 22160 будет продолжена, промышленность предлагает вооружить их новыми ракетными комплексами «Клаб» и «Ресурс», заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» (производитель кораблей) Ренат Мистахов.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что корабли проекта 22160 больше строиться не будут.
«На корабле можно установить на борту и ракеты «Клаб», и зенитный комплекс «Ресурс». Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы», – передает РИА «Новости» слова Мистахова.
По его словам, прорабатывается именно такая последующая серия кораблей, «потому что очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов».
Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
Напомним, в конце июля новый патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 вошел в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.
Армия Китая анонсировала участие в учениях «Восток-2022» в России
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября, заявили в министерстве обороны КНР.
«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», – передает ТАСС заявление ведомства.
Ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что воинский контингент республики примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.
|
|