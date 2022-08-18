В ЕС назначили даты рассмотрения вопроса о визовых санкциях против россиян

Главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30-31 августа, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Еврокомиссия стремится обеспечить скоординированные действия стран ЕС в этой сфере. 30-31 августа состоится неформальная встреча глав МИД ЕС «Гимних», которая пройдет в Праге, и разговор на этой встрече также будет идти о визах для россиян, путешествующих в ЕС», – приводит ее слова ТАСС.

Ранее европейский источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса или создания «добровольного механизма» для ограничения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий.

Хиппер добавила, что страны ЕС, которые уже ввели ограничения на выдачу виз россиянам, не намерены полностью прекращать выдачу виз. «Визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», – сказала она.

Ранее в ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

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