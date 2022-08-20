Минобороны: Ударом по позициям «Кракена» уничтожено около 20 американских наемников

В районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20 американских наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области практически полностью уничтожен батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ, потери которого составили не менее 200 националистов убитыми и более 150 ранеными.

В результате огневых ударов по боевым позициям танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области, а также 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области общие безвозвратные потери противника составили более 200 человек», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Ударом высокоточного оружия наземного базирования по району сосредоточения личного состава и военной техники 27-го батальона 127-й бригады территориальной обороны ВСУ на севере Харькова уничтожено до 130 боевиков и восемь единиц специальной автомобильной техники.

В районах населенных пунктов Звановка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования в 3-м и 12-м батальонах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ уничтожено более 200 человек личного состава, два танка и семь специальных автомобилей», – отметил Конашенков.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

«За сутки поражены: семь пунктов управления ВСУ, в том числе 53-й механизированной бригады в районе Водяное, 58-й мотопехотной бригады в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника в 187-ми районах. Уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Галицыновка, Константиновка, Шабельковка ДНР и Белая Криница Херсонской области, три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, Константиновка и Галицыновка ДНР, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской народной республики, Новомихайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Милитополь Запорожской области», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1776 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4354 танка и других боевых бронированных машин, 809 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3320 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4969 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат.