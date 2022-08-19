Боевики «Кракена» показательно расстреляли сто украинских солдат

Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований «Азов» в районе Николаевки и «Айдар» в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники.

В районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области высокоточным ударом поражен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – отметил Конашенков.

«В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Старый Салтов Харьковской области безвозвратные и санитарные потери противника составили более 100 человек», – сообщил Конашенков.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск ДНР, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное ДНР, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч» в районах Васюковки ДНР и Орехова Запорожской области и взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» в районе Дзержинска. Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка ДНР, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины.