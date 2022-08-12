Производитель вооружений отметил рост гособоронзаказа с начала СВО ОСК подготовила к «Армии-2022» новые образцы необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов 12 августа 2022, 13:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р» впервые представит ЦКБ МТ «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». «ЦКБ МТ «Рубин» впервые продемонстрирует на своем стенде новые модели и образцы необитаемых подводных телеуправляемых аппаратов. Участники и гости форума «Армия-2022» смогут увидеть: морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р» и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000». Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов», – передает ТАСС сообщение ОСК. Также впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне «Диверсификация» будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC150В постройки ССЗ «Вымпел», перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы разработки Невского ПКБ и круизное пассажирское судно проекта PV300, построенное на заводе «Красное Сормово». Кроме того, в демонстрационном центре ОСК участники и гости форума смогут увидеть модели как перспективных, так и уже существующих проектов военных кораблей и подводных лодок. Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852, носитель ядерных беспилотников «Посейдон» проходит государственные испытания в Баренцевом море. Напомним, 8 июля на крупнейшем судостроительном предприятии России – АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) – состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород».

В России завершены испытания истребителя танков 12 августа 2022, 06:28

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, заявил первый заместитель руководителя госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. «Ее государственные испытания уже завершены. В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры «О1», после чего машина может быть принята на вооружение», – сказал Артяков в беседе с РИА «Новости». Модернизированная пушка 2С25 калибром 125 мм представляет собой бронированную гусеничную машину с артиллерийско-ракетным комплексом. Техника способна без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу на плаву. «Может вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности. По огневой мощи не уступает основным танкам типа Т-80, Т-90. А по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М и БМП-3. Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», – добавил собеседник. При этом ее могут доставлять с помощью воздушного десанта на место высадки. Пушка может совершать марши до 500 км без дозаправки. 2С25 предназначается в первую очередь для подразделений ВДВ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разработчик новой крылатой ракеты Х-69 назвал подходящие под нее истребители 12 августа 2022, 01:53

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate), сообщили в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). «Многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69 предназначена для боевого применения в составе перспективного авиационного комплекса – перспективного многоцелевого истребителя, а также с самолетов типа Су-57, Су-75, Су-30МК, Су-34, Су-35, МиГ-35, МиГ-29К и других, оснащенных БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), адаптированных для подготовки ракеты к пуску и оборудованных авиационным катапультным устройством типа АКУ-58 (УВКУ-50)», – цитирует сообщение корпорации ТАСС. Ранее сообщалось, что КТРВ впервые представит новую авиационную крылатую ракету Х-69 в рамках международного форума «Армия-2022». Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 В России создали новый комплекс управления артиллерией 12 августа 2022, 07:39

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет», предварительные испытания комплекса пройдут до конца года, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. «Планшет-М-ИР» – это инициативная разработка «Высокоточных комплексов» (входят в Ростех) для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Она создана как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно и имеет массу положительных отзывов», – передает РИА «Новости» слова Артякова. «Планируем, что до конца года «Планшет-М-ИР» пройдет предварительные испытания», – уточнил он. Первый замглавы Ростеха также сообщил, что «Планшет-М-ИР» стал более мобильным – специалисты «Сигнала» разместили его в новом бронеавтомобиле «Атлет» разработки компании «ВПК». При этом управлять новым «Планшетом» можно как находясь в машине, так и вне ее. «Планшет-М-ИР» может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении ВС России. Тандем с беспилотником в автоматизированном режиме дает возможность командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь. Закрытая спутниковая связь обеспечивает контакт с вышестоящим командованием и сохранность информации. «Также отмечу, что «Планшет-М-ИР» значительно расширил диапазон сопрягаемых технических средств. Он может оперативно обмениваться информацией в том числе с разведывательными РЛС», – сказал Артяков. Он пояснил, что цель таких систем – исключить человеческий фактор из процессов получения целеуказания и проведения расчетов до поражения цели, это ускоряет работу подразделений и повышает точность удара. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду «Огонь», – сказал первый замглавы Ростеха. Ранее в Ростехе сообщили, что на форуме «Армия-2022» планируется представить новейший комплекс связи нового перспективного легкого истребителя Checkmate. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России создали боевого робота для самых опасных направлений 12 августа 2022, 11:33

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. «Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», – передает РИА «Новости» слова Артякова. Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. По словам первого замглавы «Ростеха», у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. «Боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления», – сказал Артяков. Он уточнил, что новый боевой робот – это совместный проект «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы». Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа. Новости СМИ2 В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin 11 августа 2022, 22:27 Текст: Алексей Дегтярев

Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet. «То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости». Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации. Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО 12 августа 2022, 10:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов. «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России. Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность. В ходе церемонии перед Главным храмом Вооруженных сил РФ были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени заместитель главнокомандующего ВКС по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Забит Хирбеков и заместитель командующего Космическими войсками по испытаниям генерал-майор Андрей Ивашина. Новости СМИ2 Стало известно о создании в России облегченных противодроновых ракет 12 августа 2022, 06:56 Текст: Дмитрий Зубарев

В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский. «При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности», – говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ «Чужие войны – новая парадигма». Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО, передает РИА «Новости». Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи. В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались «не вполне готовыми» к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА. «Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты», – подчеркнул бывший начальник Генштаба. Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных. «Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового», – отметил Балуевский. Ранее против украинских дронов применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США начали тестировать модели бюстгальтеров для женщин-военных 12 августа 2022, 01:37 Текст: Алексей Дегтярев

Американские военные приступили к тестам форменного бюстгальтера, который должен помочь женщинам-военнослужащим во время физических нагрузок, сообщают американские СМИ. Программа бюстгальтера носит название Army Tactical Brassiere (ATB), есть четыре прототипа в разработке, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Stars and Stripes. После испытаний финальный вариант представят совету по униформе армии на утверждение. Модели сделаны из огнезащитного материала, они различаются по форме, расположению швов и застежек, вентиляции и ряду других компонентов. Планируется, что такой бюстгальтер будут выдавать женщинам при поступлении на службу в армию вместе с другой формой. На данный момент женщины-военнослужащие получают спортивные бюстгальтеры, они не всегда подходят по размеру и часто неудобны при многочасовой носке и физических нагрузках. В прошлом году управление спецопераций ВМС США, в состав которого входят «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину. Новости СМИ2 Огневую мощь новой СПТП 2С25М сравнили с танком Т-90 12 августа 2022, 11:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Самоходная противотанковая пушка (СПТП) по итогам испытаний показала огневую мощь, сравнимую с таковой у танков типа Т-90, при этом она обладает подвижностью БМД-4М, рассказал исполнительный директор «Курганмашзавода» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022». «Испытания доказали, что СПТП 2С25М не уступает огневой мощи танков типа Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М», – цитирует ТАСС Тюкова. По его словам, СПТП будет оснащена дистанционной стабилизированной в двух плоскостях пулеметной установкой. «В целом комплекс вооружения имеет ряд преимуществ. Это и танковая пушка калибра 125-мм, способная использовать все современные типы боеприпасов, это и стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка, позволяющая командиру, находясь внутри машины, вести эффективный огонь с места и с ходу независимо от основного вооружения», – сказал Тюков. Он добавил также, что «Курганмашзавод» впервые представит на международном форуме «Армия-2022» самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М в новой комплектации с улучшенной защитой и комплексом оптико-электронного подавления. «Модернизированную 125-миллиметровую самоходную противотанковую пушку 2С25 участники форума и гости увидят в новой комплектации. На СПТП будет установлен добавочный комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у машины на прежнем уровне будет сохранена плавучесть и остойчивость на воде. Еще одна фишка СПТП 2С25М – комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером», – сказал Тюков. По его словам, цифровая система управления огнем (СУО) СПТП 2С25М включает в себя два основных прицела, позволяющих искать цели в любое время суток, и один запасной прицел с автономным питанием. «На нашей «самоходке» установлена новейшая цифровая система управления огнем. <...> Основными элементами СУО являются комбинированный прицел наводчика ПНМ «Сосна-У» и панорамный прицел командира ПКП, выполненные в виде функционально-законченного многоканального прицельного комплекса, обеспечивающего наводчику и командиру высокую эффективность боевого применения вооружения за счет широких поисковых возможностей в любое время суток (днем, в условиях ограниченной видимости и ночью), высокой точности стабилизации линии прицеливания в двух плоскостях. Панорамный прицел командира ПКП позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой», – сказал он. Тюков также отметил, что панорамный прицел командира позволяет вести огонь всеми типами боеприпасов, в том числе управляемой ракетой. Оба применяемых прицела оснащены автоматом захвата и сопровождения цели. Кроме того, машина оснащена оптико-электронным прицелом-дублером на случай повреждения основных прицелов. Он имеет стабилизированное в вертикальной плоскости поле зрения и автономное питание. Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты. Ростех анонсировал прототип общевойскового универсального экзоскелета 12 августа 2022, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» создает прототип общевойскового универсального экзоскелета, каркас которого покрывает все тело, сообщил в преддверии международного военно-технического форума «Армия» первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. «В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. В основе конструкции – легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета – торс, таз, ноги, ступни, руки, шея», – передает РИА «Новости» слова Артякова. Он уточнил, что эти модули можно интегрировать непосредственно в экипировку военнослужащего и объединить в одну цельную систему. Например, интегрированный модуль «Торс» можно встроить в элемент экипировки «Бронежилет». Такой подход упрощает систему креплений модулей каркаса к телу бойца – это более удобно и эргономично, в случае необходимости проще выполнить «экстренный сброс». По словам первого замглавы корпорации, на сегодняшний день уже созданы экспериментальные образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. «Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 кг в руках на весу или до 60 кг на каркасе экзоскелета. Подобные блокираторы позволяют, например, держать оружие в руке на весу до восьми часов – обычному человеку такое не под силу», – заявил Артяков. Ранее в Ростехе сообщили, что Сотрудники ЦНИИточмаш и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего. Новости СМИ2 Штабную машину на базе Lada Niva Legend обещали представить на «Армии-2022» 12 августа 2022, 09:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») покажет в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» санитарный минивэн Lada Niva KUB NN с цветографической надписью «Медслужба» и полноприводный автомобиль скорой помощи на базе Lada Niva Prima NN, сообщил заместитель гендиректора холдинга Сергей Дмитроченко. «Ключевыми экспонатами в гражданском направлении станут девятиместный минивэн «Медслужба» Lada Niva KUB NN и полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи Lada Niva Prima NN. Их представят дочерние компании холдинга – «Швабе-СпецАвто» и «Швабе-Москва», – передает ТАСС слова Дмитроченко. В «Швабе» отметили, что девятиместный санитарный Niva KUB NN имеет двигатель ВАЗ-21214 с увеличенной мощностью до 106 л. с. Длина и высота базового транспортного средства увеличены и составляют 4,9 м и 2,08 м соответственно. На задней оси автомобиля установлена рессорная подвеска и регулируемые пневмобаллоны, что обеспечивает хорошую проходимость и устойчивость автомобиля. Возможно исполнение этого автомобиля в формате «скорой помощи» класса А с полноценным изолированным медицинским салоном и в версии штабного автомобиля. Автомобиль скорой медпомощи Lada Niva Prima NN создан на усовершенствованной для бездорожья колесной базе 3050 мм, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей. Салон в таком автомобиле изолирован от водительской кабины, а толщина стен в 40 мм делает рабочее пространство для фельдшерской бригады теплым. Медицинская мебель автомобиля выполнена из металла и пластика, надежно крепится и отвечает требованиям ГОСТ по воздействию ударных нагрузок в 10g, то есть при ДТП мебель не деформируется и останется в салоне на отведенном под нее месте. Такой вариант кареты «скорой помощи» с хорошей проходимостью подойдет, например, для доставки больного из районного центра в областную больницу. Ранее сообщалось, что холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения. БМП-3 решили дать комплекс активной защиты 12 августа 2022, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

«Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты, сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022». «В настоящее время на вооружение Министерства обороны поступают машины с комплектами дополнительной защиты. Эффективность такого решения подтверждена в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», – передает ТАСС слова Тюкова. Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель – «Курганмашзавод». Вместимость – три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса – 18,7 т, скорость по шоссе – 70 км/ч. На вооружении с 1987 года. Ранее на «Армии-2022» пообещали показать робота БМП-3 без экипажа. Новости СМИ2 Минобороны в День ВВС показало кадры боевых вылетов Су-35С 12 августа 2022, 06:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С Западного военного округа по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной военной операции. Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования. «Экипажи истребителей Су-35 в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать объекты противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Вылеты на боевое применение осуществляются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях. Днем образования военной авиации России является 12 августа 1912 года, когда приказом по военному ведомству вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба. Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы. Современные военно-воздушные силы представляют собой высокоманевренный и мобильный род Воздушно-космических сил, предназначенный для отражения агрессии в воздушном пространстве, защиты от ударов с воздуха наземных и надводных объектов, поражения противника, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий других видов и родов войск Вооруженных Сил. «Боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции, досконально изучается в командовании военно-воздушных сил и военно-научных организациях. Основное внимание уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новых типов авиационной техники и авиационных средств поражения, разработке новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника. На основе анализа опыта вносятся изменения в программы и планы обучения, позволяющие готовить авиационный персонал с учетом реальных условий ведения боевых действий, вырабатываются рекомендации, которые будут внедряться в практику боевой подготовки армий ВВС и ПВО военных округов», – передает официальный сайт Минобороны слова главкома ВВС Сергея Дронова. Между тем министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил. «Мы по праву гордимся подвигами летчиков, штурманов и авиационных специалистов, преклоняемся перед их исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными в боях за свободу и независимость Родины. Сегодня Военно-воздушные силы успешно осваивают новое вооружение и технику, эффективно решают специальные задачи на Украине и в Сирии, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Уверен, что и впредь ВВС России будут приумножать славные боевые традиции и надежно обеспечивать безопасность страны. Поздравляю всех с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия, веры в свое дело и новых успехов в службе и труде на благо России», – говорится в поздравлении Шойгу. Носителя «Кинжалов» МиГ-31И решили показать на форуме «Армия-2022» 12 августа 2022, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший самолет МиГ-31И и ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) представят на международном форуме «Армия-2022», сообщил командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Дронов. «На статической экспозиции <...> будет продемонстрировано три типа самолетов учебной авиации: Як-130, Да-42Т, Л-410 УВП-Е20; самый большой типаж – самолетов оперативно-тактической авиации – 10 моделей (Су-24М, Су-25СМ3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-57, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, МиГ-31И, МиГ-35С)», – передает ТАСС слова Дронова. Командующий ВВС добавил, что на статической экспозиции также можно будет увидеть самолет Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3; военно-транспортные и транспортные самолеты Ил-76МД-90А, Ан-72 и Ан-2. Специальная авиация будет представлена самолетом-заправщиком Ил-78М. Кроме того, будут продемонстрированы восемь типов вертолетов: Ми-8АМТШ, Ми-8АМТШ-ВА, Ми-8АМТШ-ВН, Ми-26, Ми-28УБ, Ми-35, Ка-52, и «Ансат-У». «Вертолеты Росии» представят разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К. Также в статической экспозиции будут выставлены БЛА и макеты беспилотников «Иноходец-БЛА» и «Иноходец-БЛА-С» производства АО «Кронштадт». По словам Дронова, в день открытия форума в четь столетнего юбилея КБ Туполева над аэродромом Кубинка пролетят самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Новости СМИ2 Производитель вооружений отметил рост гособоронзаказа с начала СВО 12 августа 2022, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

«Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») отмечает значительный рост государственного оборонного заказа с началом спецоперации на Украине и интерес к запасным частям к боевым машинам пехоты (БМП) иностранных заказчиков, сообщил исполнительный директор предприятия Петр Тюков в преддверии международного форума «Армия-2022». «С началом проведения специальной военной операции на Украине стал заметен значительный рост государственного оборонного заказа. Минобороны России заинтересовано в поставках курганской военной техники», – передает ТАСС слова Тюкова. Кроме того, отметил Тюков, заводом продолжаются поставки за рубеж. По его словам, иностранные заказчики из государств Ближнего Востока закупают у КМЗ запасные части к БМП-3, а страны СНГ и Индия - к БМП-2. «Все переговоры по направлению военно-технического сотрудничества ведет Рособоронэкспорт, который отмечает активное внимание к продукции «Курганмашзавода» со стороны зарубежных государств», – подчеркнул Тюков. Ранее Тюков рассказал, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.