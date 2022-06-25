Стало известно о госиспытаниях АПЛ спецназначения «Белгород»

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852 , носитель ядерных беспилотников «Посейдон» в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море.

«Подлодка «Белгород» в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море, после их завершения состоится передача ее флоту», – передает ТАСС комментарий источника в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника агентства, первоначально АПЛ проекта 09852 будет находиться в опытной эксплуатации в составе Северного флота, затем продолжит службу на Тихоокеанском флоте.

Ранее сообщалось, что заводские ходовые испытания АПЛ «Белгород» начались в июле 2021 года. Тогда же предполагалось, что субмарина будет передана флоту в том же году. 25 декабря 2021 года генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что АПЛ «Белгород» завершит государственные испытания в 2022 году.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» – подлодка проекта 09852 «Белгород» – был спущен на воду 23 апреля 2019 года на заводе «Севмаш».

Ранее Соединенные Штаты захотели ограничить или запретить использование беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в будущем соглашении по контролю над вооружениями.

О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.