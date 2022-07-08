ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона»

Немцы в прямом эфире предложили Шольцу «включить «Северный поток – 2»

Канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось оправдываться перед согражданами, которые потребовали «говорить с русскими» и предложили «включить «Северный поток – 2».

В ходе записи программы на немецком телеканале ZDF Шольцу пришлось отвечать на вопросы граждан, при этом трансляция передачи велась в прямом эфире в интернете. Супружеская пара, которая владеет небольшой пекарней, пожаловалась на то, что их бизнес оказался на грани закрытия из-за цен на сырье и энергоресурсы. Комментируя заявление Шольца о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев «сколько необходимо», владелец пекарни посетовал, что «Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего».

Он сказал, что с пониманием относится к заявлениям «про солидарность с Украиной». «Мы сами приняли украинцев, это все понятно», – заявил мужчина. Однако он выразил мнение, что если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то Германия «не может вводить такие санкции против государства, от которого она зависит, и постоянно подливать масла в огонь», передает РИА «Новости».

Шольц ответил, что решение в Германии «принимали не сами, а вместе со многими в Европе и в мире», стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». По его словам, осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, к концу года – от импорта нефти. От газа Германия отказаться не может, поэтому «нет эмбарго на газ со стороны ЕС или кого бы то ни было», сказал он. По версии Шольца, сокращение поставок газа в настоящее время является «технически обоснованным односторонним решением России».

Тогда владелец пекарни заявил: «Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину». По его мнению, «сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить», в частности, «говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Владелец пекарни заявил, что нельзя «полностью разрушать» Германию и оправдывать «неизмеримый» ущерб тем, что «против войны». Шольц в ответ подчеркнул, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».

Напомним, ведущая ZDF указала, что почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против России и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева. По ее словам, если рост цен продолжится, то люди будут испытывать страх за свое существование. Шольц согласился, что «действовать можно только при поддержке граждан», но выразил уверенность, что Германия «сможет проявлять солидарность с Украиной столько, сколько это необходимо».

Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

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