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Эрдоган запланировал подписать соглашение с Италией и Францией по системам ПВО
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Турция рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Макроном. Во время встречи с премьер-министром Драги (в Анкаре во вторник) мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. Мы хотим их подписать, потому что это имеет большое значение для наших оборонных систем. У нас есть полное согласие с премьер-министром по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть соглашение с Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.
Напомним, в мае 2019 года Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500.
Власти Турции начали расследование по зерну на российском судне
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В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Источник не исключил, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно.
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Турецкая таможня рассказала о задержании российского судна
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
«Судно здесь, но никакой ясности и конкретных решений не принято. Был запрос, ведется расследование. Это все, что я вам сейчас могу сказать», – сказал собеседник РИА «Новости», пожелавший остаться неназванным.
Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
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В турецкой таможне рассказали о судьбе задержанного российского судна
Никакого решения по российскому сухогрузу с якобы украинским зерном не принято, сообщил источник в турецкой таможне. Судно продолжает стоять у входа в турецкий порт.
На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание по судьбе сухогруза в понедельник, источник Прайм отметил, что ему ничего не известно. «Ничего не могу вам сказать», – сказал он.
Ранее в воскресенье посол Украины в Турции Василий Боднар выступил с заявлением о том, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева. По его словам, судно находится у входа в порт.
Представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна. По его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Казахстанская нацкомпания «Казахстан темир жолы» (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза «Жибек жолы» с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об отправке 30 июня из порта Бердянска первого торгового судна с 7 тыс. тонн зерна на борту. Сообщалось, что оно направляется в дружественные страны.
Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде. Он назвал это классическим примером пиратства.
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Зеленский назвал условие экспорта украинского зерна
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Киев ведет с Турцией и ООН переговоры о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон подтвердил, что «переговоры с турецкой стороной и ООН» ведут украинские «представители, которые ответственны именно за безопасность выхода из портов зерна», передает ТАСС.
По словам Зеленского, «очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России», которой Киев «не доверяет». Он заявил, что требуется «безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить для погрузки той или иной пищевой продукции». «Именно об этом сейчас идет речь в Турции», – сказал Зеленский.
Он сообщил, что украинские власти работают напрямую с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Зеленский сказал, что ООН занимает «лидерскую позицию» в переговорах, а не просто осуществляет «модерацию». «Они, нам всем кажется, готовы возглавить этот процесс», – сказал президент Украины.
Он заверил, что Киев «не теряет время», а «работает над разными путями – как железнодорожными, так и речными по экспорту зерна», каждый день увеличивая экспорт. Зеленский назвал экспорт украинского зерна непростой миссией, но «точно возможной». По его словам, сейчас на Украине находится 22 млн тонн зерна, еще около 60 млн тонн урожая ожидается осенью.
Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Индонезии Джоко Видодо сообщил, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.
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Турецкая партия развернула кампанию по выходу страны из НАТО
Партия «Ватан» («Родина») проводит в крупных городах Турции масштабную кампанию по выходу страны из НАТО, сообщают СМИ.
«Ватан» планирует предложить правительству выйти из альянса. Aydinlik пишет, что кампания «Выйдем из НАТО!» была встречена «с интересом со стороны всех слоев общества». Как утверждает издание, «акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях». «В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Напомним, «Ватан» не представлена в парламенте Турции. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции. Во вторник в НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. Однако турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Швеция обещала выдать Анкаре 73 человека, причастных к террористической деятельности, и что если Швеция «попытается затянуть реализацию взятых обязательств или будет лицемерить», Турция «вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО».
Бывший советник Госдепа при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс заявил, что Турция разрушила «международный консенсус» в отношении России и российской спецоперации на Украине. Филлипс назвал Турцию «ненадежным и странным» союзником.
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Экономист: Турция не станет ссориться с Россией из-за зерна
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«Анкара слишком зависит от России, чтобы арестовывать судно с пшеницей и из-за этого ссориться», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Турция начала расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы». В Киеве считают, что зерно принадлежит Украине.
«Что будет с задержанным в Турции судном с зерном? Думаю, ничего не будет. В рамках многовекторности своей политики турки не могли судно не задержать, потому что к ним был соответствующий запрос. Далее Анкара проведет «расследование» для соблюдения номинального нейтралитета в глазах Евросоюза и США, и отпустит сухогруз», – считает политолог и экономист Иван Лизан.
По его словам, Анкара слишком сильно зависит от Москвы, чтобы спекулировать такими инцидентами. «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много что еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – спрогнозировал собеседник.
К тому же, напомнил аналитик, зерно – взаимозаменяемый товар, который торгуется на бирже, как пшеница с протеином 12,5%. «Такой же процент у французской, американской, российской пшеницы. Она, конечно, делится по сортам, но Турция не сможет определить, откуда это зерно», – указал он.
Впрочем, добавил Лизан, даже если конкретно этот сухогруз будет арестован Турцией, то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей. «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что власти Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», об этом сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Турецкие чиновники не исключают, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
При этом изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, а целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydinlik.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно 3 июля по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно. Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы. Генпрокуратура Украины сообщала Минюсту Турции, что «Жибек жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу 7 тыс. тонн украинского зерна» из Бердянска.
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СМИ: Турция не задерживала российский сухогруз по запросу Украины
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Таможенные службы Турции не проводили процедуру задержания российского сухогруза с зерном, о которой сообщал Киев, судно находится на якорной стоянке в связи с неблагоприятными погодными условиями, груз осмотрен сюрвейером, сообщил один из членов экипажа.
«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось. Судно просто стоит на якоре в связи с погодными условиями. На судно приехал сюрвейер, проверил груз, это происходит всегда», – рассказал он ТАСС.
Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».
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Посол Украины заявил о задержании Турцией российского судна
Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
В Запорожской области задержание в Турции судна с зерном назвали пиратством
Задержание в Турции судна с зерном является частью плана обвинения России в мировом голоде, это классический пример пиратства, заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности. Дальше ситуация будет только нагнетаться», – сказал он РИА «Новости».
Он не подтвердил и не опроверг информацию, что судно отгружалось в Бердянске, отметив, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию.
«Из сообщений (в СМИ) говорится, что на задержанном судне 4,5 тыс. тонн зерна, а на том, что было отправлено из нашего порта Бердянск, было 7 тыс. тонн. По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию», – добавил Рогов.
Ранее представитель турецкой таможни подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято.
Напомним, Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
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Посол Сирии заявил об отправке Западом и Турцией боевиков ИГ на Украину
Страны Запада и Турция переправляют на Украину боевиков террористических организаций «Исламское государство*» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России), сообщил посол Сирии в России Риад Хаддад.
По словам Хаддада, в Сирии «не удивлены тем, что США, Запад и Турция переправляют из Идлиба на Украину боевиков». Он заявил, что «эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов». Хаддад сказал, что «они превращают Украину в центр скопления террористов и наемников, не осознавая негативных последствий, которые такая политика повлечет за собой для безопасности в мире», передает ТАСС.
Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России заявило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ*, которые позже были перенаправлены в район американской базы в Сирии для боевого обучения и последующей переброски на Украину.
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Турция заявила о намерении нормализовать отношения с Арменией
Турция намерена продолжить начатый процесс нормализации отношений с Арменией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.
«Мы намерены продолжить этот процесс. Регион нуждается в стабильном мире», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на последнем раунде переговоров между спецпредставителями Турции и Армении в Вене по нормализации отношений было принято решение в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.
До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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В Турции призвали вернуться к ограничениям в связи с коронавирусом
Союз медиков Турции призвал правительство вернуться к ограничительным мерам в связи с ростом числа случаев коронавируса в стране, сообщает портал «Хаберлер».
Так, врачи предложили сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, увеличить охват тестирования на коронавирус и публиковать данные по ситуации с заболеваемостью в стране ежедневно, а не еженедельно, передает ТАСС.
Ранее Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну.
В Турции опровергли изъятие содержимого российского судна в турецком порту
Изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, расследование продолжается, целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydınlık.
«Согласно информации, полученной издание от таможенных органов, «изъятия» или «задержания» не было. Было сообщено, что расследование продолжается в связи с сообщениями о том, что судно перевозило украденное зерно и что судно все это время ждало у входа в порт Карасу. Таким образом, выяснилось, что посол Боднар (посол Украины в Турции Василий Боднар), хотел заложить «политическую мину» в зерновой коридор, открытый турецко-российским соглашением и оцененный во всем мире», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Ранее железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Напомним, посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно.
В Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы».
Путевки в Турцию по сравнению с 2021 годом подорожали на 50%
Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом подорожали в среднем на 50%, рассказали эксперты из компаний Level.Travel, Tez Tour, «Островок», а также представители туроператоров.
Главной причиной подорожания туров называют резко взлетевшими ценами на перелеты – авиакомпаниям пришлось перестроить маршрут, и теперь вместо трех часов дорога занимает пять. Также против россиян сыграл и курс валют – лира резко ослабла по отношению к доллару, пишут «Известия».
Согласно данным Level.Travel, турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. рублей. Пятерка лидеров по популярности выглядит так: Анталья (35% покупок), Кемер (28%), Сиде (20%), Мугла (9%) и Белек (6%).
Как рассказали в Tez Tour, цены в этом году на турецкое направление выросли на 40% по сравнению с летом 2021 года. При этом в компании заметили, что спрос на отдых в этой стране существенно превышает предложение, так как авиаперевозки по миру до сих пор ограничены. Наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере (около 29% от общего числа заявок на направлении) и Алании (28%), чуть меньшим спросом пользуется Белек (порядка 25%).
По данным статистике Level.Travel, Турция – лидер среди летних направлений, на нее приходится чуть больше 53% продаж, на втором месте – отечественные курорты (23% продаж), затем идет отдых в Египте (9%), Абхазии (8%) и Эмиратах (4%).
«Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, – сообщили в пресс-службе Tez Tour.
Кроме того, согласно данным Ostrovok.ru, больше всего подорожал отдых в Фетхие – плюс 65% по сравнению с прошлым годом, до 8,4 тыс. рублей за ночь, в Аланье – плюс 39%, до 4,3 тыс. рублей в сутки, в Бодруме день будут стоить 7,4 тыс. рублей (+34%).
Тем временем поток туристов в Финляндию фактически сошел на нет. Вплоть до того, что страна была вынуждена с 1 июля отменить ограничения, введенные в свое время из-за пандемии коронавируса. Так Хельсинки надеется на возвращение российских туристов, без которых, как признаются жители приграничных финских городов, они «борются за выживание».
В ДТП с микроавтобусом в Анталье пострадали трое россиян
Трое российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, сообщил телеканал ТРТ со ссылкой на источники в полиции.
Авария произошла на трассе Аксеки – Сейдишехир, где при не выясненных пока обстоятельствах столкнулись микроавтобус, перевозивший туристов, и легковой автомобиль, передает ТАСС. Всего в ДТП пострадали девять человек, шестеро из них – местные жители. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Полиция проводит расследование дорожной аварии.
Напомним, в конце мая в турецком городе Анталье автобус, в котором, предположительно, были российские туристы, попал в аварию и перевернулся.