Европа оказалась перед угрозой сочетания нескольких кризисов

Кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга, миграционное давление на Европу будет расти, есть угроза энергетического кризиса, может вернуться COVID-19, заявила министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Келлер-Суттер рассказала о росте миграции в Швейцарию «из третьих стран». По ее словам, «миграционное давление на Европу должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке». Также «осенью может вернуться COVID», число заболевших и скончавшихся из-за коронавируса «уже растет», сказала она. Как заявила министр, «параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис». Она указала, что «из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров», также «к этому добавляется инфляция», передает ТАСС со ссылкой на Blick.

Министр подчеркнула, что «экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой», в связи с чем она задается вопросом о том, «как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе». Она заявила, что сейчас «кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга».

Келлер-Суттер сообщила, что на настоящий момент Швейцария приняла у себя 57,8 тыс. беженцев с Украины. В последнее время, однако, к властям поступает все меньше просьб от них о предоставлении специального вида на жительство. По ее словам, «положение на Украине может существенно ухудшиться предстоящей зимой, если поставки энергии и продовольствия не будут больше гарантированы». Если нечем будет отапливать дома зимой и если не будет хватать продовольствия, люди могут быть вынуждены «найти убежище в одной из стран Западной Европы», заключила Келлер-Суттер.

Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Тем временем Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их.

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