ВСУ обстреляли Брянское село Новые Юрковичи

В Кремле предупредили Украину об изменении условий переговоров

Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля.

Он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается». Ушаков напомнил о прошлых переговорах, которые прошли в Стамбуле.

«После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.

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